父親節禮物推薦｜$200起實用款式！為爸爸放鬆舒壓、打造時尚品味

父親節禮物推薦｜父親節將至，為答謝父親的關顧，不妨乘著這天，向對方送上溫暖的謝意。如果仍未想到禮物，以下整理12款父親節禮物推薦，可以按預算選擇適合爸爸的單品。



父親節禮物推薦｜HK$1,000或以下

父親節禮物推薦｜1. Châteraisé咖啡朱古力蛋糕（14cm）$225

簡單又甜蜜的慶祝，Châteraisé推出2026父親節限定蛋糕系列，當中咖啡朱古力蛋糕，以朱古力海綿蛋糕為基礎，並疊上忌廉、微苦回甘的焦糖醬、醇厚咖啡忌廉，以及不同種類的堅果，打造出經典濃郁及爽脆的口感。蛋糕面的朱古力帽子，亦象徵如紳士般的父親。

父親節禮物推薦｜Châteraisé咖啡朱古力蛋糕（14cm）(品牌提供)

父親節禮物推薦｜2. Bacha Coffee 夿萐經典咖啡禮盒 HK$442

重視傳統底蘊、匠心工藝及雋永品質，精心培養及挑選每顆阿拉比卡咖啡豆，再經過傳統滾筒烘焙技術，於低溫下小批量慢火烘焙，以保留獨一無二的風味。禮盒包含一套經典帶蓋馬克杯、一把鍍銀咖啡勺，以及親自挑選的掛耳咖啡禮盒。

父親節禮物推薦｜Bacha Coffee 夿萐經典咖啡禮盒

父親節禮物推薦｜3. LUSH 父親節限定系列父親大人禮盒 HK$210

為他們打造的清爽浸浴及淋浴體驗。LUSH今年的父親節限定系列，特別採用洋溢活力的柑橘清香，讓爸爸能夠在浸浴及淋浴的時光中，紓緩疲憊身心，同時透過簡單實用的禮物，向對方加油打氣。

父親節禮物推薦｜Bacha Coffee 夿萐經典咖啡禮盒 (品牌提供)

父親節禮物推薦｜4. IKEA REXBEGONIA 降溫涼墊 80x80cm HK$99.9

近日天氣炎熱難眠，不妨為怕熱的父親，送上涼感寢具。IKEA推出「夏季涼感睡眠系列」，如降溫涼墊，以五大核心元素構建全方位的降溫環境，幫助透氣散熱和吸走熱能，讓整夜保持乾爽舒適。

父親節禮物推薦｜IKEA REXBEGONIA 降溫涼墊 80x80cm (品牌提供)

父親節禮物推薦｜5. SARASEI 鮮果忌廉蛋糕(13cm) HK$200

如果父親喜歡清新口味的蛋糕，鮮果蛋糕或是個不二之選。這款靈感源自日式水果三文治，在兩層鬆軟的海綿蛋糕之間，填滿色彩的時令水果和鮮忌廉，加上自家製士多啤梨醬，以突顯清新的酸甜口味。

父親節禮物推薦｜SARASEI 鮮果忌廉蛋糕(13cm) (品牌提供)

父親節禮物推薦｜6. La Famille 焦糖榛果戚風大蛋糕(15cm) HK$390

相信幼滑的榛果口感，大部分人都難以抗拒。蛋糕頂部採用鏡面淋面的焦糖慕絲，飾以絲滑的朱古力日本鮮忌廉、朱古力片及金箔，並用香脆焦糖榛子圍邊，締造出輕奢與優雅的感覺。主體由不同口感的三層組成，包括榛子戚風蛋糕、焦糖朱古力榛子醬及榛子慕絲，展現出口感與味覺的豐富層次。

父親節禮物推薦｜La Famille 焦糖榛果戚風大蛋糕(15cm起) (品牌提供)

父親節禮物推薦｜7. Moët & Chandon Ice Impérial限量版750ml HK$490 (Lane Crawford)

父親節值得以美酒慶祝！由Pharrell Williams全新演繹，Moët & Chandon推出Ice Impérial限量版，設計首次破格換上白色外層包裝，讓香檳回歸最純粹的姿態。香檳口味靈感源自炎夏中輕鬆享用香檳的生活儀式，口感清新爽口、豐盈圓潤，以捕捉法國聖特羅佩的歡樂精神。

