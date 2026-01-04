4大生肖2026年財運極佳　屬狗正財偏財一起旺　錢途大開資產翻倍

丙午馬年，整體財星運行活絡，對懂得順勢而為的人來說，是「錢途重整」的一年。有人忙了一整年卻只守住溫飽；也有人剛好踩在財運風口上，正財、偏財一起旺，收入層級直接升級。



科技紫微網整理了財富運勢最佳的生肖TOP 4，看看誰特別受財神眷顧？

這4大生肖2026財源滾滾來（AI生成圖片；01製圖）

2026財運最旺TOP4生肖（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 11

TOP4 猴｜技術變現，財源多管齊下

2026年對屬猴來說，是「靠本事把錢賺回來」的一年。



你能憑藉專業與技術，找到新的進財機會，私下接案、接freelance、斜槓副業機會明顯變多，只要時間分配得宜，就能把實力轉化成真金白銀。

偏財運也不錯，適合透過朋友介紹、資訊分享，接觸優質理財產品或投資標的，特別是與科技、創新相關的領域，回報可期。

但要記得：再好的機會，也要自己做功課，看清風險、見好就收，才能讓這一年的好運變成長久的財富。

TOP3 虎｜正偏財雙開，財星高照的一年

屬虎者在2026年迎來的是「財星高照」的好年。



正財方面，你可憑藉工作能力和領導表現，爭取到升職加薪、績效分紅或更具含金量的專案，業務拓展也會帶來相當亮眼的收益。

偏財部分，同時經營副業或接案的人，收入有「超車主業」的潛力；過去長期持有的資產，也有機會在2026年迎來一波升值。

若能在財運順風時，適度回饋社會、幫助他人，反而更能形成一種「善財循環」，讓財運長長久久、越來越旺。

TOP2 羊｜財神偏愛，收入突破瓶頸

2026年是屬羊的「財神寵兒年」。



正財運上，憑藉優秀的工作表現，你有機會拿到獎金、績效分紅，甚至被調整薪級，正式跨過以往難突破的收入門檻。

偏財方面，特別利於不動產與資產重估：老房子翻新出租、出售、或重新規劃，都有機會創造可觀回報；長期布局的理財標的，也容易在今年展現價值。農曆一月、四月、十月是你財運最旺的三個時間點，若有買賣、轉手或重要理財操作，宜集中在這幾個月進行。

唯一要注意的是：財來得多時，更要合法報稅、謹慎處理帳務，避免因小失大。

TOP1 狗｜財運極佳，正偏財齊發的年度冠軍

2026年財運冠軍，非屬狗莫屬。



正財方面，只要你在工作上保持積極主動，不怕多扛一點責任，就能換來額外收入與更穩固的財庫根基，生活品質也有明顯提升。

有副業或經營事業的人，今年特別有「擴張感」：客源增加、業績上升、新合作找上門，營收自然水漲船高。早期投入的長期投資，也可能在今年陸續開花，手中資產價值上調，甚至出現翻倍行情。

唯一要小心的是：財大易招妒。越是在手氣好、賺得多的時候，越要低調行事、守口如瓶，不炫富、不亂談細節，才能讓財運走得長、走得穩。

【本文獲「科技紫微網」授權轉載。】