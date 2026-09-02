9月美妝快訊2026｜LUSH聖誕倒數月曆登場、HUDA BEAUTY最強聯乘！

9月美妝快訊｜9月迎來初秋換季，各大品牌陸續推出秋季全新彩妝品、護膚品，光是看包裝已讓人心動不已。為大家整理9月美妝及保養界最流行的新品，一起來看看焦點資訊，為秋天做好準備！



9月美妝快訊｜HUDA BEAUTY x CARDI B 聯乘系列

兩大話題女王Huda Kattan及Cardi B強勢聯手，不知會有怎樣的火花？Huda Beauty皇牌Easy Bake系列注入嶄新靈感，以亮眼高飽和的亮粉紅及夢幻薰衣草色調，打造前所未有的妝效。Easy Bake Duo 雙色碎粉以提亮的亮粉紅及夢幻薰衣草色的雙色配搭，一盒做到極致提亮與輪廓拉提，同時持妝長達18小時。而Easy Bake Pressed 定妝粉餅迎來全面升級配方，綻放明亮透澈的立體妝感，帶來 12 小時的控油抗油光效果。

9月美妝快訊｜Dolce&Gabbana 全新 Classic Look 睫毛膏

眼神一直是女性魅力最強大的語言。Dolce&Gabbana推出Classic Look 睫毛膏 My Lash Seduction，能修飾並塑型睫毛，提升豐盈感並突顯雙眸，妝效持久長達 24 小時。品牌更特別找來Irina Shayk拍攝廣告大片，深邃且堅定不移的眼神，完美詮釋女性的千姿百態。

9月美妝快訊｜LUSH 高街 29 ½ 號月曆禮盒隆重登場

每年LUSH的聖誕倒數月曆都是話題之作，今年品牌推出兩款聖誕倒數月曆，集結了人手製作的汽泡彈、新鮮香氛皂，以及多款經典皇牌與禮盒限定產品。其中備受矚目的高街 29 ½ 號月曆禮盒已於香港及澳門門市與官網率先登場，內有 25 款產品，包括聖誕驢仔汽泡彈、糖梅仙子汽泡彈、禮盒限定的迷你香檳派對泡泡浴芭等，充滿繽紛色彩的驚喜。另一款經典的聖誕月曆禮盒亦即將於9月下旬接力登場，相信會為大家帶來更多節日倒數驚喜。

9月美妝快訊｜LUSH 高街 29 ½ 號月曆禮盒隆重登場 (品牌提供)

9月美妝快訊｜PAUL & JOE 2026 秋季「絲滑幻光蜜粉餅」底妝

今個秋季，品牌推出全新「絲滑幻光蜜粉餅」。粉體輕盈細致，輕刷瞬間可為膚色注入立體層次感與自然氣色，同時秒速融合於肌膚，加上細緻的微光粒子能多角度柔和反射光線，模糊毛孔與小瑕疵，打造自然通透妝感，展現如天生的質感美肌。

9月美妝快訊｜Clé de Peau Beauté全新稜鑽煥肌底霜

睽違六年，終於迎來全新妝前底霜！稜鑽煥肌底霜 (Skin Beauty Enhancer) 揉合彩粧與深層高效護膚，全面發揮五效合一功效：防曬、持粧、緊緻、保濕及賦光。有效即時修飾毛孔、均勻膚色、改善暗沉。具備 SPF25 PA+++防曬保護，結合高達 8 小時的卓越抗油光、不脫妝功效，締造持久妝感。