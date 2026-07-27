WATERBOMB 2026夏日水彈盛典　Karina、JYP等巨星雲集火力全開

韓國年度夏日音樂慶典WATERBOMB，以結合現場音樂與大型水戰而聞名，每年吸引無數樂迷參與。活動設有Main Stage與Tropical Stage雙舞台，讓觀眾在水花四濺的狂歡氛圍中盡情享受K-Pop、Hip-Hop與EDM等多元音樂風格。



而今年的「WATERBOMB SEOUL 2026」，於7月24日至26日一連三天在KINTEX戶外Global Stage盛大舉行。這項集音樂表演與水仗狂歡於一身的活動，今年邀得aespa成員Karina、JYP創辦人朴軫永及RAIN等頂尖歌手坐鎮，為炎夏揭開序幕。



女團人氣王強勢回歸 驚艷造型火力全開演唱6首金曲

Karina連續第2年以個人身分站上WATERBOMB舞台，消息公布後隨即引發粉絲熱烈迴響。她於7月25日以GREEN TEAM成員身分登場，去年她在同一活動的演出片段曾在網絡上瘋傳，今年再度出擊備受矚目。

演出當日Karina身穿白色洞洞上衣，內搭螢光綠細肩帶背心，下身配以低腰豹紋迷你短褲，再配一頭波浪長髮自然披散，整體造型在甜美與個性之間取得絕妙平衡。而她今次一共帶來6首歌曲，包括個人Solo曲〈GOOD STUFF〉、〈UP〉以及aespa多首人氣作品。演唱〈UP〉期間她隨節奏撩起上衣露出綠色連身內搭，招牌動作令現場尖叫不斷，將氣氛推至頂點。

arina連續第2年以個人身分站上WATERBOMB舞台。(IG@katarinabluu)

演出當日Karina身穿白色洞洞上衣，內搭螢光綠細肩帶背心。(IG@katarinabluu)

JYP夏日回歸矚目

JYP朴軫永相隔6年再次推出夏日歌曲——〈WET〉，新作更獲選為WATERBOMB 2026官方主題曲。他繼去年以奪目粉紅膠質造型掀起話題後，今年將再度登上首爾及釜山舞台，並預告服裝比往年更具震撼力。而昨晚他便穿上螢光藍色網紋透視造型，展露性感的胸肌、腹肌和長腿。

JYP朴軫永相隔6年再次推出夏日歌曲——〈WET〉。(IG@waterbomb_official)

Rain爆肌演出

Rain於壓軸日（7月26日）以YELLOW TEAM黃隊身分登場，在尾場與宣美、RIIZE、Taeyong及JYP等同台演出。當日他將背心笠頭大曬結實胸肌，更展示招牌「震胸」動作，令全場尖叫不斷。在首爾尾場，JYP更與Rain合演了合作曲〈Switch to Me〉，兩大韓流前輩級人馬同台，構成極具紀念價值的經典舞台。他亦會參加8月22日WATERBOMB Sokcho 2026（束草場），所屬隊伍為Orange Team橙隊。

Rain於壓軸日（7月26日）以YELLOW TEAM黃隊身分登場。(IG@waterbomb_official)

三日豪華陣容揭曉

首日陣容包括SHINee成員Taemin、Simon Dominic、Lee Youngji及Kiss of Life等。次日由Jay Park領銜，同場還有Karina、Monsta X小分隊Shownu X Hyungwon及BIBI等。壓軸日則有JYP朴軫永、Zico、Sunmi及RIIZE等巨星登場。

Monsta X小分隊成員亨源 (IG@coenffl)

Monsta X小分隊成員亨源Shownu (IG@shownuayo)

宣美 (IG@miyayeah)