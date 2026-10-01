10月星座運程下篇｜金星、水星逆行！天秤小心財務、水瓶注意職場

10月星座運程｜踏入10月，不少人都想知道今個月的運勢，助自己把握機會，在各方面發展更加順利。占星觀察者黎永坤為大家講解12星座的10月整體運勢、關鍵日子及幸運色，以下講解天秤座、天蠍座、射手座（人馬座）、摩羯座（山羊座）、水瓶座及雙魚座。



10月是一個重新檢視感情、關係與價值的月份。 占星觀察者黎永坤

10月3日金星開始逆行，過去未處理好的情感、關係與財務問題容易再次浮現，需要重新確認自己的真正需要。10月7日至18日，感情、溝通與人際關係成為焦點，有些心底話需要說清楚，有些事情則要重新查證；10月15日至16日適合整理方向、處理需要耐性與合作的事情。

10月24日水星在天蠍座開始逆行，溝通的焦點進一步深入到信任、秘密、共同財務及沒有說出口的問題。這段時間容易舊事重提，也容易因為一句話、一個訊息或資訊不完整而產生誤會，重要文件、合約及金錢往來宜再三確認。

10月25日金星逆回天秤座，合作、感情與人際關係的重要性再次增加；到了10月30日，溝通容易因為急躁而產生摩擦。10月不一定要急於做出決定，反而適合放慢腳步，重新確認自己的感受、界線與真正重視的事情。

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10月星座運程｜天秤座（23/9-23/10）

金星是你的守護星，10月3日開始逆行後，財務、收入、自我價值及共享資源成為重要課題。你可能重新思考自己的收入方式，也可能需要處理保險、共同財務、投資或合作資源等問題。到了10月25日，金星逆回你的命宮，你會把注意力重新放回自己：自己的形象、選擇、關係模式，以及「我究竟想成為一個怎樣的人」。這個月不是急於證明自己，而是重新定義自己的價值。

天秤座｜水逆出沒注意

要小心涉及共同財務、保險、借貸及金錢承諾的溝通。尤其是對方說「之後再處理」的事情，最好把條款及責任講清楚。

關鍵運勢日子

10月3日｜重新檢視財務與自我價值。

10月24日｜共享資源、合約及財務溝通需核對。

10月25日｜重新整理自己的形象與人生方向。

10月30日｜避免因金錢或關係問題發生口角。

幸運顏色：淺咖啡色



10月星座運程｜天秤座代表：高圓圓 (getty images)

10月星座運程｜天蠍座（23/10-22/11）

10月是你的重要月份。金星與水星相繼逆行在你的命宮，你會比平常更加在意自己的外表、魅力、身份與人生選擇。你可能突然對自己的形象感到不滿，也可能開始質疑：「我是誰？」、「我到底想要什麼？」這段時間不宜急於作出重大的外貌改變，反而適合重新認識自己的價值。當你不再過度依賴別人的讚美與認同，真正的自信才會慢慢建立。

天蠍座｜水逆出沒注意

要小心把自己的猜測當成事實。你可能比平時更容易察覺別人的語氣與細節，但越重要的事情，越需要直接確認，而不是自己推演答案。

關鍵運勢日子

10月3日｜重新檢視自己的形象與個人價值。

10月16日｜深層心理議題逐步轉向新的階段。

10月24日｜重新整理自己的想法與表達方式。

10月25日｜適合放慢腳步，整理內在情緒。

幸運顏色：深紫



10月星座運程｜天蠍座代表：朱茵 (getty images)

10月星座運程｜射手座/ 人馬座（22/11-21/12）

金星與水星逆行落在你的內在宮位，疲累、情緒、潛意識及過去的人事物容易重新出現。你可能突然想起一段舊感情、一段已經結束的關係，或者發現某種情緒模式一直重複發生。這個月不一定需要立即找到答案。先讓自己休息、整理情緒，把那些一直被壓在心底的東西看清楚。10月下旬金星逆回天秤座後，舊朋友、舊合作及社交圈的問題可能再次受到關注。

