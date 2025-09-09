夏日減肥｜權恩妃繼《WATERBOMB》再帶來驚艷舞台！5招瘦身不瘦胸

【權恩妃｜身材管理方法】有著「水彈女王」之稱的IZ*ONE隊長權恩妃，繼早前韓國年度夏日音樂盛事《WATERBOMB》2025後，近日於首爾舉行個人演唱會《The Red》，以精彩表演和性感造型征服全場，登上韓國熱門話題。

而她讓女生們都艷羨的好身材，到底是怎樣養成的呢？權恩妃曾經也試過極端減肥方式，但很快發現以均衡飲食和規律運動，才能更好維持身材和體態。一起來看看權恩妃曾透露的身材管理秘訣！



IZ*ONE隊長權恩妃近日於首爾舉行個人演唱會《The Red》，以精彩表演和性感造型征服全場，登上韓國熱門話題（IG@silver_rain.__）

權恩妃今舞再次現身韓國年度夏日音樂盛事《WATERBOMB》2025，帶來精彩表演，引全場哄動。

權恩妃再次現身韓國年度夏日音樂盛事《WATERBOMB》2025，以精彩表演和火辣性感造型征服全場（IG@silver_rain.__）

讓人移不開視線的權恩妃

一直有著「韓國女團第一美胸」稱號的權恩妃，在2023年首度登上韓國《WATERBOMB》舞台，以一套格紋比基尼搭配透膚罩衫造型，一登場即成全場焦點。再加上權恩妃的精彩演出，讓她擁有了「水彈女王」之稱，每次提到夏日潑水音樂節都會想到她。

權恩妃身材管理方法1. 拒絕極端減肥方法（IG@silver_rain.__）

擁有完美S身型的權恩妃，曾經也試過為維持身材以極端減肥方法減肥，像是每天只食一顆蘋果。然而這種方式既傷害了健康，也沒法為她提供能量支撐舞台演出，出現眩暈。而且過度節食使身材變得皮包骨，沒有了玲瓏曲線，所以權恩妃曾呼籲粉絲應以健康方式減肥，切勿嘗試極端路線。

權恩妃身材管理方法2. 均衡飲食（IG@silver_rain.__）

權恩妃不追求過度節食，注重健康飲食，喜歡高蛋白、低脂肪、低鈉等食物，幫助她保持飽足感。權恩妃飲食偏好三文魚、雞胸肉、蔬菜、大麥飯等，這類食物都能幫助維持肌肉量和促進新陳代謝。此外，她選擇低卡路里的乳酪、燕麥棒、堅果等代替零食；而飲料則會選擇氣泡水和茶，既能滿足口腹又不會增加負擔。

權恩妃身材管理方法3. 交替食澱粉類食物（IG@silver_rain.__）

權恩妃很喜歡吃澱粉類和重口味食物，尤其喜歡泡麵，但為了保持身型要忍痛戒掉這類食物。但長期戒掉喜愛食物是很痛苦的，權恩妃就曾分享了一個小秘訣，她會在吃泡麵時，同時交替食用低卡路里的冬粉，可以大大增加飽足感，又避免吃到整份泡麵。

權恩妃身材管理方法4. 經常運動（IG@silver_rain.__）

權恩妃曾分享會定期去健身室進行大量運動，包括有氧和力量訓練，以增強肌肉線條。此外，她還很喜歡高爾夫運動，可增強肌肉力量和耐力、提升靈活度和消耗熱量，有助體重控制。

權恩妃身材管理方法5. 普拉提（IG@silver_rain.__）

除了去健身室和高爾夫，權恩妃還很喜歡普拉提運動。普拉提可以利用器械幫助，來鍛鍊核心力量、改善體態、提升身體靈活性和協調性，還能精確訓練深層肌肉，使身體線條更緊實和明顯。