10月星座運程上篇｜金星、水星同時逆行！金牛、處女重新審視關係

10月星座運程｜踏入10月，不少人都想知道今個月的運勢，助自己把握機會，在各方面發展更加順利。占星觀察者黎永坤為大家講解12星座的10月整體運勢、關鍵日子及幸運色，以下講解牡羊座（白羊座）、金牛座、雙子座、巨蟹座、獅子座及處女座。



10月是一個重新檢視感情、關係與價值的月份。 占星觀察者黎永坤

10月3日金星開始逆行，過去未處理好的情感、關係與財務問題容易再次浮現，需要重新確認自己的真正需要。10月7日至18日，感情、溝通與人際關係成為焦點，有些心底話需要說清楚，有些事情則要重新查證；10月15日至16日適合整理方向、處理需要耐性與合作的事情。

10月24日水星在天蠍座開始逆行，溝通的焦點進一步深入到信任、秘密、共同財務及沒有說出口的問題。這段時間容易舊事重提，也容易因為一句話、一個訊息或資訊不完整而產生誤會，重要文件、合約及金錢往來宜再三確認。

10月25日金星逆回天秤座，合作、感情與人際關係的重要性再次增加；到了10月30日，溝通容易因為急躁而產生摩擦。10月不一定要急於做出決定，反而適合放慢腳步，重新確認自己的感受、界線與真正重視的事情。

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10月星座運程｜牡羊座/ 白羊座（21/3-19/4）

10月金星與水星相繼逆行在你的內在宮位，親密關係、財務、自我價值與內在情緒成為主要課題。過去沒有處理好的感情糾葛、共享財務、信任問題或權力不平衡，可能再次浮上水面；有些你以為已經放下的事情，其實仍然影響著現在的選擇。這也是一次深層清理的機會。你可能更加頻繁地做夢，或者突然意識到某些恐懼與情緒仍然存在。與其急於向前，不如先弄清楚自己真正需要什麼。

牡羊座/ 白羊座｜水逆出沒注意

要小心共同財務、合約及敏感對話，部分事情可能不是沒有答案，而是仍有細節沒有說清楚。涉及金錢或信任的事情，不宜只憑口頭承諾。

關鍵運勢日子

10月3日｜重新檢視親密關係、財務與自我價值。

10月24日｜文件、協議、財務及溝通需要更加仔細。

10月25日｜伴侶及合作關係成為重新調整的焦點。

10月30日｜避免因急躁而說出後悔的話。

幸運顏色： 深紅



10月星座運程｜牡羊座代表：LISA (IG@lalalalisa_m)

10月星座運程｜金牛座（20/4-20/5）

金星是你的守護星，10月開始逆行後，婚姻、伴侶、合作夥伴與契約關係都需要重新檢視。過去未解決的感情問題、舊債或合作上的矛盾可能再次浮現，你也會重新衡量一段關係能否真正帶給你安全感。這個月不適合因一時情緒而作出訂婚、分手或簽署新合作合約等重大決定。先談清楚，再決定是否繼續，可能比立即作出選擇更重要。

金牛座｜水逆出沒注意

伴侶、合作、合約及一對一關係需要重新檢視。過去未解決的情緒、承諾或合作問題，可能再次出現。

關鍵運勢日子

10月3日｜重新評估感情與合作關係。

10月7日｜適合談論關係中一直沒有說清楚的問題。

10月24日｜合約、承諾與溝通需要反覆確認。

10月25日｜工作、生活習慣與健康議題重新受到關注。

幸運顏色： 橄欖綠



10月星座運程｜金牛座代表：Cate Blanchett (getty images)

10月星座運程｜雙子座（21/5-21/6）

10月金星與水星逆行，工作、日常生活與健康成為你需要重新整理的部分。職場上可能出現溝通不順、工作安排反覆或舊問題重現，也可能讓你重新思考：現在的工作方式，究竟還適合自己嗎？與其不斷增加工作量，不如趁這個月份整理工作流程、生活習慣與身體狀態。到了10月下旬，金星重新回到與創意及感情有關的位置，過去擱置的創作計劃或舊感情也可能再次出現。

