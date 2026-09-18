9月時尚快訊更新：宋慧喬出任BV最新代言、韓星亮相紐約時裝周

9月時尚快訊｜9月收拾心情上班，但周末依然盡情慶祝！整個月都是時裝的話題，不僅舉辦CENTRESTAGE，2027春夏時裝周亦將開始，還有威尼斯電影節，以及各大品牌的秋冬系列展示，讓人被濃厚的時尚氣息包圍。以下持續更新9月時尚快訊，大家不容錯過。



9月時尚快訊｜17日：宋慧喬任Bottega Veneta品牌大使

宋慧喬再次展現獨特的時尚影響力，正式宣布成為Bottega Veneta最新全球品牌大使！穿搭品味極高的她，早已將這份低調奢華融入日常，更多次在私下穿搭用上BV手袋，完美展現優雅的鬆弛感。對於這次合作，品牌創意總監 Louise Trotter 亦在個人社交平台上表示歡迎她的加入，大家是不是也超級期待喬妹接下來在米蘭時裝週的絕美亮相？

9月時尚快訊｜17日：Coach「Live Your Story」廣告大片

Coach發布全新秋季廣告大片「Live Your Story」，由Elle Fanning全程參演，聚焦表達個性與音樂。同時首次與Spotify達成全球文化合作，邀請單依純、PinkPantheress、SOYEON及Lilas共同演繹各自作品，以構建人與人之間真實的情感連結。而廣告片中重點呈現的5款定製Tabby手袋，更體現出品牌的多元魅力。

9月時尚快訊｜Coach「Live Your Story」廣告大片 (品牌提供)

9月時尚快訊｜17日：張員瑛出任UGG亞太區品牌大使

UGG正式委任韓國人氣女團IVE成員張員瑛為亞太區品牌大使，並由她率先演繹品牌2026秋冬系列。是次企劃以「Born to Feel」為主題，傳遞「忠於自我方能感受真正舒適」的訊息，張員瑛將暫別華麗舞台，以自然日常姿態亮相，透過照片與影像展現有別於表演時的一面。

品牌今季以經典輪廓為根基，從材質、細節到比例均注入新意。焦點鞋款Enwrap Clog以傳統木屐線條為藍本，內置隱藏式厚底，鞋跟與鞋面同樣以麂皮包裹，令線條更顯修長俐落。另一矚目之作Classic Mini Heritage則大玩材質對比，將柔軟羊毛與燈芯絨拼接，並飾以靈感源自鎖匙扣的迷你靴形吊飾，為經典設計添上玩味。

9月時尚快訊｜17日：Roger Vivier 海港城專門店煥新設計

Roger Vivier於尖沙咀海港城的專門店換上全新裝潢，以經典法國公寓及品牌美學為主題，以粉紅色調點綴地毯、座椅與陳列壁龕，為品牌鞋履、手袋及配飾營造溫暖雅緻的背景。店內亦設獨立的Salle d'Argent銀色沙龍，牆身鋪設純銀箔，與巴黎旗艦店的設計相同，同時掛有Vivier先生的原創拼貼畫，彰顯品牌魅力。

9月時尚快訊｜Roger Vivier 海港城專門店煥新設計 (Kristie Chu攝)

9月時尚快訊｜17日：NikeSKIMS 海港城連卡佛獨家登場

Nike與SKIMS聯乘系列NikeSKIMS在尖沙咀海港城連卡佛獨家登場，並由五征奧運游泳代表歐鎧淳（Stephanie）參與全球企劃，演繹全新Fall ’26 Edit 01系列。系列秉持「為塑形而設計，為機能而研發」的理念，結合Nike的頂尖運動機能科技，以及SKIMS極致剪裁現代形體設計，打造出運動與日常的舒適體驗。

9月時尚快訊｜NikeSKIMS 海港城連卡佛獨家登場 (Kristie Chu攝)

9月時尚快訊｜17日：TUMI 呈獻2026秋冬系列及全新形象企劃

全新系列靈感源自阿爾卑斯山的壯麗景觀，結合經典輪廓及自然色調，包括深松綠（Deep Pine）、高山綠色（Alpine Green）、玫瑰木（Rosewood）及干邑棕(Cognac Bombe)等，展現出悠閒與優雅的格調。