射手座/ 人馬座｜水逆出沒注意

要小心「自己想太多卻沒有問清楚」的情況。秘密、私下對話及沒有公開的事情尤其需要謹慎處理，不要在資訊不足時急於下結論。

關鍵運勢日子

10月3日｜舊感情與潛在情緒重新浮現。

10月24日｜適合整理內心，而非急於作出決定。

10月25日｜朋友、人脈及合作關係重新受到檢視。

10月30日｜注意休息，避免情緒累積爆發。

幸運顏色：湛藍



10月星座運程｜射手座代表：林志玲 (getty images)

10月星座運程｜摩羯座/ 山羊座（22/12-19/1）

金星與水星逆行落在人際、朋友、團隊及未來計劃的位置。你可能重新思考一段友情、一個合作團隊，甚至一個曾經非常相信的未來計劃。朋友之間可能因金錢、承諾或責任分配出現摩擦；舊朋友或舊合作也可能重新出現。部分計劃延遲，反而讓你有機會問自己：這個夢想，我現在還想要嗎？這個月真正需要整理的，不只是人脈，而是你想和誰一起走下去。

摩羯座/ 山羊座｜水逆出沒注意

要小心團隊溝通及合作條件，尤其涉及金錢、責任與承諾時，不要只靠默契。大家以為「應該是這樣」的事情，最容易成為之後的爭議。

關鍵運勢日子

10月3日｜朋友及合作關係重新檢視。

10月7日｜舊朋友、舊合作或舊計劃可能重新出現。

10月24日｜團隊溝通與計劃容易反覆。

10月25日｜事業方向及公開形象重新受到關注。

幸運顏色：石灰



10月星座運程｜摩羯座代表：桂綸鎂 (getty images)

10月星座運程｜水瓶座（20/1-18/2）

10月金星與水星逆行在你的事業宮位，職場關係、合作模式、工作策略及長遠方向需要重新整理。過去的工作項目、客戶或合作夥伴可能再次出現，也可能讓你重新思考自己真正想在職場上展現什麼價值。這段時間適合修正工作策略、重新檢查合約與報告，也適合處理過去未解決的職場關係。到了10月下旬，金星逆回天秤座，你對進修、旅行、人生觀及未來方向的想法也可能再次調整。

水瓶座｜水逆出沒注意

要小心職場溝通、合約、報告及公開發言。特別是涉及敏感資訊時，不妨在發送或公開之前再看一次，避免一句說錯話而令事情變得複雜。

關鍵運勢日子

10月3日｜重新檢視職場關係與合作。

10月15日｜適合重新看見長遠方向。

10月24日｜工作文件、溝通及計劃需要仔細核對。

10月25日｜重新思考進修、旅行及人生方向。

幸運顏色： 銀



10月星座運程｜水瓶座代表：Rosé (getty images)

10月星座運程｜雙魚座（19/2-20/3）

10月金星與水星逆行，會讓你重新思考自己的世界觀、信念與人生方向。旅行、進修、出版、法律或與海外有關的事情，可能需要更多時間處理；原本相信的事情，也可能在這個月重新被檢視。你不一定要立即改變自己的信念，但可以問問自己：這套人生觀，還適合現在的我嗎？到了10月下旬，金星逆回天秤座後，共享資源、財務及親密關係會重新成為焦點。

雙魚座｜水逆出沒注意

要小心旅行安排、申請文件、合約及重要資訊的細節。不要只看大方向，日期、條款、證件及交通安排都值得再確認一次。

關鍵運勢日子

10月3日｜重新檢視人生方向與價值觀。

10月24日｜旅行、進修、法律及文件需要多加確認。

10月25日｜共享財務及親密關係重新受到關注。

10月30日｜溝通時避免急於表態。

幸運顏色：海水綠



10月星座運程｜雙魚座代表：劉詩詩 (getty images)

專家簡介

黎永坤｜占星觀察者

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黎永坤 多年用文字記錄對占星的觀察，終出版兩本年度星座運勢書：《12星座的2022》、《12星座的2026-2033》