aespa迷你日專《Kiss N Tell》！回歸造型亮點：Y2K、辣妹風美甲

aespa官方在今天凌晨公開首張日本迷你專輯《Kiss N Tell》同時釋出《Kiss N Tell》MV，片中四位成員換上色彩鮮艷的復古Y2K造型，配上輕快節奏，與過往充滿未來科技感的風格截然不同，讓不少粉絲大呼驚喜。以下就一起分析《Kiss N Tell》MV 中最值得參考的造型重點吧！



aespa回歸造型重點1｜高飽和度的造型

成員們均以高飽和度色彩呈現Y2K 氛圍。透過亮眼的色彩碰撞，打造充滿青春活力的視覺效果。其中 Karina 與 Giselle 換上寶藍色半身裙、鮮紅色絲襪等高彩度單品，配上帶有黑白橫紋、豹紋等單品進行配搭，十分吸眼。

而 Winter 和 NingNing 更以灰藍色及粉色髮色作為造型亮點，即使服裝色調較為柔和，亦能透過亮眼髮色提升整體造型飽和度，完美展現 Y2K 中充滿個性的時尚魅力。

Giselle以紅色絲襪配上豹紋鬆高鞋，展現復古性感的魅力(IG @aespa_official)

aespa回歸造型重點2｜日系辣妹風美甲

這次成員紛紛換上日系辣妹風的美甲，以粉紅、湖水藍、檸檬黃等高飽和色調作主軸，在超長指甲上加入立體蝴蝶結、珍珠、水鑽、愛心及星星等配件，打造充滿 Y2K 氛圍的指尖造型。極度誇張的美甲充滿個性，與鮮艷服裝互相呼應，即使只是短短幾秒鏡頭，已經吸引不少人的關注。

aespa回歸造型重點3｜提高存在感的首飾配搭

除了美甲外，今次造型亦大量運用手飾、頸鏈及戒指等配件，從而提升層次感。例如 Karina 以灰色粗皮帶搭配多款手鏈及戒指，Winter 戴上珍珠頸鏈、手鏈及高跟鞋。透過不同材質與元素的混搭，讓簡單的 Y2K 穿搭更具存在感。

Winter以珍珠首飾為造型加上點綴 (IG @aespa_official)

aespa回歸造型重點4｜眼下藍色閃粉打造夏日氛圍

在MV 中，多位成員在下眼瞼掃上藍色閃粉，為眼妝增添透明感與夏日清涼氣息。同時配搭不同色調的美瞳，自然放大雙眼，令眼神更有層次和神采，在光線下更顯閃耀靈動。輕鬆營造充滿 Y2K 少女感的妝容。