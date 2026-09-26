9、10月電影清單！11部話題大作:《HOPE：逆襲希望港》、驀然回首

從9月到10月，綜觀這兩個月的電影市場，無論是充滿奇幻想像的大製作、刺激腎上腺素的驚慄懸疑，還是觸動心弦的文藝與溫情之作，皆展現出極高的水準與話題熱度。趁着佳片如潮，各位影迷不妨走進戲院，親身感受這些光影傑作帶來的震撼與感動。今次為大家精選出11部最具話題性的多元電影，當中哪一部是在你的必看清單中？又有沒有哪一部是你錯過了的呢？



9、10月電影推介｜1. 《HOPE：逆襲希望港》

羅泓軫執導的《HOPE：逆襲希望港》堪稱年度最狂野科幻巨作。故事由小鎮警長與獵手迎戰未知兇獸展開，開場長達45分鐘的追逐場面視覺張力十足。黃晸玟（黃晸玟）、趙寅成聯同米高法斯賓達與艾莉西亞菲瑾德同場飆戲，成功將驚悚感推向宇宙級災難。

9、10月電影推介｜2. 《巫法闖情關：魔女秘密》

事隔多年，浪漫奇幻經典迎來續集《巫法闖情關：魔女秘密》。珊迪娜布洛 （Sandra Bullock）與妮歌潔曼（Nicole Kidman）再度攜手，帶領歐文斯家族直面世代交替的無愛詛咒。電影透過層層魔法交織出動人情感，在全新的犧牲與羈絆中，為家族命運尋找破咒曙光。

9、10月電影推介｜3. 《我未許願先吹蠟燭》

溫馨喜劇展現另類港台情懷。由柯震東夥拍天才童星梅靜妍，加上金燕玲與庹宗華助陣，講述因欠債走投無路的台灣青年在澳門賭場意外遇上身懷百萬籌碼的小女孩，展開一場交織着笑淚與溫情的相愛相騙冒險。

9、10月電影推介｜4. 《復仇者聯盟4：終局之戰加碼重映》

經典神作《復仇者聯盟4：終局之戰加碼重映》再度登上大銀幕。這部承載無數超級英雄迷情懷的曠世之作，藉由全新加碼片段讓觀眾重溫英雄們的最後決戰。當年震撼全球的感官衝擊與犧牲精神，在戲院重映之際依然能輕易牽動每一位支持者的心弦。

《復仇者聯盟4：終局之戰 加碼重映》海報

9、10月電影推介｜5. 《挖掘者》

名導艾力謝路依拿力圖掌鏡的《挖掘者》，是一部別具風格的英語黑色幽默災難片。電影雲集湯告魯斯（Tom Cruise）、列斯阿曼德（Riz Ahmed）與約翰古德曼（John Goodman）等超強陣容，透過荒誕不經的敘事角度切入，對現代社會現象展開辛辣諷刺，為觀眾帶來耳目一新的觀影體驗。

(https://wmoov.com/)

9、10月電影推介｜6. 《生化危機》

電玩改編作《生化危機》迎來全新重啟。故事聚焦於醫療速遞員Bryan在夜幕下意外捲入喪屍圍城。導演憑藉極具壓迫感的節奏與IMAX震撼音效，讓主角在失控的混亂街道上展開一場驚心動魄、喘息難定的逃亡生死戰。

9、10月電影推介｜7. 《Look Back 驀然回首》

由金棕櫚名導是枝裕和執導、改編自藤本樹神作的《Look Back 驀然回首》真人版電影在城中掀起熱潮。出口夏希與蒔田彩珠細膩演繹，官方更特別於海港城美術館舉辦全港獨家大型展覽展出多張珍貴劇照，讓大家在欣賞細膩動人的創作故事前，率先投入主角對漫畫夢想堅持不懈的藝術世界中。

《Look Back 驀然回首》海報

9、10月電影推介｜8. 《街霸》

經典格鬥電玩再度躍上大銀幕的《街霸》，將背景設定於1993年。故事講述隆與肯受到神祕女子春麗招募，再度踏上世界格鬥大會對決。電影結合豪華卡司與 IMAX 規格拍攝，務求將街機年代的經典招式與兄弟情仇完美重現。

(IG@streetfightermovie)

9、10月電影推介｜9.《不存在的罪人》

懸疑驚慄片《不存在的罪人》改編自暢銷小說，集結安妮夏菲維（Anne Hathaway）、狄高達莊遜（Dakota Johnson）與佐斯夏利（Josh Hartnett）合演。劇情講述貧困作家受聘前往偏遠大宅擔任代筆，卻在整理手稿時意外揭開扭曲祕密。三人在封閉空間內展開一場挑戰人性道德底線的心理攻防戰。

9、10月電影推介｜10. 《衣櫃裡的媽咪》

由溫子仁監製、新銳導演洛沙維治執導的《衣櫃裡的媽咪》，帶來令人不寒而慄的驚嚇體驗。故事圍繞主角與家中一個外貌極像其母親的詭異存在展開。隨着「另一個媽媽」步步進逼，一場挑戰恐懼極限的暗黑靈異之旅就此引爆。

9、10月電影推介｜11. 《我阿爹想旅行》

港產溫情公路電影《我阿爹想旅行》由張婉婷監製、黃綺琳與黃鐦聯合執導。電影由張家輝飾演患癌父親，與飾演美術助理的女兒鍾雪瑩展開連夜溜出醫院的瘋狂旅程。作品在笑淚交織間探討親情牽絆與生命價值，賺人熱淚。