雙子座｜水逆出沒注意

要小心工作上的訊息、文件、時間安排及細節錯漏。不要因為急於完成工作，就忽略真正需要處理的問題。

關鍵運勢日子

10月3日｜重新檢視工作、人際及生活安排。

10月24日｜工作溝通及日常安排容易反覆，需要留意細節。

10月25日｜創作、戀愛與自我表達重新成為焦點。

10月30日｜工作溝通避免太過直接。

幸運顏色： 霧灰藍



10月星座運程｜雙子座代表：張柏芝 (getty images)

10月星座運程｜巨蟹座（22/6-22/7）

金星與水星逆行落在你的表現宮位，戀愛、創意、子女與自我表達成為10月的重點。感情關係可能面臨溝通與價值觀的雙重考驗，過去沒有說出口的感受，也可能再次浮現。如果你一直在迎合別人的期待，這個月會開始問自己：我做這件事，是真的開心，還是只是希望得到認同？10月下旬金星逆回天秤座後，家庭、居住環境與內在安全感再次成為重要課題。

巨蟹座｜水逆出沒注意

要小心情緒化溝通，尤其是感情關係中容易把「我以為你知道」當成真正說出口。越在意的人，越需要把心底話講清楚。

關鍵運勢日子

10月3日｜重新思考愛情、創意與自我表達。

10月7日｜適合坦白談論感情。

10月24日｜避免因溝通誤會影響感情。

10月25日｜家庭及居住問題需要重新整理。

幸運顏色：奶白



10月星座運程｜巨蟹座代表：金高銀 (getty images)

10月星座運程｜獅子座（23/7-22/8）

10月的金星與水星逆行，把焦點帶回家庭、居住環境與情感根源。你可能重新面對家庭成員之間一直存在的溝通問題，也可能突然意識到，一些多年沒有處理的情緒仍然影響著你的安全感。這段時間適合整理家居，也適合整理與「家」有關的情緒。10月下旬金星逆回天秤座後，你會更加重視如何把真正的想法說出來。

獅子座｜水逆出沒注意

要小心家庭成員之間的誤解，以及房屋、租約、裝修或文件上的細節。涉及住所及家庭決定的事情，最好多確認一次。

關鍵運勢日子

10月3日｜家庭關係及居住問題需要重新檢視。

10月24日｜留意家人溝通及居家文件。

10月25日｜重新整理自己的表達方式。

10月30日｜避免因情緒而與家人爭執。

幸運顏色： 琥珀金



10月星座運程｜獅子座代表：宋智孝 (getty images)

10月星座運程｜處女座（23/8-22/9）

10月金星與水星逆行，溝通、人際關係、學習與日常交流成為焦點。你可能因為一句話、一個訊息或一次誤會，重新面對過去未解決的人際問題。你也會重新思考：某段友誼是否值得維繫？某個團體是否真的適合自己？自己的說話方式是不是太尖銳？同時，這也是重新整理舊筆記、舊作品與想法的好時機。不過，電子設備、交通、通訊及短途旅行也要多留意。

處女座｜水逆出沒注意

要小心訊息傳錯、資訊不完整及文件細節。不要急於替別人解讀一句話的真正意思，先確認，再回應。

關鍵運勢日子

10月3日｜重新檢視人際關係與溝通方式。

10月7日｜舊話題可能重新被提出。

10月24日｜文件、交通及通訊需要留意。

10月25日｜財務與個人價值再次成為焦點。

幸運顏色： 草綠



10月星座運程｜處女座代表：蔡依林 (getty images)

專家簡介

黎永坤｜占星觀察者

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黎永坤 多年用文字記錄對占星的觀察，終出版兩本年度星座運勢書：《12星座的2022》、《12星座的2026-2033》