9月時尚快訊｜TUMI 呈獻2026秋冬系列 (Kristie Chu攝)

品牌同時邀請一級方程式車手Lando Norris拍攝全新形象企劃，由 Valentin Florian 執導、Theo Gosselin 掌鏡，取景於蘇格蘭壯麗高地，以呼應本季從大自然汲取靈感的設計美學。

一級方程式車手Lando Norris為TUMI拍攝全新形象企劃。(品牌提供)

9月時尚快訊｜17日：日內瓦「鐘錶與奇蹟」鐘錶展將於下年4月展開

每年一度的瑞士日內瓦「Watches and Wonder」鐘錶展，將於下年4月5日至11日舉行，並迎來13個全新參展品牌，包括早在6月時公開的Breitling、Damiani及Universal Genève，進一步彰顯展會的吸引力。

9月時尚快訊｜日內瓦「鐘錶與奇蹟」鐘錶展將於下年4月展開 (品牌提供)

9月時尚快訊｜17日：Phuwin 出任LOEWE品牌大使

泰國演員及歌手Phuwin正式出任LOEWE品牌大使。Phuwin憑劇集《天上的魚》人氣急升，期間他曾涉足表演、歌唱及歌曲創作，將每一領域視為全新的創作天地，與LOEWE不斷探索的熱忱產生共鳴，「Phuwin在不同媒介之間轉換自如，令我們印象深刻。」

9月時尚快訊｜Phuwin 出任LOEWE品牌大使 (品牌提供)

9月時尚快訊｜15日：Chopard 全新珠寶及腕錶

為慶祝靈動鑽石50周年，Chopard邀請Bella Hadid及新任品牌大使劉雯拍攝宣傳，演繹新款Happy Sport The First腕錶與Happy Diamonds系列珠寶。

新腕錶復刻1993年推出的經典款，將靈動鑽石置於錶盤上，備有26毫米和33毫米錶殼款式，結合精鋼重新定義製錶美學。Happy Diamonds吊墜頸鏈則以更開闊的結構，為鑽石自由旋舞提供更充裕的空間。

9月時尚快訊｜Chopard Happy Sport The First腕錶 (Kristie Chu攝)

9月時尚快訊｜15日：MAX&Co. 以音樂詮釋「Keep It Cool」

香港歌手馮允謙（Jay Fung）與泰國女演員Rebecca Armstrong（Becky）以歌會友，出席MAX&Co.於尖沙咀海港城舉辦的2026秋冬系列發布活動，並以美聲進行交流，率先演唱一小段Becky尚未發布的新歌〈Unsaid〉，攜手以音樂「THE SOUND OF MAX&Co.」詮釋「Keep It Cool」的時尚態度。

全新篇章的 「紅方塊（red square）」彰顯MAX&Co.的設計哲學和核心價值，包括熱情（Passion）、專注（Attention）、平衡（Balance）及力量（Power），同時象徵身分認同與歸屬感。

9月時尚快訊｜MAX&Co. 以音樂詮釋「Keep It Cool」(Kristie Chu攝)

9月時尚快訊｜MAX&Co. 以音樂詮釋「Keep It Cool」(Kristie Chu攝)

9月時尚快訊｜14日：BTS Nike By You登場

韓國男子天團BTS紅遍全球、代言不斷，這次與Nike合作，推出Nike By You客製化體驗，可以將多款包括語言、團體專屬字體和細節的圖案設計，印於不同服飾及手提袋位置，以打造個人化風格。系列體驗由即日起至12月31日推出，購物有機會抽取扭蛋禮物一份。

9月時尚快訊｜BTS Nike By You登場 (Kristie Chu攝)

9月時尚快訊｜14日：第78屆艾美獎紅地氈造型

第78屆艾美獎（Emmy Awards 2026）在當地時間14日（香港時間15日），於美國洛杉磯發表得獎名單，以表彰電視工業傑出人士和節目。當晚多位巨星坐陣，包括妮歌潔曼（Nicole Kidman）、尹汝貞、Zendaya及Tom Holland等。

艾美獎2026紅地氈造型：Tom Holland低調西裝襯托Zendaya閃亮禮裙

9月時尚快訊｜第78屆艾美獎紅地氈造型 (Getty Images/ 品牌提供)

