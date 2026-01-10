Jennie最新CHANEL廣告展淨白肌膚　公開護膚保養法：冰水浸面消腫

Jennie護膚保養｜被譽為「人間香奈兒」的BLACKPINK成員Jennie，再度擔任CHANEL Coco Crush系列的廣告主角，展示最新的時尚傑作。她穿上清新的白色吊帶上衣，配搭垂落的微卷長髮，更突顯出柔軟版短頸鏈的細緻魅力，同時亦令人羨慕其滑淨無瑕的肌膚。Jennie過去不時在訪問中，分享自己的護膚保養小秘訣，以下整理其中5個，大家不妨參考。



被譽為「人間香奈兒」的BLACKPINK成員Jennie，再度擔任CHANEL Coco Crush系列的廣告主角。(CHANEL)

Jennie過去不時在訪問中，分享自己的護膚保養小秘訣。(IG@jennierubyjane)

BLACKPINK Jennie護膚保養法1. 身心徹底清淨

Jennie曾在個人經營的YouTube頻道中，分享自己的晚間保養程序，表示完成工作後，會在拍攝場地趕快卸妝，使用卸妝油及潔面霜雙重清潔，以減少肌膚負擔，並在回家後即時洗澡、吹頭和換上絲質睡衣，讓身心儘快回到舒適放鬆的狀態。

BLACKPINK Jennie護膚保養法2. 沐浴鹽浸浴

著重面部及身體護理的Jennie，除了推薦LUSH的唇部磨砂、減少雙唇積聚死皮，還會在浸浴時添加浴鹽，以消除工作疲勞，同時保持身體肌膚滑淨。而在洗澡後，她會塗上較滋潤補濕的TAMBURINS身體乳液，來維持舒適、無繃緊的肌膚狀態。

BLACKPINK Jennie護膚保養法3. 浸冰水消水腫

Jennie自言易水腫，在剛睡醒時面部更明顯。為消除水腫，她曾在分享的影片中，表示會將整張臉泡浸於裝有冰塊的冰水中，而化妝師亦會先將雙手浸冰水降溫，再為Jennie面部按摩，進一步加強效果。

BLACKPINK Jennie護膚保養法4. 勤做普拉提、瑜伽

眾所周知，Jennie經常做普拉提，即使外遊亦會帶備按摩用的瑜伽滾輪，以練成優雅的身材曲線。由於普拉提及瑜伽動作，一般訓練到不常用的肌肉，因此能夠進一步加強練成身體線條，矯正不良的姿勢。

BLACKPINK Jennie護膚保養法：勤做普拉提、瑜伽 (IG@jennierubyjane)

BLACKPINK Jennie護膚保養法5. 必備「濾水花灑」

除了日常護理，Jennie連日常細節也不忽視。她曾在雜誌訪問中，表示每次入住酒店，都會自攜「濾水花灑」，以確保水質不會刺激或傷害肌膚，讓肌膚維持無負擔的狀態。