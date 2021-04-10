草間彌生・香港預展｜以藝術自救　譜差26歲父女戀10年有愛無性

撰文： 許芷婷 最後更新日期： 2021-04-10 20:00

【草間彌生・香港預展】日本「波點女王」草間彌生的《草間彌生：已故廣瀬輝夫醫生珍藏》拍賣將於5月12日在美國紐約邦瀚斯舉行，拍賣11件草間彌生從未曝光且已知為最早期的作品，其中6件作品包括《密西西比河》（Mississippi River）與《哈德遜河》（Hudson River）等，正在香港預展，開放予公眾一睹草間彌生早期的珍貴作品。

【草間彌生・香港預展】草間彌生其中6件作品在4月7日至4月22日在香港邦瀚斯拍賣中心（金鐘太古廣場一座20樓）展出.。（大會提供）

草間彌生早年曾移居紐約，在1960年代初遇上醫生廣瀬輝夫。廣瀬醫生當年是紐約曼哈頓區鮮有的日語醫生，下班後會讓日籍病人以廉價看病，甚至免費為藝術家診症。當年草間彌生「逃」到美國後身無長物，只帶上自己作品與絲綢和服，便找上廣瀬醫生治病，二人後來成為畢生摯友，草間彌生更送上自己的作品。

▼▼▼《哈德遜河》則是草間彌生在紐約生活時每天都會看到的風景，早期有關無限網的作品－即重複繪畫圖形，透過此令空間與被填滿的地方有着共同的張力，因此作品十分珍貴｜【點擊看】草間彌生在香港預展的作品▼▼▼

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被逼偷看父親偷情 自幼患精神病：看到的世界是無盡的圓點

草間彌生的經典「波點」，源自她小時候盯着桌布時所產生的幻象：

我看見整個房間、我的身體和整個宇宙都被紅花所覆蓋，在那一瞬間，我感到的靈魂開始消融，在無窮無盡的永恆時間與無垠空間之中旋轉不休。 草間彌生

1929年出生的草間彌生，出生於日本長野縣松本市的富裕家庭，有一個姊姊與兩位哥哥，她曾在自傳中寫道：「當時溫室還很稀有，但我們家就有6間，常常會有學校帶學生來參觀。」但她出生時，卻是家道中落時，紐約股市崩盤導致世界經濟蕭條，父親卻是個遊手好閒的花花公子，變賣家產還外遇不斷，母親時常羞辱小孩，更要草間彌生去跟蹤父親。草間彌生親眼目睹父親與情婦們的性行為，從此種下對性的厭惡與恐懼。

【草間彌生・香港預展】草間彌生自稱為「精神病藝術家」，童年陰影與精神病一次又一次把她推到崩潰的邊緣，藝術卻一次又一次把她挽救回來。（《草間∞彌生》劇照）

草間彌生自9歲起，便患上了神經性視聽障礙，有幻覺同時也有強迫症，她看的世界扭曲並充滿無窮無盡的圓點。而草間彌生也從不忌諱自稱為「精神病藝術家」，童年陰影與精神病一次又一次把她推到崩潰的邊緣，藝術卻一次又一次把她挽救回來。她曾在自傳中寫道：

我一圈圈收着藝術這條線，盡可能努力摸索自己的生存方式。若是沒有這個窗口，我一定會在更久更久之前就受不了周遭的環境跑去自殺。 草間彌生

於是，草間彌生不理母親反對，於28歲那年，離家出走到美國發展。當時母親給了她一些錢，便叫她不要再回家。初出國的幾年，草間彌生為省錢只租沒暖氣的工作室，生活過得相當艱苦，也加劇了她的精神病，醫生建議她住進精神病院，但草間彌生選擇繼續畫畫。

【草間彌生・香港預展】草間彌生曾在自傳中寫：「我失去了時間、速度以及距離感，我被鎖在一個無聲的房間裡頭，得靠繪畫拯救自己。」（）

愛上年長26歲男人 歷10年無性戀愛

於1959年末，草間彌生憑着《無限的網》等5件作品，參加年輕藝術家群展，受到知名藝術評論家Donald Judd的注意，以200美元成為第一位買她作品的人，當時的草間彌生還不知道自己後來會成為身價極高的在世女藝術家。事業見起色之際，她也遇上了影響她一生的男人－超現實藝術家Joseph Cornell。

【草間彌生・香港預展】草間彌生與Joseph Cornell發展忘年戀，二人有着同樣的恐懼－性。（highmuseumofart@IG）

Joseph Cornell比草間彌生年長26年，卻對她一見鍾情，並展開瘋狂追求，曾1天寄出14封情書，也幫忙賣畫⋯⋯更重要的是，二人有着同樣的恐懼－性。草間彌生曾在《無限之網》一書中寫道：

很多人把我視為嬉皮女王，也有很多人相信我會隨便與人上床。可就我個人而言，我對女女戀、性行為完全沒興趣。我討厭男性性徵，也討厭女性性徵。 草間彌生

而Joseph也有嚴重的戀母情結，溺愛他的母親跟他說：「女人是梅毒和淋病的巢穴。」她更把一桶冷水潑在正在熱吻的Joseph與草間彌生身上。

【草間彌生・香港預展】草間彌生和Cornell最親密，只是草間彌生去探望住院的Joseph，Joseph請求她摸一摸自己的私處，而草間彌生也就照做了。（highmuseumofart@IG）

於是，草間彌生和Cornell的親密，只停留於「柏拉圖式的變愛」－在寒冷的冬天，兩人光着身子坐在雪地裏畫對方的裸體素描，也曾對着彼此的作品自慰。最親密的一次，只是草間彌生去探望住院的Joseph，Joseph請求她摸一摸自己的私處，而草間彌生也就照做了。

作為精神伴侶約10年，草間彌生在1972年回東京處理事務，Joseph請求她不要離開，草間彌生卻沒有動搖，想不到就成了永別。同年，Joseph因心臟衰竭而離世，草間彌生後來也自願入住精神病院。

▼▼▼ Joseph是草間彌生對「性」的啟蒙老師，草間彌生在自傳中曾寫道為何要把最害怕的「性」放到藝術中，當中曾在「草間．乍現」(Kusama Happening)中，安排多位男女作「大膽演出」▼▼▼

自願住進精神療養院：通過藝術我已盡了最大的努力成為自己 而不受別人影響

草間彌生把傷痛化為創作的動力，在1973年返回日本，精神狀況愈來愈差，自願入住東京新宿晴和病院接受治療，從此長居院內，而她的藝術工作室只是數步之遙。

【草間彌生・香港預展】草間彌生：「如果你想像一下，我們的一生可能已經有了萬年的旅程，但我們僅是其中微小的圓點。這就是我們的生命。」（modernamuseet.se）

草間彌生今年已92歲，一生都從未放棄藝術，一生與眾不同，是需要多少的力氣與勇氣？她曾寫：

通過藝術我已經盡了最大的努力，把自己平常的生活都置於一個更廣闊的世界當中，某種意義上來說，現在我已經成為了我自己，而不受別人影響。 草間彌生

至於永無止境的「波點」，超脫開精神病的患覺，草間彌生看到更多：

覺得地球就是一個圓點，月亮是一個圓點，太陽是一個圓點，我們人都是宇宙中的微型圓點，如果你想像一下我們一生可能已經有了萬年的旅程，但我們僅是其中微小的圓點。這就是我們的生命。 草間彌生

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