9月時尚快訊｜14日：RIMOWA 攜手Faber-Castell推出聯名藝術家彩鉛箱

設計靈感源自RIMOWA標誌性的設計語言，箱內配備一套完整的德國製繪畫工具，包含120支 Polychromos油性色鉛筆，濃郁飽滿的顏料配合油性筆芯，下筆順滑；色彩均勻飽和、鮮明且不易褪色。品牌更特別設計出雙層托盤系統，打開後即可展示箱內工具，同時工具妥善分類，方便隨時取用。

9月時尚快訊｜RIMOWA 攜手Faber-Castell推出聯名藝術家彩鉛箱 (品牌提供)

9月時尚快訊｜紐約時裝周：COS 2027春夏系列時裝秀

韓國女團 Meovv 成員 Ella 、演員朴圭瑛及中國演員蔡徐坤出席 COS 2027春夏系列時裝秀。兩位女士皆以簡約和亮澤的裙子，配搭散落的長髮，展現出優雅氣質。

9月時尚快訊｜紐約時裝周：Tommy Hilfiger 2027 春季系列時裝秀

在 Tommy Hilfiger 2027 春季系列時裝秀中，BLACKPINK 成員 Jisoo 、少女時代小分隊 HyoRiSoo（孝淵 、YURI 及秀英 ）、韓國男神丁海寅 、內地演員鄧為、泰國演員 FOURTH 、Phuwin 及 Gemini ，都以清新的校園造型亮相，可見棒球外套、針織毛衣、海軍風間紋及恤衫等單品，運用疊穿配搭展現出青春的氣息。此外，超模 Gigi Hadid 更打頭陣走上時裝天橋，而碧咸次子 Romeo Beckham 則壓軸登場。

9月時尚快訊｜紐約時裝周：Calvin Klein Collection 2027

女星鄺玲玲的美貌再創新高度！她出席 Calvin Klein Collection 2027 春季系列時裝秀，以深色低V絲絨套裝，突顯淨白肌膚，加上濕髮造型，締造簡練的知性美！

9月時尚快訊｜9至13日：Moncler「New York in Moncler」回顧展

由9月9日至13日，Moncler會在美國紐約舉行「New York in Moncler」回顧展，將在中央車站的范德比爾特廳 (Grand Central Terminal’s Vanderbilt Hall) 及紐約市各地，變成獨特的展廳，透過大型攝影作品，展示品牌與紐約20多年來，讓人難忘的合作和文化交流，以重溫兩方一同書寫的輝煌篇章。

9月時尚快訊｜Moncler「New York in Moncler」回顧展 (品牌提供)

9月時尚快訊｜2至12日：威尼斯影展 造型盤點

第83屆威尼斯影展在9月2日至12日期間，假義大利威尼斯麗都島舉行。威尼斯影展為史上最悠久的電影節，因此場面盛大、星光熠熠，影星們都盛裝出席觀賞電影。以下盤點各位男女星的紅地氈和活動造型，到底哪位能成為眾人的焦點呢？

9月時尚快訊｜威尼斯影展 造型盤點 (Getty Images/品牌提供)

9月時尚快訊｜10日：Coach 2027春夏紐約時裝周

適逢Coach創立85周年，品牌在紐約時裝周中，將時裝天橋化成慶祝派對，將經典設計與創意總監Vivier Stuart的風格，重新演繹及呈現。不少知名明星當晚亦有到場參與，包括首登時裝周的韓國女團KiiiKiii，以五人五色的造型，展現出不同個性和氣場。而全球代言人SOYEON（田小娟）、Elle Fanning及美國演員Storm Reid也有出席。

9月時尚快訊｜韓國女團KiiiKiii首登時裝周。(Getty Images)

85周年時裝秀當然不少得香港代表炎明熹（Gigi）。首度獲邀出席的Gigi，亦向「01女生」讀者打招呼！

9月時尚快訊｜10日：江𤒹生、邱士縉、吳啟洋 演繹Montblanc全新2026秋冬宣傳企劃

以「都市旅程中的留白」為主旨，Montblanc今次邀請江𤒹生、邱士縉及吳啟洋同演繹品牌最新皮具系列。他們帶著Montblanc皮具，穿梭於城市的不同角落，並藉由他們以筆，紀錄下啟發自己的語句、想法或訊息，讓他們在旅途中保持自我對話，尋找屬於自己的片刻空間。

