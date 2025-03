96歲草間彌生曾屢次尋短見：「若不是為了藝術，我早就自殺了」

正值香港藝術三月,各地都設多個展覽,包括Art Central、Art Central和ComplexCon等。若大家遊覽展場一周,不難都會發現日本藝術家草間彌生的傑作,用色極繁鮮艷,令人印象深刻。由於草間彌生的作品大多色彩繽紛,讓人聯想到她是位幽默樂觀的人,但事實卻恰巧相反。草間彌生多年身體抱恙,身心受創,曾數次嘗試自殺,只是基於對藝術的熱愛才堅持活著至今。



M+博物館在2022年展示出草間彌生於2022年創作的3組作品:《南瓜》、《神經的死亡》和《原點執念—渴望天堂的愛》。

草間彌生約10歲時經常出現幻覺,被主治醫師西丸四方博士診斷為高度性障礙。(M+官網)

草間彌生在1929年出生於日本長野縣松本市,約10歲時經常出現幻覺、幻聽,因此被主治醫師西丸四方博士診斷為高度性障礙,即對性行為之恐懼,因而常有自殺念頭。當時她曾為媽媽以鉛筆畫畫,畫中就已充滿其後期畫作中的經典小圓點。1950年,草間彌生開始用波卡圓點來覆蓋各種表面,例如:牆壁、地板、畫布、以及後來的生活用品等,亦成為了其作品的特徵。

被草間彌生廣泛運用的波卡圓點其實是來自她的幻覺,上述提及她10歲時畫的鉛筆畫中,有一個穿着和服、被推斷為其母親的日本女子被圓點覆蓋。而她的第一個大型畫作系列《無限的網》,其中逾30英呎長的畫作完全被網和圓點所覆蓋,代表着她的幻覺。

草間彌生以波卡圓點來覆蓋各種表面,例如:墻壁、地板和畫布等,成為了其作品的特徵。(Getty Image)

草間彌生在回憶1954年創作的《花(D.S.P.S)》時說道:「某天我觀看着紅色桌布上的花紋,並開始在周圍尋找是否有同樣的花紋,從天花板、窗戶、牆壁到屋子裏的各個角落,最後是我的身體、宇宙。在尋找的過程中,我感覺自己被抹滅,因無限大的時間與絕對的空間感不停旋轉着,我變得渺小而且微不足道。剎那間,我領會到這不是只有我的想像,而是現實中的狀況。我被嚇到了,於是我對紅色桌布和上面的花紋產生了強烈的恐懼,我認為它就像是咒語,正在剝奪我的生活。我衝上階梯企圖逃跑,但階梯卻在我腳下散開,於是我從上面跌下來,腳踝也扭傷了。」不難發現草間彌生一直受到幻覺和想像力所壓迫。

我創作藝術是為了治癒全人類。 草間彌生

草間彌生在27歲時移居美國,成為前衛運動領袖而聲名大噪。在此之前,她銷毀了很多自己早期的作品,原因是她認為日本社會「太封建,且鄙視女性」。1960年代初期,她開始以白色陽具凸起物來覆蓋物品,例如梯子、鞋子及椅子。草間彌生的畫作一絲不苟、手法精細而繁複,但縱使如此,她還是重質又重量,建立自己的創作節奏,並養成習慣。

草間彌生在27歲時移居美國,成為前衛運動領袖而聲名大噪。(Getty Image)

1963年至今,草間彌生持續創作《無限鏡屋》系列。在複雜的無限反射鏡玻璃房間內掛有許多霓虹色球,這些球以不同高度懸掛在觀看者上方。觀察者可以看到光從鏡面表面反復反射,從而創造出一個永無止境的空間的幻覺。那段時間,她因過度勞累而需定期住院,並陷入財務困難。當時不少男性藝術家抄襲了她的作品,因而成名,草間彌生卻寂寂無名。認為自己她無法賺到應得的財富,這種恥辱和挫敗讓她企圖自殺。

如果不是為了藝術,我應該很早就自殺了。 草間彌生

60年代,草間彌生在中央公園和布魯克林大橋等引人注目的地方組織活動,這些活動通常涉及裸體,旨在抗議越戰。在其中一次活動中,她給當時的美國總統理查·尼克森(Richard Nixon)寫了一封公開信,稱只要他中止越戰,和他發生關係也在所不惜。

60年代後期,她經常公開宣傳表演,並在裸露的表演者身上畫波卡圓點,其中最廣為人知的一次是在紐約現代藝術博物館的雕塑花園中,舉行未經許可的快閃行為藝術《喚醒死人大狂歡》(Grand Orgy to Awaken the Dead at the MoMA),草間彌生指揮8位表演者脫下衣服,然後裸體進入噴泉,並擺出了模仿附近畢加索、賈科梅蒂和馬約爾雕塑的姿勢。

