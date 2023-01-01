LV x 草間彌生聯名手袋將開售　經典波點重新演繹一系列熱賣手袋

Louis Vuitton x Yayoi Kusama 路易威登與草間彌生聯名系列十年前沒買到，2023年機會終於再來！Louis Vuitton與這位日本藝術家2012年第一次合作，時尚精品與波點藝術迸出魅力四射的火花，震撼人心的感受從此成為一代經典。已經高齡93歲的草間彌生，再次發揮神奇魔法席捲LV世界，男女時裝、手袋、鞋履、飾品配件、行李箱和皮箱佈滿精巧繁複點點。



LV草間彌生聯名系列分為兩部分，Drop 1將於2023年元旦率先在中國和日本推出，緊接著於1月6日在香港及全球其他地方登場；Drop 2將於2023年3月31日起在 Louis Vuitton專賣店販售。

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LV行李箱加入藝術家特色波點

日本藝術家草間彌生猶如一位全才、藝術作品散發催眠般的魅力、人生經歷豐富多彩的女祭司，以其前衛藝術風格的作品聞名於世，她也是嬉皮年代的象徵性人物之一。多年來，她始終保有自己的特色，無止盡境地運用腦海中浮現的各種主題，完全入侵而佔據了空間。草間彌生1929年生於日本松本市，幼時的不幸生活讓她不可思議地以堅定態度改變了自己的人生。在1950年代和1960年代，從東京到紐約，正值她在這個更廣大的世界探險之際，從自身的藝術力量中創造出神奇魔法，在這個過程中拯救了自己。外界從她的藝術作品中看到無限的發展潛能，而在她於1970年代回到日本後，似乎短暫消失在大眾視野中，但她已經成為21世紀全球最傑出的藝術家，當然也是在世最成功的女性藝術家。

路易威登與藝術家之間的合作由來已久，可以追溯到近一個世紀前，當時與路易威登同名的品牌創辦人之孫，也是家族裡的美學鑑賞家 Gaston-Louis Vuitton 開始委託藝術家為門市創作櫥窗及作品。真誠、打破舊習，最重要的是共同欣賞工藝和卓越精神，這種動力穿越時空，在當代產生更大的共鳴；自1988年以來，路易威登邀請了多位藝術和設計界的知名人士合作，包括 Sol LeWitt、Richard Prince、村上隆及 Jeff Koons 等。手袋、男裝、女裝、太陽眼鏡、香水、鞋履、飾品配件，幾乎在路易威登的所有產品類別中，都能見到草間彌生不可思議的物品、主題及無限的想像力。而路易威登自己的一些代表性作品也有所演變，讓它們同樣參與了自己與草間彌生充滿改造效果的世界。2012年，草間彌生將路易威登最雋永、神奇的象徵性物品之一，變成了有著她個人色彩的物品 – 她在路易威登的行李箱上手繪極具個人特色的波點，對草間彌生來說，波點代表著無限。

藉由真實重現草間彌生的雙手，精確複製這些波點，是這次合作案中挑戰和精進路易威登高超工藝的許多目標之一。由草間彌生親自設計每個波點圖案 - 就像是合作案裡許多不同的物體一樣–移動距離精準地以公釐計算，每一筆呼應著不可思議的細節，紋理和重量分毫不差。正是在這種無限追求精湛工藝的過程中，路易威登與草間彌生最終走向攜手合作。正是在製作超越時空的神奇物品之際，雙方都參與其中並認識彼此。路易威登與草間彌生都希望擁有這些物品的人，能夠感受到製作這些物品所投入的心血和情感；成為他們故事的一部分，並且希望成為後世人們故事的一部分 – 向無盡的未來無限延伸。

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LV草間彌生2023新系列Drop 1

2023 Louis Vuitton x Yayoi Kusama系列擴散的概念極為重要，層疊的波點圖案及特性、無限的概念充分反映在系列的擴展中，一路轉化品牌多款經典之作，從而體現草間彌生的創作過程和主題，同時考驗及推進路易威登傳統手工技藝的極限。對手工藝的崇拜，使路易威登和草間彌生都懷揣著永恆想法。同時詮釋了無限的概念，如何貼近人們並落實於日常生活中、如何觸動並改變人們。說到底，人們總是企圖透過穿戴服裝和飾品配件收獲快樂，這對草間彌生的藝術表現來說並不陌生，而路易威登則透過工藝表達其領悟。

路易威登與草間彌生聯名系列於2022年5月在聖地牙哥舉辦的路易威登2023早春系列中首度亮相，Louis Vuitton x Yayoi Kusama系列即將引領風潮的Drop 1配件款式將在將於2023年1月於全球登場。