9月時尚快訊｜江𤒹生、邱士縉、吳啟洋 演繹Montblanc全新2026秋冬宣傳企劃 (品牌提供)

9月時尚快訊｜10日：JIN 世界巡迴演唱會中佩戴FRED高級珠寶

作為FRED全球品牌大使，BTS成員Jin在世界巡迴演唱會《ARIRANG》中，多次以時尚造型，配襯閃爍的FRED高級珠寶系列。他在釜山場及巴黎場期間，便在牛仔造型上加上Force 10系列XL 18K白金鑽石頸鏈，看來隨性但璀璨優雅。他亦以簡約T恤搭Force 10系列18K白金鑽石頸鏈及Force 10系列18K玫瑰金鑽石手鏈，展現出其親善魅力。

9月時尚快訊｜JIN在世界巡迴演唱會釜山場中佩戴FRED高級珠寶。(品牌提供)

9月時尚快訊｜10日：MØSAÏS x vinavast 收藏級純銀煙灰缸

曾為謝霆鋒演唱會訂製結他帶的巴黎前衛珠寶品牌MØSAÏS，落戶香港K11 MUSEA，並與本地銀器選物店vinavast呈獻極具收藏價值臻品，當中包括暫時僅在香港發售的純銀煙灰缸。以925純銀精心打造，外圍由數十個精密的幾何切面交疊而成，呈現出如立體花瓣般的放射狀圓環結構，帶來強烈的視覺雕塑感。中央更鑲嵌一顆璀璨鑽石，與深邃暗黑外殼形成強烈的明暗對比。

9月時尚快訊｜MØSAÏS x vinavast 收藏級純銀煙灰缸 (Kristie Chu攝)

9月時尚快訊｜10日：Qipology 2026秋冬「繁花」系列

致力將經典旗袍融入日常的本地品牌Qipology，舉行「FW26秋冬 — 繁花系列」新品發布會，展現最新旗袍服飾。新系列以東方花卉為靈感，取「繁華似錦」之意，透過多元工藝呈現傳統花卉符號，如手工花紐盤扣、立體花卉釘珠及層次刺繡等，並重塑當代中式版型，以Babydoll、A字及Oversize等剪裁，締造現代旗袍的魅力。

9月時尚快訊｜Qipology 2026秋冬「繁花」系列 (01女生)

9月時尚快訊｜9日：鄭秀文 穿Moncler造型現身機場赴紐約

連機場造型都充滿時尚。樂壇天后鄭秀文現身香港國際機場，準備出發前往美國紐約。她穿上Moncler 2026秋冬系列啡色燈芯絨外套及鬆身褲，配搭同色系長靴，締造簡單型格，同時充滿舒適感，以應對長途旅程。

9月時尚快訊｜鄭秀文 穿Moncler造型現身機場赴紐約 (品牌提供)

9月時尚快訊｜9日：ALO 全新手袋款式Unwind Cinch

ALO即將登陸香港！與此同時推出全新手袋Unwind Cinch，採用柔和的線條及輪廓設計，並運同索繩打造優雅隨性的皺褶效果，加上幼身長肩帶展現細膩感覺。延續標誌性設計元素，手袋隨附一顆精選的ALO Intention Crystal水晶：寓意自信、勇氣與個人力量的黃虎眼石；以及代表安定踏實與守護的茶晶，以提升個人力量。

9月時尚快訊｜ALO 全新手袋款式Unwind Cinch (品牌提供)

9月時尚快訊｜9日：Sam Edelman 2026秋冬系列

今季的重點鞋履落於以芭蕾舞鞋為靈感的ALIE，輪廓簡潔流暢，配搭精緻的蝴蝶結細節，增添柔美的女性魅力，而且穿著舒適，可以輕鬆遊走於日常與正式場合。全新系列亦帶來全新精選配色和材質，包括紫羅蘭色、蜂蜜棕色、咖啡色麂皮、紅色羊皮及獵豹斑點紋小牛毛皮等，在低飽和深色調與細膩質感中，讓每一步都流轉秋冬的溫柔詩意與自信光芒。