60年代後期,她經常公開宣傳表演,並在裸露的表演者身上畫波卡圓點。(Getty Image)

前衛且主張女性主義的草間彌生,曾在1968年主持名為《同性戀婚禮》的行為藝術,其後開設裸體繪畫工作室和一個名為Kusama'Omophile Kompany(kok)的同性戀社交俱樂部。這些都讓其家人覺得非常可恥,草間彌生因而感到孤單和不被理解,再次嘗試自殺。

在紐約期間,草間彌生與藝術家唐納德·賈德(Donald Judd)曾有短暫的浪漫關係,之後又與比自己小26歲的超現實主義畫家約瑟夫·康奈爾(Joseph Cornell)穩定交往,持續熱情且柏拉圖式的關係,直至對方在1972年逝世。期間他們每天都會打電話給對方、互相畫素描,康奈爾亦曾送她特製的拼貼畫。

為了藝術,再怎麼辛苦我都不會後悔,我就是這樣一路走到現在,今後也會這樣繼續生活下去。 《草間彌生無限的網》

1975年2月,草間彌生短暫地回到日本,原本預計在新宿醫院接受手術治療之後返回美國,卻因為找不出病因,從此居於日本。對相隔17年才回到日本的草間彌生來說,日本人壓抑情緒、個人性慾的社會文化,以及日漸失去日本傳統美感的生活型態,令她非常失望,常常在逛街的路上看見宣傳,她都會感嘆自己已失去故鄉。

當時日本對草間彌生的評價幾乎都是「醜聞女王」、「不要臉的藝術家」。(Getty Image)

當時日本人對草間彌生的評價幾乎都是「醜聞女王」、「不要臉的藝術家」、「裸體的幕後黑手」,認為她低俗膚淺。

直到1980年代末和1990年代初,裸體與人體彩繪時慢慢普及,草間彌生才開始備受尊重。1990年代後,草間彌生積極與時裝設計界合作,包括在2009年設計的手提包形粉紅色電話《為了太空旅行的手提袋 —— 我的小狗玲玲(Handbag for Space Travel, My Doggie Ring-Ring)》,以紅白色波點鏡子電話《圓點成癮 —— 滿溢的喜悅與圓點(Dots Obsession, Full Happiness With Dots)》。2011年她更為Lancôme創作6種限量版作品。

草間彌生的創作包含了女性主義、超現實主義、原生藝術和抽象表現主義等。(Getty Image)

2018年,紀錄片《點止草間彌生》提到,草間彌生無限圓點與強迫症的因由,以及過往挑戰社會界限地創作藝術的後果。草間彌生的創作包含了女性主義、超現實主義、原生藝術和抽象表現主義等。但在草間彌生認為自己僅是一位「精神病藝術家」(obsessive artist)。她的作品都是自傳式的、深入心理的和含有性取向的內容。她的打扮與作品也具一致性,其色彩非常強烈的眼影妝容及鮮豔紅色假髮成為標誌。她亦曾說明這些視覺特色來自於其幻覺,這些組成了一面無限大的捕捉網(Infinity nets),代表著她的生命。

諷刺的是,早期草間彌生在美國時一直渴望參加威尼斯雙年展,因此在1966年,她帶着自己的作品《自戀庭園》(Narcissus Garden),在未受官方邀請下自行參加了第33屆威尼斯雙年展。她趁着半夜時自己一個人將總共1500顆直徑30公分的不鏽鋼球放在Italian Pavilion戶外展場上,自己則穿着金色和服端坐其中,以每顆不鏽鋼球2美元的價格售出,一方面以賺取生活費,另一方面批評商業化的藝術市場。雖然她很快就被主辦單位強制驅離,但獨特的做法也引起熱議。

草間彌生的作品都是自傳式的、深入心理的和含有性取向的內容。(M+官網)

草間彌生1966的《行走的作品》(Walking Piece)以一系列18幅彩色幻燈片來呈現,她穿着日本傳統的和服及拿着陽傘於紐約街頭行走。和服意味着日本風俗中女性的傳統角色。黑色的雨傘,外表面漆成白色,並裝飾有假花,看起來並不真實。草間彌生帶着一個未知的任務沿着空無一人的街道走去。然後她無故轉身哭泣,最終走開並從視線中消失了。通過對和服的聯想,呈現了亞裔婦女需要持續維持的刻板印象。這部作品卻意外成為了跨文化交融的渠道。

草間彌生目前住在東京的心理治療所,並繼續從事藝術創作。她的思想總是讓人捉摸不透,卻又難以抗拒。這麼一位創造力與想像力兼備的當代日本女性,就是畢生奉獻給藝術的草間彌生。