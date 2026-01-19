長髮髮型｜aespa Winter 4款編髮教學　約會上班輕鬆綁手殘黨必備

相信有不少人都喜歡自己的長髮，但對於整理總是覺得痛苦萬分，最後乾脆直接綁成馬尾，或是隨風散落！看著愛豆每次美美髮型出鏡，只能羨慕但痛恨自己的手殘啊～



沒關係，今天韓國髮型師教你簡單就能整理出超美編髮造型，超級簡單！

aespa Winter 同款髮型一次學！

妖精感十足的 aespa Winter 每回出現都會讓大家眼睛為之一亮！長髮造型時不管是編髮、華麗感的大捲髮都美到不行。

不過實際上這些髮型並沒有大家想像中的困難，髮型師的教學過程中也有不少的小技巧，一定要記得學起來～想看完整影片可見文章最下方喔！

韓國女生推薦4款長髮編髮髮型（點擊放大瀏覽）▼▼▼

aespa Winter示範，4款長髮編髮髮型推薦（IG@imwinter；01製圖）

1. 休閒隨性折疊包頭

①對於這樣的折疊包頭，建議大家記得先在頭頂位置刮鬆，讓頭頂更加圓潤

②綁在低馬尾的位置，將長髮反覆折疊再用髮色相同或透明橡皮筋綁起

③如果髮尾太長可以環繞橡皮筋的位置並用髮夾內縮頭髮內固定

④最後再調整一下髮尾的散開處加以定型即可



2. 慵懶女人味兩股辮

①不管是單邊或是雙邊的兩股辮都先將髮絲整理順滑後開始

②將頭髮份量一分為二，由最外向內收編，並持續往下做編髮，記得不要拉太緊更好看

③完成後可以將橡皮筋綁成緞帶感會更翹皮可愛

④最後辮子與頭頂都要稍微抓鬆，讓整體更有慵懶女人味的氛圍喔



3. 浪漫波浪大捲髮

①長瀏海的女孩推薦使用36mm的髮卷將瀏海先做簡單的固定

②分區開始做電棒的捲髮，依照自己喜歡的捲度、澎度可分層捲髮

③完成一卷後先將卷好的髮絲輕握著，幫助捲度冷卻定型可以更持久

④完成捲髮後可以利用大梳子梳開，會讓波浪捲髮更有自然的捲度感

⑤最後用風筒定型一下瀏海的捲度，拆下髮卷後就有自然波浪連接長髮



4. 華麗感精緻公主頭

①精緻感的公主頭可以先以上面的大波浪捲髮做基底再開始

②從頭頂往下到耳後的位子作為劃分，抓取出要做公主頭的髮量

③左右兩邊頭髮抓取好後在後方先用橡皮筋固定，不要抓太緊也是鬆鬆的感覺

④這個髮束往內捲，依照髮長可捲1-2次就完成精緻公主頭啦



同場加映：髮型｜日本流行4大中長髮造型推薦 簡單編髮也能展現鬆弛感魅力（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 13