父親節禮物推薦｜Moët & Chandon Ice Impérial限量版750ml (品牌提供)

父親節禮物推薦｜8. SHISEIDO MEN 煥能保濕潔面膏 HK$220

若父親注重容顏和護膚，日常的潔面膏是個不錯的選擇。這款泡沫豐盈，有效去除油脂和污垢，可以保持肌膚潔淨和乾爽。配搭抗氧化成分，同時減少水份流失。

父親節禮物推薦｜SHISEIDO MEN 煥能保濕潔面膏 (品牌官網)

父親節禮物推薦｜9. ghd flight+ 旅行風筒（黑色） HK$995

如果父親經常外出工作，或需一個便攜和早乾的風筒。這款風筒重量輕盈，配備先進的離子技術和強勢風力，很快就能塑造不同的髮型效果。風筒採用摺合式設計，容易放進行李箱內。

父親節禮物推薦｜ghd flight+ 旅行風筒（黑色） (品牌) (品牌官網)

父親節禮物推薦｜10. Tea WG 盛品茗茶系列2026初摘大吉嶺茗茶100g HK$388

不少父親都愛飲茶，如果喜歡香濃層次口感，不妨嘗試這款高山茗茶。採摘自喜馬拉雅山麓，以長年沁涼氣候及2,500米高海拔的高山環境，孕育出豐富茶韻，加上珍稀的首批採收，口感更為細膩幽香。

父親節禮物推薦｜ Tea WG 盛品茗茶系列2026初摘大吉嶺茗茶100g (品牌提供)

父親節禮物推薦｜11. Noodoll 仲夏假日系列

為父親增添可愛的一面。Noodoll全新仲夏假日系列，以海邊日常和沙灘為靈感，打造出中性和趣致的款式，包括度假中的爺爺、嫲嫲、水手寶寶及鐵勾船長寶寶等，非常適合與家人一起配帶。

父親節禮物推薦｜Noodoll 仲夏假日系列 (品牌提供)

父親節禮物推薦｜12. Silent Blue Barbershop 高級理髮師服務 HK$720（雙人同行體驗價，即日起至6月21日）

讓男友與父親一同體驗舒適寧靜的藍調時光。位於銅鑼灣Silent Blue Barbershop，名字源自攝影術語「The Blue Hour」，由6位頂尖Barber團隊，根據男士不同的面形、氣質與生活習慣，量身設計最適合的風格。

父親節禮物推薦｜Silent Blue Barbershop 高級理髮師服務 (品牌提供)

父親節禮物推薦｜HK$5,000或以下

父親節禮物推薦｜13. Montblanc MTB 03入耳式耳機 HK$3,150

一對優質降噪的耳機，讓父親更能享受觀看影片。耳機的設計靈感取自經典Meisterstück系列筆具，以型格的黑色配搭白色標誌圖案，展現出簡約美學。加上能夠提供卓越音質、主動降噪功能與直覺式觸控，同時符合人體工學的設計，收聽時更感舒適自在。

父親節禮物推薦｜Montblanc MTB 03入耳式耳機 (品牌提供)

父親節禮物推薦｜14. Canada Goose Beckley Polo衫 HK$2,300

延續「The Art of Parenting」企劃，透過輕巧的服飾層次結構，呈現父親在城市、家庭與個人生活之間自然切換的狀態。當中Polo恤重新演繹經典輪廓，配搭羅紋領口及側開衩細節，提升穿著時的靈活度與舒適感。而富有質感與結構感的珠地棉面料製作，不僅柔軟親膚，而且強調細膩立體的紋理質感。

父親節禮物推薦｜Canada Goose Beckley Polo衫

父親節禮物推薦｜15. Whiskies & More 香港限定版單一麥芽威士忌 HK$2,880

如果父親是愛酒之人，不容錯過這款由品牌與丹麥Copenhagen Distillery攜手挑選的單一麥芽威士忌。由丹麥酒廠首次專為香港預留，以有機丹麥發芽大麥為基底，從木桶中帶出細緻柑橘油香，並將柔和的植物氣息融入麥芽風味。

父親節禮物推薦｜Canada Goose Beckley Polo衫 (品牌提供)

父親節禮物推薦｜16. Victorinox Alox Nero 隨身袋 HK$1,690**

採用超耐用的ROBIC斜紋尼龍製造，飾以真皮細節，締造時尚和細緻的感覺。手袋輕盈方便，專為城市人而設，以應付不同的行程，同時展現悠閒型格。

父親節禮物推薦｜Victorinox Alox Nero 隨身袋 (品牌提供)

