聖誕女朋友禮物推薦｜獲取女神歡心的秘訣！實用和美感兼備款式

聖誕女朋友禮物推薦2024｜趁聖誕佳節向女友送上溫馨暖意！每逢這個浪漫節日，不少情侶都會互送禮物傳遞心意，因此對於要買甚麼禮物，大家都會絞盡腦汁，希望符合對方的心意。眾所周知男女想法大不同，以下列出各款女朋友禮物推薦，大家不妨從中參考，並向對方暗示想要的款式。



聖誕女朋友禮物推薦2024｜美妝

聖誕女朋友禮物推薦1. Burberry Beauty Festive Kisses Matte Lipstick 93 Russet HK$340

以充滿節日喜慶的紅色作為包裝，加上具質感的霧光效果，打造出高雅的魅力。唇膏上刻有品牌經典的格紋圖案，看來細緻和奢華，觸感亦帶柔軟感覺，用後非常顯色，為雙唇締造出艷麗效果。

聖誕女朋友禮物推薦｜Burberry Beauty Festive Kisses Matte Lipstick 93 Russet (品牌提供)

聖誕女朋友禮物推薦2. Acqua di Parma Selection Set 10x1.5ml

提到香氣的話，Acqua di Parma的香氣都讓人留下深刻記憶。今次假日系列運用了光與色彩，展現出意大利的卓越玻璃工藝。這個套裝有著品牌多款香氣，讓大家可以感受各種層次和魅力的芳香。

聖誕女朋友禮物推薦｜Acqua di Parma Selection Set 10x1.5ml (品牌提供)

聖誕女朋友禮物推薦2024｜時尚

聖誕女朋友禮物推薦3. COACH Time Square Tabby 絎縫單肩手袋 HK$5,600

好看而耐用的中價款式，運用Nappa皮革製作，配襯菱格縫線和立體線條，展現出輕微的膨脹效果，看來更多甜美可愛。手袋綴有復古感的金屬標誌，裡面容量亦算大，非常實用和時尚。

聖誕女朋友禮物推薦｜COACH Time Square Tabby 絎縫單肩手袋 (品牌官網)

聖誕女朋友禮物推薦4. Loro Piana Grande Unita 羊絨圍巾 #伯爵茶灰色 HK$5,300

向心愛的伴侶送上暖意！以靜奢風深得民心的Loro Piana，其圍巾使用羊絨製作，不僅充滿溫暖感覺，而且帶有細緻和高質的感覺。圍巾色調容易襯搭，角落還壓有品牌標誌，以若隱若現出高級的魅力。

聖誕女朋友禮物推薦｜oro Piana Grande Unita 羊絨圍巾 #伯爵茶灰色 (品牌提供)

聖誕女朋友禮物推薦2024｜珠寶

聖誕女朋友禮物推薦5. PANDORA 璀璨新月繁星珠寶套裝 HK$1,898

充滿浪漫和知性的款式，手鏈以金色心形扣帶襯搭心形串飾，除了顯眼和可愛的星形圖案，上方的心形更刻有「MY LUCKY STAR」字樣，以象徵愛與幸運，還能傳遞愛意。

聖誕女朋友禮物推薦｜PANDORA 璀璨新月繁星珠寶套裝 (品牌官網)

聖誕女朋友禮物推薦6. RAVIPA Golden Twine Collection HK$990

來自泰國的人氣珠寶品牌。這系列的手鏈都以編織繩結製作，再搭以由精細工藝製作而成的串飾，將日常和高級細緻感糅合，打造出甜美和知性魅力。手鏈靈感源自印度教的神祗，包括象頭神、那枷和多聞天王等，象徵著不同的祝福。

聖誕女朋友禮物推薦｜RAVIPA Golden Twine Collection (品牌提供)

聖誕女朋友禮物推薦7. John Hardy JH Essential 純銀耳環配黑色藍寶石 HK$3,390

若然喜歡中性型格的設計，這款耳環或是個不錯的配搭。受峇里火山下的黑沙灘所啟發，耳環以獨特的「黑沙」鑲嵌設計，結合現代紐約風格，塑造迷人的魅力。上面鑲嵌黑色藍寶石，配合純銀打造的耳托，看來簡約和優雅。

聖誕女朋友禮物推薦｜John Hardy JH Essential 純銀耳環配黑色藍寶石 (品牌提供)

聖誕女朋友禮物推薦2024｜其他

聖誕女朋友禮物推薦8. RIMOWA Iridescent Case HK$1,200

如果喜歡繽紛色彩，這款RIMOWA手機款採用獨角馬般的漸變色調，配合品牌獨有的平行線條，以及標誌圖案，看來富有未來感美學，展現出舒適和甜美的魅力。