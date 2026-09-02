9月運勢爆發！4生肖大翻身事業財運上升　屬豬「暗財」累積有助力

9月即將到來，運勢也被認為將迎來新的轉折。「搜狐網」指出，4個生肖在9月有望迎來事業、財運及家庭運勢上的好消息，不僅工作發展更加順遂，財源也有機會逐步增加，整體生活可望朝更明朗的方向前進。



4生肖9月運勢大開

1. 生肖雞

屬雞的人天生對數字、商業及市場變化較為敏感，9月有機會將這項優勢轉化為實際成果。別人可能尚未看見的商機，或不起眼的利潤空間，都可能成為屬雞者發揮眼光的機會。此外，9月的人際運勢也受到看好，在聚會、交流或工作往來中，可能結識能提供建議與資源的人，進而促成合作或重要案件，讓事業及財運有所突破。

同場加映：4個生肖+出生時辰組合命中註定富貴 正財偏財都超旺天生有錢人（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 16

2. 生肖豬

進入9月後，屬豬的人可能迎來來自家庭或生活面的好消息，例如子女在學業、工作上有所進展，或家中長輩健康狀況良好，整體家庭氣氛更加和諧。財運方面則偏向「暗財」累積，可能出現意外進帳，也可能是過去借出的款項有了回音或順利收回。面對生活中的變化，建議維持平穩心態，不必過度急躁，憑藉一貫溫和待人的處事方式，有望在人際與財運上獲得更多助力。

3. 生肖馬

屬馬的人9月財運亮點落在副業及多元收入，除了原本工作可能持續有不錯的薪資或獎金、業績收入外，其他收入管道也有望逐漸展開。只要善用自身能力與想法，發揮口才及溝通優勢，便可能找到更多創造收入的機會。整體而言，9月適合積極運用自身專長，讓不同收入來源逐步累積，進一步提升財務成果。

4. 生肖兔

屬兔的人9月則有望迎來較為溫和、穩定的運勢。由於不少屬兔者心思細膩，過去一段時間可能花費不少心力處理家庭及生活中的大小事，難免感到疲憊。不過進入9月後，先前累積的煩惱有望逐漸淡去，生活節奏也慢慢恢復。整體運勢就像茶葉遇水後逐步舒展，不必急著追求快速改變，隨著時間推進，生活與心境都可望越來越順。

同場加映：5大生肖專出獨立自信女強人 屬狗注重細節 善於發現並解決問題（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 13

延伸閱讀：

貴人來了！4生肖未來7天運勢轉旺 有望靠人脈打開新財路

周四迎中元…命理師喊「別怕鬼」揭真相 但要4種人注意

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】