父親節禮物推薦｜17. Maxell IZUMI 往復式刮鬍刀 IZF-E863W-K HK$2,980

運用六片刮刀頭，更能貼合面部輪廓，輕鬆剃除鬍鬚。設有智能AI刮鬍系統，能夠每秒檢測鬍鬚濃密度，從而調整切割速度，而精密刮鬍模式，則會彈出一片刀片，讓人能夠深入狹小區刮鬍。刮鬍刀亦具備電運轉模式，即使電池耗盡，仍可延長約3分鐘時間運用，非常方便。

父親節禮物推薦｜Maxell IZUMI 往復式刮鬍刀 (品牌提供)

父親節禮物推薦｜18. OGAWA 叻叻鬆 (至尊版) HK$2,580

為父親消除整日疲勞，將家居梳化升級為按摩空間，同步放鬆肩頸、腰背和雙腿。叻叻鬆設有兩組獨立滾輪，可以對準穴位，幫助血液循環，加上溫熱功能，減輕腰酸背痛。

此外，品牌亦以「爸爸每日角色轉換馬拉松」為題，推出結合父親節與世界盃的推廣企劃，並邀請方力申擔任主角，傳遞「照顧家庭之餘，也值得好好照顧自己」的信息。

父親節禮物推薦｜OGAWA 叻叻鬆 (至尊版) (品牌提供)

父親節禮物推薦｜OGAWA邀請方力申擔任有關父親節及世界盃推廣企劃的主角。(品牌提供)

父親節禮物推薦｜ 19. Withings ScanWatch Nova HK$4,998

結合日常和健康監測功能，與醫療機構合作開發，內建多個醫療級系統，包括24小時體溫追蹤、歐盟CE認證心電圖監測、呼吸分析及睡眠評估等，方便管理日常健康。腕錶造型經典型格，太陽光線錶盤上，設有Super-LumiNova自發光指針，配搭反射藍寶石玻璃，無論日間或夜間讀時更為清晰。即日起至6月30日，購買腕錶更可獲BPM Vision智能血壓監測儀及牛皮錶帶。

父親節禮物推薦｜ Withings ScanWatch Nova (品牌提供)

父親節禮物推薦｜HK$5,000以上

父親節禮物推薦｜20. RIMOWA Never Still Nylon Flap Backpack Large HK$11,900

適合上班和旅行使用，以全黑的設計打造型格魅力，而且耐髒易搭。背囊容量較大，設有空間擺放16吋手提電腦，兩側亦有拉鏈袋，而背後的橡筋帶更有套在行李箱的手柄位置，非常方便。

父親節禮物推薦｜RIMOWA Never Still Nylon Flap Backpack Large (品牌官網)

父親節禮物推薦｜21. EMPHASIS Manon「融」18K黃色黃金鑽石手鐲 HK$39,600

以Manon「融」系列詮釋當代父親的品味與風格。以流利線條與硬朗設計，勾勒出強而有力的輪廓，並運用多元材質，呈現內斂而深刻的設計語言。例如這款手鐲，採用不同大小鑽石鑲嵌，締造不一樣的魅力。

父親節禮物推薦｜EMPHASIS Manon「融」18K黃色黃金鑽石手鐲 (品牌提供)

父親節禮物推薦｜ 22. CANALI Wool and Linen-Blend Twill Shirt 約HK$8,702（MR PORTER）

以柔軟舒適的羊毛及亞麻混紡製作，配搭闊身剪裁，締造日常悠閒的氛圍，非常適合型格的爸爸作不同的穿搭。恤衫設有兩個大口袋，為整體增添年輕活力感覺。

父親節禮物推薦｜ CANALI Wool and Linen-Blend Twill Shirt 約HK$8,702 (MR PORTER官網)

父親節禮物推薦｜ 23. Technogym Sand Stone砂岩系列啞鈴 HK$10,200起

針對卓越與優雅的生活品味，啞鈴採用環保材質，結合不鏽鋼精準加工而成，觸感平滑及帶鏡面鍍鉻質感，而且堅固耐磨。手把則運用天然梣木，不僅穩固舒適，同時為不鏽鋼鐵片增添溫潤感覺。