9月時尚快訊｜Sam Edelman 2026秋冬系列 (Kristie Chu攝)

9月時尚快訊｜Sam Edelman 今季的重點鞋履落於以芭蕾舞鞋為靈感的ALIE。 (Kristie Chu攝)

9月時尚快訊｜9日：HOKA 於尖沙咀開設第三間專門店

HOKA在尖沙咀開設全港最大專門店。店內設計靈感源自維多利亞港獨有的氣息，透過靈動流暢的幾何曲線與材質層次，詮釋品牌的自由、輕盈與活力，並特別選用致敬港鐵站的手工釉面磚，隨光影折射出如維港水面波光粼粼的色彩。為慶祝全新專門店開幕，該店將於9月連續3個星期6推出限定禮遇，不容錯過。

9月時尚快訊｜HOKA 於尖沙咀開設第三間專門店 (Kristie Chu攝)

9月時尚快訊｜特別選用致敬港鐵站的手工釉面磚 (Kristie Chu攝)

9月時尚快訊｜HOKA與BEAMS最新聯乘款 (Kristie Chu攝)

9月時尚快訊｜8日：FERRAGAMO 全新精品店開幕

女星范冰冰來港參與時尚品牌FERRAGAMO於中環置地廣場的全新精品店開幕活動，並觀賞最新2026秋冬系列。她以亮麗的金色禮裙，突顯出白皙及滑嫩的膚質。同場還有韓國男團EXO隊長金俊勉（SUHO），以及香港人氣歌手Jay Fung，兩人均以最新抵港的Hug Bag，打造個人專屬風格。

9月時尚快訊｜4日：JOYCE 2026秋冬系列「STORIES, WOVEN.」

全新系列以質感、工藝與形體交織，呈獻出今季的時尚敘事。今季匯集的女裝設計，以工藝與簡約俐落的剪裁為主，如Dries Van Noten的鮮明格紋與復古花卉圖案、Chensifan剛柔並重的輪廓設計及Keisuke Yoshida的蠶繭廓形等，同時運用顛覆傳統格紋的解構式剪裁，為現代女性打造兼具質感與個性的優雅造型。

9月時尚快訊｜JOYCE 2026秋冬系列「STORIES, WOVEN.」(Kristie Chu攝)

9月時尚快訊｜4日：Ms MIN 回歸連卡佛呈獻「Reverse and Return」

植根東方、面向世界的福建廈門品牌Ms MIN，相隔13年再度與連卡佛重啟合作，以「反與返」為題的秋冬系列，展開當代東方的穿著新敘事。全新系列打破固有框架，並回歸本質，將單一面料以另一種質感演繹，而服飾上的邊沿位置，亦採用特別縫法，以保留使用過的線頭痕跡，展現出自然和隨性的美學。

9月時尚快訊｜Ms MIN 回歸連卡佛呈獻「Reverse and Return」 (Kristie Chu攝)

9月時尚快訊｜3日：Longchamp 巴黎藝術節

Longchamp在法國巴黎舉辦「Longchamp藝術節」，並選址Le Marais揭幕，以「流動」為主題，呈獻一場向當代創作致敬的藝術盛宴。當日得到各界人士參與，包括品牌大使金世正、女演員庭沼珉和英國王室成員Alizée Thevenet等，他們率先預覽參展藝術家的作品與裝置藝術，並與親臨現場的藝術家展開深度交流，最後觀賞一連串動感十足的精彩演出。

9月時尚快訊｜Longchamp 巴黎藝術節 (品牌提供)

9月時尚快訊｜Longchamp 巴黎藝術節 (品牌提供)

9月時尚快訊｜3日：VIVAIA 2026秋冬RE:WORK系列

從當代女性不斷轉變的工作與生活方式出發，為現代職場鞋履，增添全新輪廓、材質與配色，以打造更高的時尚和舒適度。全新系列延伸的RE:WORK企劃，在尖沙咀海港城門店打造本季大中華區唯一的RE:WORK Studio，創意總監Alan Buanne亦有親臨，分享全新系列背後的設計理念，以及對現代職場的時尚與舒適度的看法。