PAINTED DOTS

PAINTED DOTS的波點圖案是這次合作的起源，透過皮件或經典塗層帆布上的繁複絹印技術和壓花印刷，直接重現草間彌生的手法 草間彌生的波點圖案伴隨她度過大半輩子；她從10歲開始繪製波點。草間彌生的獨特筆觸波點和路易威登的Monogram圖案碰撞出趣味十足的火花，貫徹整個系列。從行李箱到Monogram帆布手袋等男女適用的品牌經典之作，以及踝靴、運動鞋、皮鞋、機能男裝、波點Monogram羽絨外套和工裝長褲。手繪波點亦透過其他皮件延續其擴散概念，例如白色Capucines與黑色Dauphine包款，以及黑色皮革裙上的彩色筆觸鈕扣；還有成套的絲質睡衣、印製繁複的女士牛仔和山羊絨針織服裝、男士量身剪裁外套、精確印製的純羊毛外套。透過女士雙面漁夫帽、絲巾和Edge鏈帶珠寶，以及男士棒球帽、皮帶和眼鏡呈現飾品配件的多樣性。從忠於原作的彩色重複波點，到特別為男士所設計的黑色、銀色、灰色及白色漸變波點，也出現在品牌的香水領域中，遍及包裝、香水瓶和Attrape-Rêves與L’Immensité旅行裝香水盒。

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METAL DOTS

METAL DOTS系列展現的是無盡閃耀，靈感源自草間彌生的鏡面圓球，熟悉的圖案出自其《自戀庭園》，該作品於1966年第33屆威尼斯雙年展中亮相（未受官方邀請）。大大小小的銀色圓球以手工方式精確嵌入黑色和銀色的女士皮件中，環繞Cannes包款或擴散於柔軟的Side Trunk手袋上，同時在優雅的Capucines手袋上以近乎太空時代的漸變元素呈現。環繞Academy便鞋和點綴於Squad高筒運動鞋後跟穩定片上的波點是擴散概念的延伸。銀色的騎士外套和時髦的銀色皮革短洋裝等小羊皮服裝上的漸變波點完美體現「六零年代未來主義」。

INFINITY DOTS

手繪波點變成了草間彌生更令人熟悉的INFINITY DOTS；這位藝術家最有名的波點圖案和系列可見於合作案中大部分的作品，涵蓋Drop 1和Drop 2推出的所有女士和男士產品類別。在1960年代的美國，草間彌生因名氣越來越大，而被譽為「波點女王」。與此相反的是，草間彌生稱自己為「精神病藝術家」。無限波點是她最具執念的圖案，代表著藝術家「自我消融」的狀態。草間彌生在其自傳《無限的網》中提到：「我有一個心願，希望能從自身的位置透過波點預測、度量無際宇宙的無限。」

以草間彌生經典的黑白、紅白、黃黑、黑紅等色彩組合詮釋男士系列中的擴散概念，特別是皮件、鞋履和時裝，完美結合無限波點和品牌經典作品的多樣性。無限波點亦化身為皮件上的Monogram圖案，例如壓花皮革Empreinte Neverfull手袋和以Epi皮革製作而成的Twist或Taurillon Capucines手袋。在男士系列中，採用Taurillon皮革呈現大部分無限波點皮件，包含經典的Keepall和Soft Trunk手袋。提花和3D立體針織服裝中的編織圖案、絲質服裝上的印花及刺繡，無限波點優雅現身於經典的路易威登日常女裝上，例如短褲、成套裙裝上的時髦印花華達呢；男士系列則以機能搖粒絨外套和拉鍊夾克襯衫等實用服裝為主。在鞋履方面，擴散波點甚至出現在包含經典Shake踝靴和高跟鞋在內的鞋墊和鞋底上。Academy便鞋上的琺瑯金屬配件則與無限波點珠寶相呼應。在男士系列中，LV Trainer採用了獨樹一幟的波點組合；白色的粒面小牛皮上遍布白底黑點、白底綠點，以及重複的紅底白點。還有多款飾品配件，包含經典絲巾、太陽眼鏡、雙面漁夫帽、棒球帽和草間彌生版的「Vivienne」玩偶。無限波點的觸角亦伸入香水領域，恰如其分點綴在令人著迷不已的Spell on You上。

PSYCHEDELIC FLOWER

草間彌生的另一個執念體現在花朵圖案上；曇花般轉瞬即逝之美和永恆與無限感形成的鮮明對比，透過其創作永久地保存了下來。取自1993年加入幾分迷幻元素的畫作《花》，充滿異國風情的花朵遍佈男士和女士的飾品配件和時裝。在男士正裝系列中，則以量身剪裁羊毛套裝的提花、棉質襯衫上的剪花呈現工法繁複的獨特花朵。甚至在休閒的學院風外套上也能看見非凡的花朵刺繡。Taurillon Monogram Bum Bag、Sac Plat和Keepall等男士皮件在白色皮革上採用優雅的壓印凹紋印花，強調花朵的美感和繁複性。與此同時，女士Capucines手袋以更敏銳的手法放大圖案，滿佈在黑色或紅色的Taurillon皮革上。女士短版緹花包裙和上衣亦採用相似的手法，仿造含苞待放和盛開的黑色和白色大花。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：「LV 草間彌生」再次合體 多款圓點包2023上市】