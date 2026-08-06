HYBE新女團TUIDE介紹！成員背景一覽：TWICE志效親妹、集不同國籍

HYBE新女團TUIDE由七名成員組成，分別是Seohee、Seoyeon、Elena、Jia、Saki、Seah 及Yi hani，由知名製作人韓成洙親自打造。 官方昨晚突然公佈所有成員，並釋出多張人物照，引起眾人熱話。TUIDE將在本月24日於HYBE全新廠牌 ABD 下正式出道，並會同時釋出首張迷你專輯「TUNE & PLAY」。讓我們在出道前好好認識她們吧！



組名「TUIDE」取自「Tune the tide」的縮寫，蘊含著「通過體驗並調節世界的多樣潮流，從而創造出全新快樂」的抱負。而TUIDE的總製作人則是知名製作人韓成洙，他曾打造過SEVENTEEN、After School、IZ*ONE、TWS等多個K-POP團體，這次他將主導Tuide的音樂、概念與舞蹈創作，令人十分期待。

（IG @tuide_abd）

TUIDE成員介紹｜Seohee

Seohee是團內的姐姐，出生在2006年10月11日，今年20歲。畢業於翰林藝術高中應用音樂系。她以出色的歌唱實力而聞名，相信日後可以成為團內主唱。出道前曾經在多間娛樂公司擔任過練習生，當中包括大型娛樂公司JYP、PocketDol Studio以及EightPrime Entertainment。

Tuide 成員 Seohee（IG @tuide_abd）

TUIDE成員介紹｜Seoyeon

Seoyeon出生於2008年3月4日，今年18歲。出道前就已經以TWICE志效親妹妹的身份引起一眾討論。雖然是志效的妹妹，但亦有網民認為Seoyeon有娜璉的影子。

Tuide 成員 Seoyeon（IG @tuide_abd）

TUIDE成員介紹｜Elena

2008年出生的Elena是韓裔美籍成員。出道前曾經是著名娛樂公司SM的練習生。她具備優秀的語言能力，期待日後把團隊推向國際。

Tuide 成員 Elena（IG @tuide_abd）

TUIDE成員介紹｜Jia

Jia出生於2008年8月22日，今年18歲。她的舞蹈功底非常紥實，而且日前有關Jia的影片亦引發關注，令人非常期待出道後表現。

Tuide 成員 Jia（IG @tuide_abd）

TUIDE成員介紹｜Saki

2010年出生的她是團內唯一日本成員，相信能為日後打入日本市場帶來幫助。

Tuide 成員 Saki（IG @tuide_abd）

TUIDE成員介紹｜Seah

Seah出生於2011年1月4日，年僅15歲的她，早在出道前已經在SM Entertainment 旗下成為童模，對鏡頭十分有觸覺。

Tuide 成員 Seah（IG @tuide_abd）

TUIDE成員介紹｜Yi hani

Yihani出生於2011年1月7日，是組內的「忙內」，亦是一位韓英混血兒。她曾經就讀於上海聯合國際學校，並曾在著名舞蹈學校Choomseory Academy學習。