aespa Karina黑色穿搭成焦點　ZARA、Prada最低百元得明星同款

韓國人氣女團aespa即將帶著第六張迷你專輯《RichMan》回歸，前導預告中「失控瘋女人」的演技已經讓粉絲熱烈討論。而行程滿滿的她們，日前飛到澳門參加TIMA演出時，成員Karina的機場穿搭也立刻成為焦點，她的黑色背心被眼尖網友挖出竟然來自ZARA！



Karina機場穿搭

Karina當天選擇了乾淨俐落的黑色背心搭配灰藍色喇叭褲，妝容則維持接近素顏的淡妝路線，整體造型清爽又耐看。低調卻散發氣場的她，一齣現在機場就引發大批韓國網友討論，紛紛表示：「不愧是人間AI，隨便穿都好看！」

aespa Karina劉知珉機場穿搭同款推薦，還有日常私服韓系簡約造型（點擊放大瀏覽）▼▼▼

aespa Karina機場同款穿搭（OSEN；01製圖）

390台幣入手同款ZARA背心

作為新一代「帶貨王」，Karina身上的單品經常掀起搶購熱潮。這件黑色背心來自ZARA的棉質莫代爾上衣，採用棉與莫代爾混紡面料製成，高領與微微內收肩線的無袖版型，能修飾肩膀比例與手臂線條，最讓人驚喜的是一件只要390台幣（約100港元），唯一可惜的就是，現在在ZARA台灣官網上，黑、白、深咖啡、米色共四種顏色通通缺貨中（編按:現在ZARA Australia官網上還有貨）。

Karina機場包包背PRADA

除了平價單品，她也不忘展現精品大使氣場，Karina最近都背著Prada Explore中號Re-Nylon肩背袋，這款手袋採用再生尼龍材質，搭配皮革細節與Prada經典標誌，內部空間寬敞，兼具日常與造型功能。

Prada Explore medium Re-Nylon shoulder bag with flap，HK$18,300



Karina日常愛穿黑衣X牛仔褲

Karina本身的私服風格偏向韓系簡約，尤其偏愛黑上衣X牛仔褲的搭配，她經常在IG分享不同造型，像是V領背心搭配喇叭褲、黑色點點背心與高腰牛仔褲，又或是參加時裝周時，黑色毛衣與淺色直筒牛仔褲的組合，透過項鍊、耳環等小配件點綴，為極簡穿搭增添活潑層次。

同場加映：Prada品牌大使aespa Karina同款5款手袋推薦 打造優雅時尚風格（點擊放大瀏覽）▼▼▼

