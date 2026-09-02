不良一族尋愛記2第二屆成員背景/年齡/IG：小泰留級、美美高人氣

Netflix真人戀愛綜藝《不良一族尋愛記2》在首屆結束後，緊接播出第二屆，除了小泰之外，其他成員都大洗牌，帶來不同精彩和刺激的戀愛故事。以下整理《不良一族尋愛記2》第二屆中，各位成員的年齡、背景和Instagram帳號等。



今屆共有12名男女參加者，於日本沖繩海邊學校同居相處約兩星期。製作和主持陣容繼續由MEGUMI領軍，同時有搞笑藝人永野、Awich及日本搖滾樂團「ONE OK ROCK」主唱Taka（森內貴寬）坐陣主持。因面部紋身引起關注的小泰，今次成為留級生，同時迎接8位新成員。而在其後數集中，轉學生「美美」加入，鎌拳和華穗亦相繼登場。

不良一族尋愛記2第二屆主持陣容 (IG@netflixjp)

不良一族尋愛記2第二屆｜成員1. 美美

本名：伊藤美々菜

年齡：29歲

Instagram：runa_mimi_



美美在大阪北新地的酒店上班，曾當了一年多的第一名公關，現時為店裡的招牌。她認為第三任父親為黑社會，身上有傳統的日式紋身，亦曾被他痛扁，曾鬧上幾次警局。她亦不想待在家和回家，直接被送進安置機構，整天都在打架。

不良一族尋愛記2第二屆｜成員1. 美美 (IG@runa_mimi_)

不良一族尋愛記2第二屆｜成員2. 凜凜

本名：堀越凜

年齡：20歲

Instagram：r_chann397



凜凜來自宮城縣大崎市古川，從小身邊被不良少年圍繞長大，並對他們抱有好感，「這種人通常外表跟內心都很強勢，但獨處時會撒嬌的感覺也很可愛。」她現時在酒店上班，擁有超強勝負欲，對於目標會強勢進攻到底，絕不輸給情敵。

不良一族尋愛記2第二屆｜成員2. 凜凜 (IG@r_chann397)

不良一族尋愛記2第二屆｜成員3. 彩兒

本名：さくら

年齡：24歲

Instagram：aya_aya_0628



彩兒現時在酒店上班，兒時曾歷父親家暴，因此變得不愛回家，也不上學，在國三時還喝酒鬧事、打群架，開始跟暴走族的學長混在一起，幾乎每天都被警察輔導。

不良一族尋愛記2第二屆｜成員3. 彩兒 (IG@aya_aya_0628)

不良一族尋愛記2第二屆｜成員3. 彩兒 (截圖)

不良一族尋愛記2第二屆｜成員4. 莎拉

本名：田中彩菜

年齡：26歲

Instagram：sara.sakura.officialgram



背上刺滿鳳凰圖案紋身的莎拉，是位沖繩人，表示以前超討厭大人，因此對任何事都會反抗，國中時期都在跟人打架，連男老師和父母都會照打。她以前做過板金塗裝，現時為一名美甲師。

不良一族尋愛記2第二屆｜成員4. 莎拉 (IG@sara.sakura.officialgram)

不良一族尋愛記2第二屆｜成員4. 莎拉 (截圖)

不良一族尋愛記2第二屆｜成員5. 紗蘭

本名：加藤紗蘭

年齡：21歲

Instagram：poran_0325



紗蘭是位混血兒，母親是位日本人，父親則來自巴基斯坦，現時是高級酒吧公關。她表示曾在自己的據點，與一個超囂張的男生打架，「因為我也很囂張所以根本沒在怕。」她以前的結婚對象是位藥頭，故還一度被通緝過。

不良一族尋愛記2第二屆｜成員4. 莎拉 (IG@poran_0325)

不良一族尋愛記2第二屆｜成員6. 華穗

本名：知念華穗

年齡：20歲

Instagram：ca.__.ho



來自沖繩的華穗，是位轉學生，暫時在節目出現時間不多，期待她往後的表現。

不良一族尋愛記2第二屆｜成員6. 華穗 (IG@ca.__.ho)

不良一族尋愛記2第二屆｜成員7. 小泰

本名：大瀬良大星

年齡：22

Instagram：taisei_15_31



小泰在節目頭十集時已有出現，其後以留級生身分繼續參與，並在節目中公開面部紋身的初衷，原來是跟親人有關，讓觀眾對他好感大增。他在廣島出生、東京長大，目前是位髮型師，並在節目中豪言「讓所有人愛上他，是件輕而易舉的事」。

不良一族尋愛記2第二屆｜成員7. 小泰 (IG@taisei_15_31)

不良一族尋愛記2第二屆｜成員8. 阿丸

本名：丸田拓海

年齡：28歲

Instagram：minami_maru_



阿丸來自宮城縣石卷市人，現職為歌舞伎町男公關俱樂部的老闆，喜歡活潑外向的女生，妄言想把最正的女生追到手，並稱從未被人甩過，亦因如此常惹麻煩，「不過那些人全都被我處理了。」

不良一族尋愛記2第二屆｜成員8. 阿丸 (IG@minami_maru_)

不良一族尋愛記2第二屆｜成員9. 鎌拳

本名：鎌田拳司郎

年齡：30歲

Instagram：kama_ken.91



鎌拳擁有一間建設公司，會練地下格鬥技，並曾奪下冠軍。他形容自己幼稚園時個性懦弱，因此想去學柔道和角力來變強，直至大學還會跟人打架。

不良一族尋愛記2第二屆｜成員9. 鎌拳 (IG@kama_ken.91)

不良一族尋愛記2第二屆｜成員10. 盧恩

本名：勸修寺玲旺

年齡：28歲

Instagram：_rune999_



盧恩自稱不管是打架或感情都沒輸過，會奉陪到底。他現時是一位饒舌歌手和油漆公司老闆，常透過話語激怒對方，並耍小聰明，會待對方揮拳後，他就能「正當防衛」，順勢扁回去。

不良一族尋愛記2第二屆｜成員10. 盧恩 (IG@_rune999_)

不良一族尋愛記2第二屆｜成員11. 亮仔

本名：寒河江亮介

年齡：29歲

Instagram：ryo_piii_0630



來自大阪的亮仔，從國中開始每天打架、偷竊和搶劫，還開學長的車與其他人飛車追逐，現時在北新地經營兩間酒吧。在愛情路上，他自言看上的東西絕對會弄到手，喜歡有趣的女生。

不良一族尋愛記2第二屆｜成員11. 亮仔 (IG@ryo_piii_0630)

不良一族尋愛記2第二屆｜成員12. 一真

本名：山木一真

年齡：26歲

Instagram：_yamakikazuma_



最討厭被人看不起，遇上小孩騎車挑釁，一定直接開扁，並沒收他們的電單車和安全帽。他目前是位上班族，目標希望能當上紋身師。