aespa Karina 5大護膚妙招公開　床上舖一物有助維持好肌膚

韓國人氣女團aespa睽違三年再度登上美國知名節目《早安美國》表演新曲〈Rich Man〉掀起不少話題討論！而成員Karina不僅以身高168公分完美三圍身材備受矚目，近日她在個人IG上分享紐約街頭曬出的生活照更成焦點。照片中Karina幾乎是素顏出鏡，卻依舊展現無瑕透亮的好膚質，讓粉絲驚呼「這才是真正的女神狀態！」



aespa Karina素顏現身紐約街頭！完美膚質引熱議！

近日，aespa Karina與團員一同前往紐約，參加美國知名節目《早安美國》演出新曲〈Rich Man〉，工作之餘，她也不忘放鬆生活，並在個人IG分享紐約逛街的日常點滴，照片中，Karina幾乎素顏出鏡，光滑無瑕的肌膚讓人驚嘆不已，許多女粉絲看了都羨慕不已！編輯這次特別整理了Karina的日常保養技巧，想知道她平時如何維持完美膚質？一起往下看看吧！

aespa Karina 5招肌膚保養技巧大公開（點擊放大瀏覽）👇👇👇

aespa Karina 5招肌膚保養技巧大公開（IG@katarinabluu；01製圖）

臉部保養技巧大公開！

1. 能素顏就素顏

其實可以發現，aespa Karina經常素顏亮相，就連搭飛機後，也會立刻進行卸妝。她的卸妝方式非常仔細，先以卸妝產品清潔大面積臉部，再用卸妝棉輕柔地卸除眼妝，每個動作都非常溫和，避免拉扯肌膚產生細紋。像Karina這樣保持素顏習慣，並搭配正確卸妝手法，不僅能減少化妝品對肌膚的負擔，也能讓肌膚在日常中維持最佳狀態。對想保持年輕光澤的人來說，這種「越少化妝、越注重卸妝與保養」的理念，是值得借鑑的護膚關鍵。

2. 3-4次保濕噴霧補水

卸完妝後，Karina會立刻使用保濕噴霧為肌膚補水，而且每次噴灑都非常大方，通常會噴3～4次。其實，正確的補水方式並不是只擦一次就結束，如果第一遍噴完後肌膚很快吸收，這表示肌膚仍處於缺水狀態，需要持續補充；當肌膚吸收速度變慢，感覺水分飽和時，就代表已經喝足水分，編輯建議，大家可以參考Karina的這個補水技巧，持續給肌膚足夠水分，不僅能改善乾燥，也有助於減少痘痘與膚況不穩的問題。

3. 分區適量輕塗抹保濕乳液

Karina在完成前面的保養程序後，會接著使用乳液。她會將乳液適量分區點在臉上，而不會一次塗太多，之後再以輕柔的手法均勻推開至完全吸收。這樣的塗抹方式既能避免乳液浪費，也能降低對肌膚的拉扯，對維持肌膚彈性和減少細紋形成非常有幫助。編輯建議，像Karina這樣分區點塗，再用指腹輕拍吸收，是敏感肌或熟齡肌都非常適合的乳液使用技巧，既高效又溫和。

4. 隨時塗抹護唇膏

aespa Karina真的是保養細節控，不只注重臉部肌膚的養護，她還隨身攜帶護唇膏，無論在飛機上、拍攝現場或日常外出，都會隨時補擦，保持雙唇柔嫩水潤。編輯觀察，這種隨手保養的小習慣，其實對整體妝感和肌膚健康都很關鍵，唇部缺水容易出現乾裂或脫皮，甚至影響口紅服貼度，像Karina這樣隨時補水，能讓雙唇長期維持飽滿光澤，也是一個簡單卻高效的凍齡小秘訣。

5. 枕頭鋪毛巾避免爆痘

aespa Karina還有一個維持好肌膚的小秘訣，也深受許多女性粉絲模仿，那就是睡覺時在枕頭上鋪毛巾，並且定期更換。由於人在睡覺時會翻身，臉部長時間接觸枕頭，如果枕頭上累積油脂和髒污，容易堵塞毛孔，進而引發痘痘或粉刺。編輯觀察，這個方法其實非常實用又簡單，不僅能降低肌膚受污染的風險，還能讓隔天起床時的肌膚保持清爽、光滑，是日常護膚中容易被忽略但效果顯著的小技巧。

從卸妝、補水到塗抹乳液，再到隨身護唇與枕頭衛生，aespa Karina的保養習慣可見她對肌膚細節的重視。這些看似簡單的日常護理，其實正是她能長期維持完美素顏肌的秘訣。對於追求健康光滑肌膚的粉絲而言，學習她的保養方式，不僅能提升肌膚狀態，更能從生活細節中打造專屬自己的凍齡美肌。

3款口碑出眾保濕噴霧推薦（點擊放大瀏覽）👇👇👇

保濕噴霧推薦

1. LUSH－茶樹爽膚水

LUSH茶樹爽膚水；100g，$125；250g，$250



茶樹爽膚水能讓肌膚保持潔淨清爽，葡萄柚含豐富的維他命，能輕輕收緊毛孔，杜松果同樣能讓肌膚保持潔淨通透，你可隨時使用這款爽膚水讓肌膚保持清爽，或抹除殘餘的化妝品及油脂污垢。

2. SABON－雙重修護亮肌美髮油

SABON雙重修護亮肌美髮油；100ml，$480



2025週年慶明星三部曲最受注目的新品SABON全新升級「雙重修護亮肌美髮油 」！自2020年底首次上市以來，秉持著一瓶多用，馬上成為深受喜愛的明星單品之一，承載著「滋養×輕盈」的雙重承諾。今年在配方、質地、瓶身設計與使用方式上全面革新，打造流轉於肌膚與髮絲之間的煥遊體驗。

全新雙重修護亮肌美髮油精選三種有機植物油：有機摩洛哥堅果油、有機荷荷芭油與有機甜杏仁油。油脂富含維生素與必需脂肪酸，能深潛入肌理與髮絲纖維，修護乾燥、鎖住水分，讓肌膚回復近乎初生的柔軟滑嫩，髮絲也散發柔順光澤，除了升級配方著重天然與有機，SABON也堅持質地須輕盈如晨霧可瞬間吸收，不留油膩與厚重，只留下光澤。

瓶身維持一貫優雅與靈巧噴頭設計，宛如法式梳妝檯上的香氛水晶瓶，既優雅，又方便每日均勻噴灑，將光澤輕輕披在身體與髮絲上。一共六款香氣：PLV、白茶、綠玫瑰、茉莉花語、橙花漫舞、玫瑰茶語，隨心享受喜愛的療癒氣息。

3. Gucci Brume De Beauté－美容噴霧

Gucci Beauty美容噴霧是系列中銷量第一的明星產品，不僅可作為日常保濕噴霧為肌膚補水，還能當作妝後定妝噴霧使用，一瓶兼具妝前保濕、定妝與煥活功能，具有舒緩與保濕功效。質地清爽，迅速被肌膚吸收，不黏膩、不油膩，使用後肌膚感受舒適，並散發自然健康光澤。

