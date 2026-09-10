拍拖好去處｜CAVALLUNA馬術劇場登陸啟德！情侶票獨家9折$640起

周末拍拖好去處2026｜還在煩惱與另一半去哪裡約會？不如來一場充滿歐陸浪漫與藝術氣息的沉浸式視覺盛宴！風靡歐洲逾20年的歐洲殿堂級馬術劇場《CAVALLUNA》，近日以《CAVALLUNA 月影神駒– Gate to the Otherworld 馬術X劇場穿梭異境》正式登陸香港，並於9月10至13日在啟德體藝館（Kai Tak Arena）限時震撼上演！以下特別為大家整理入場焦點與獨家購票優惠，今個週末就約伴侶來一趟高級感滿滿的約會吧！



CAVALLUNA馬術×劇場關於甚麼?

故事講述擁有「繪畫成真」魔力的年輕巫女 Meerin 展開的奇幻冒險，因其天賦而被逼流放。在旅途中，她被冷酷的壞巫師Röndrup和他狡猾的姪女抓住，企圖奪取她的魔法。Meerin其後遇上一班朋友，馬兒與夥伴的幫助下擊敗黑暗勢力，奪回失去的魔法。

演出透過光影燈光、絕美舞台設計及約180套華麗服飾，打造出精緻無比的沉浸式夢幻氛圍，浪漫氣氛直接拉滿！

CAVALLUNA演出劇照（CAVALLUNA）

CAVALLUNA馬術×劇場表演時長?

是次表演全長2.5小時，中場設有25分鐘休息時間，表演適合3歲及以上兒童觀看，5歲以下兒童可免費坐在成人膝上觀看。

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CAVALLUNA馬術×劇場焦點1.｜54匹歐洲頂級名駒登台

《CAVALLUNA》首度展開亞洲巡演，特別派出54匹歐洲名駒組成的超強陣容！當中包括擁有飄逸長鬃與烏黑毛色的弗里斯蘭馬、步伐優雅高貴的葡萄牙盧西塔諾馬、充滿力量與熱情的純種西班牙馬，以及可愛萌爆全場的迷你雪特蘭小馬等。

這班「四足明星」乘搭由官方馬術運輸夥伴國泰貨運波音747-800F專機，從比利時出發，在透過嚴格控制貨艙溫度、機艙通風系統以及全程的專業護理之下安全抵港，並在賽馬會的專業團隊無微不至的照顧下，以最佳狀態亮相。 舞台上，名駒們披上華麗服飾，隨著音樂節拍展現流暢而優雅的姿態，光是視覺效果就已經極具震撼力！

CAVALLUNA表演馬匹雖從比利時遠道而來，但在悉心照料下都活潑精靈，狀況甚佳（攝：梁嘉欣）

CAVALLUNA馬術×劇場焦點2.｜震撼無韁馭馬術＋高難度特技

演出由27位世界級騎手與11支專業團隊傾力獻技，展現多項令人嘆為觀止的馬術技巧。 全劇最具情感張力的絕對是「無韁馭馬術（Liberty Performance）」——馬匹在完全沒有韁繩、馬鞍或牽引工具的束縛下，完全依靠與訓練師之間的肢體語言、聲音信號與眼神默契，在舞台上自由奔馳、旋轉，不但展現訓練師高超的馭馬技巧，更完美體現人馬之間溫柔又動人的信任。

此外，還有氣勢磅礡的重頭戲「匈牙利站騎（Hungarian Post）」，騎手傲立於雙馬之上策騎多匹駿馬疾奔，過程緊湊，非常適合與另一半一同感受極致的感官衝擊！

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CAVALLUNA馬術×劇場焦點3｜. 艾美獎提名音樂大師打造

除了驚險的馬術表演，是次演出更是結合了奇幻故事、舞蹈與原創配樂的劇場藝術。 音樂總監特別邀來曾獲艾美獎提名的德國大師級人馬 Klaus Hillebrecht ，親自操刀作曲與編劇，音樂造詣早已備受業界內外肯定，質素絕對是信心保證。

CAVALLUNA馬術劇場 穿梭異境表演詳情

演出地點：啟德體藝館競技場 （香港九龍城承啟道38號）

演出日期： 即日起至9月13日

劇場價錢：HK$1,995/$1,595/$1,095/$695/$395/$895(無障礙通道座位)

VIP貴賓桌門票（共6個座位）：$27,220｜人均$4,536

購票平台：HKTicketing 快達票

語言：以英語旁白配以繁體及簡體中文字幕

表演時間：2.5小時，中場設25分鐘休息時間



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