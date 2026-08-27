草間彌生逝世｜將圓點無限延伸時裝界：曾與LV推聯名、創個人品牌

草間彌生逝世｜日本國寶級前衛藝術家、「波點女王」草間彌生（Yayoi Kusama）逝世，終年97歲。草間彌生美術館於今日（27日）在官方社交平台正式發布死訊，表示草間彌生於本月14日因多重器官衰竭，在東京都內一家醫院安詳辭世。



回顧過往，不僅在當代藝術界舉足輕重，草間彌生更將藝術完美融入時尚潮流，對時尚界影響深遠。她曾將標誌性的圓點與多個頂級品牌推出聯乘系列，引發全球搶購潮，當中包括與Louis Vuitton二度重磅聯乘，而這位全才更曾推出個人服裝品牌！



1960年代曾創辦時裝公司

草間彌生在1929年出生於日本長野縣松本市，約10歲時經常出現幻覺，被主治醫師西丸四方博士診斷為高度性障礙。年幼時的不幸，讓她以堅定態度改變了自己的人生。在27歲時移居美國，成為前衛運動領袖而聲名大噪。

早在1960年代於紐約發展時，草間彌生便展示出超前的時尚觸角。1968年，她正式成立自己的服裝公司「Kusama Fashion Company」，風格前衛大膽，設計捨棄圓點，直接在胸部與臀部位置剪出圓孔作「挖空」。到了70年代，她又再打破身體邊界，設計出可供數人同時穿著的連體服裝，將「自我消融」藝術理念直接轉化為可穿著的時尚。

草間不只是一位畫家或雕塑家，也是一位行為藝術家，她正為嬉皮士的身上畫上圓點。（網上圖片）

2012年 Louis Vuitton x Yayoi Kusama 聯乘系列

在當時創意總監Marc Jacobs的促成下，Louis Vuitton與草間彌生展開歷史性的首度合作。將草間彌生的標誌性的無限圓點，以鮮艷用色融入品牌的皮具中，更重塑於經典Monogram壓花手袋、Neverfull手袋、Speedy手袋、鞋履及服飾上。

這場跨界合作不僅成為時尚史上的經典範本，更在倫敦Selfridges等百貨公司設置巨型波點概念裝置，震撼整個時尚圈。

2012年Louis Vuitton x Yayoi Kusama 聯乘系列（LV）

2011年 草間彌生 x Lancôme 限量版彩妝與唇膏系列

除了時尚與藝術，2011年草間彌生更是跨界與美妝品牌Lancôme合作，以主題「愛」為品牌的Juicy Tubes唇蜜及限量彩妝產品設計包裝。標誌性的草間波點與鮮明色彩融入護膚美妝品中，掀起了一股藝術美妝收藏熱。

2011年 草間彌生 x Lancôme 限量版彩妝與唇膏系列 (www.cosme.net.tw)

2014年 草間彌生xUNIQLO合作

草間彌生作品結合藝術與生活。日本國民服飾品牌UNIQLO在2014年與MoMA開展藝術聯名企劃，推出聯名UT系列，印花圖案包括草間彌生標誌性的波卡圓點、網狀圖案及南瓜造型。

2014年 草間彌生xUNIQLO合作 (UNIQLO)

2023年 Louis Vuitton x Yayoi Kusama 二度重磅聯乘系列

睽違11年，草間彌生於 2023 年與LV女裝創意總監Nicolas Ghesquière展開第二度重磅合作，推出 Louis Vuitton x Yayoi Kusama 聯乘系列。以草間彌生標誌性的手繪圓點、金屬圓點、迷幻花朵等核心概念為主，將波點元素融入Noé水桶袋、Alma手袋、TWIST 鏈帶手袋等，至今部分作品仍在拍賣行以高價競標。

在2023年合作期間，巴黎香榭麗舍大道、紐約五大道、東京LV 旗艦店更豎立起巨型草間彌生逼真雕像與波點外牆，為時尚界留下難以超越的視覺盛宴。

草間彌生｜時尚品牌 Louis Vuitton 與草間彌生合作，推出 Louis Vuitton x Yayoi Kusama 聯乘系列！（louisvuitton@IG）