9月時尚快訊｜VIVAIA 2026秋冬RE:WORK系列 (Kristie Chu攝)

9月時尚快訊｜2日：adidas 聯乘Jennie推出首個系列

adidas全球品牌代言人Jennie，與品牌首度推出聯乘系列，並深度參與系列之設計與創作，將個人標誌性的時尚審美視角，注入adidas Originals的設計基因。整個系列以「Functional Grace」為核心理念，採用芭蕾美學，同時糅合運動與街頭的元素，展現出剛柔並重的優雅女性氣質，演繹當代女性的自信從容個性。

9月時尚快訊｜adidas 聯乘Jennie推出首個系列 (品牌提供)

9月時尚快訊｜adidas 聯乘Jennie推出首個系列 (品牌提供)

9月時尚快訊｜adidas 聯乘Jennie推出首個系列 (品牌提供)

9月時尚快訊｜1日：John Galliano宣布取消The Met回顧展覽

時尚鬼才John Galliano曾任Maison Margiela和Dior的創意總監，並以大膽與獨特的設計，贏得時尚迷的喜愛。在今年的Met Gala結束後，紐約大都會藝術博物館服裝學院Met Museum原定在2027年初，舉辦John Galliano的大型回顧特展《John Galliano: Horizons》，以向這位設計師致敬。惜因15年前的反猶太仇恨言論，再度引起多個猶太社群代表的不滿，以致John Galliano最終宣布取消展覽，並再次為多年前的話致歉，而官方亦表示全新主題將於日後另行公布。

9月時尚快訊｜John Galliano宣布取消The Met回顧展覽 (Getty Images)

9月時尚快訊｜John Galliano宣布取消The Met回顧展覽 (IG@jgalliano)

9月時尚快訊｜1日：BTS 穿DIESEL定製演唱會造型

防彈少年團（BTS）正進行世界巡迴演唱會《ARIRANG》，其中在美國芝加哥場時，特別穿上由Diesel創意總監Glenn Martens，特別設計的定製造型出演。造型以大膽的比例、實驗性面料處理及品牌標誌性的丹寧工藝，現成員的個人風格，同時維持整體視覺的和諧感。

9月時尚快訊｜BTS 穿DIESEL定製演唱會造型 (品牌提供)

9月時尚快訊｜1日：美國波鞋品牌PRO-KEDS 1949登陸香港

曾在50年代至80年代，風靡美國體壇的波鞋品牌PRO-KEDS 1949，於2023年被前Gucci與Bottega Veneta行政總裁Patrizio Di Marco，以及American Eagle Outfitters創辦人Jay Schottenstein收購，並以意大利頂級藝匠及專利Rubber Fusion技術重塑，提升鞋款的耐用與舒適度。現時品牌正式登陸香港連卡佛。

9月時尚快訊｜美國波鞋品牌PRO-KEDS 1949登陸香港 (品牌提供)

9月時尚快訊｜1日：Anteprima Twist Box Wirebag

將經典Twist Wirebag重新演繹，運用立體不對稱的輪廓設計，締造俐落與隨性的玩味，加上升級收納空間，以及2毫米輕盈Wire物料，兼具視覺和實用性。細碼手袋設有兩款經典閃耀色彩及兩款啞面色系；大碼手袋則有兩款經典閃耀色彩及3款啞面色系，讓大家更易襯搭。

9月時尚快訊｜Anteprima Twist Box Wirebag (品牌提供)

9月時尚快訊｜1日：John Hardy 全新Icon Gemstone、Heishi Gemstone系列

從巴厘島的隨性氛圍與海岸的繽紛色調取得靈感，以色彩鮮明的天然寶石，重塑經典飾品輪廓，呈獻最新兩個系列。Icon Gemstone系列以編織鏈為主，加入懸垂包鑲寶石，讓寶石看似懸浮，營造靈動的視覺效果。Heishi Gemstone系列以純銀Heishi串珠作為基礎，搭配鮮明的手工切割寶石，締造精簡但細緻的魅力，而且可隨心疊搭，以打造個人風格。

9月時尚快訊｜John Hardy 全新Icon Gemstone系列 (品牌提供)