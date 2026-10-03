十一黃金周｜最新好去處：啤酒節、萬聖節慶祝活動、嘔心食物展覽

十一黃金周｜開始踏入年尾階段，今個10月有著各種精彩活動，讓家人、情侶和朋友都能一同參與，感受熱鬧和難忘的氣氛。以下緊貼最新10月好去處和活動，大家不妨與親朋好友，一起計劃今個月的行程。



10月好去處｜九龍區

10月好去處｜啟德AIRSIDE 啟德AIRSIDE《嘔心食物博物館》

吸引逾50萬人朝聖的瑞典展覽《嘔心食物博物館》，繼美國洛杉磯、德國柏林、法國波爾多及台北後，今次將各色各樣的氣味帶來香港。搜羅全球逾80款最具爭議性的美食，包括臭名遠播的瑞典鹽醃鯡魚和秘魯青蛙汁，大家可以從5個主題展區及「最後一口」試食吧，挑戰視覺、嗅覺與味覺的極限。

10月好去處｜啟德AIRSIDE《嘔心食物博物館》（品牌提供)

10月好去處｜啟德AIRSIDE《嘔心食物博物館》（品牌提供)

10月好去處｜《嘔心食物博物館》

日期：2026 年 9 月 29 日至 11 月 26 日

時間：中午 12 時至晚上 9 時（周一至周四）; 上午11時至晚上9時（周五至日及公眾假期）

地點：香港九龍啟德 AIRSIDE 3樓 GATE33 Gallery

10月好去處｜「尖沙咀中．美酒美饌 2026」

以「味動四方 樂聚尖中」為主題，匯聚尖沙咀中部多間特色餐廳與酒吧參與，從地道港式小店、熱鬧的諾士佛臺，到米芝蓮星級食府，充分展現區內多元且獨特的飲食文化。今次為第三屆舉辦，推出逾百項獨家優惠，包括「國慶同樂 · 十月壽星禮遇」及「壓軸狂歡 ·萬聖美酒賞」，同時於10月中旬在戶外文化藝術空間Mira ARTvenue設置萬聖節主題光影裝置，以增添節日氣氛。

10月好去處｜「尖沙咀中．美酒美饌 2026」(品牌提供)

10月好去處｜「尖沙咀中．美酒美饌 2026」(品牌提供)

10月好去處｜「尖沙咀中．美酒美饌 2026」

日期：2026 年 10 月 1 日至 11 月

地點：尖沙咀中部核心地帶

10月好去處｜尖沙咀海港城「Gloomie Museum 托腮貓藝術館」

由藝術家LeonLollipop創作出來的經典角色「Gloomie托腮貓」，在尖沙咀海港城設展，以Gloomie的藝術漫遊為主線，透過畫作及立體雕塑，引領觀眾穿梭不同藝術史、個人創作故事與香港文化。透過色彩、筆觸與熟悉的城市印象交織，讓大家在觀看與想像之間尋找片刻自在。

Gloomie憑著標誌性的托腮神情及幽默療癒風格俘虜無數粉絲，不僅為LeonLollipop筆下代表角色，亦像是藝術家的創作分身，以幽默且從容的態度，去記錄生活與城市風景。展覽匯聚多幅全新及經典作品，包括首度公開的第100幅Gloomie肖像作品、7款以西方藝術大師為靈感創作的雕塑角色，以及10款兵馬俑造型貓士兵。

10月好去處｜尖沙咀海港城「Gloomie Museum 托腮貓藝術館」(品牌提供)

10月好去處｜尖沙咀海港城「Gloomie Museum 托腮貓藝術館」(品牌提供)

10月好去處｜「Gloomie Museum 托腮貓藝術館」

日期：2026 年 10 月 1 日至 10 月 25 日

時間：上午 11 時至晚上 9 時

地點：海港城美術館

10月好去處｜港島區

10月好去處｜中環「中環街市 x Stormies 傳統德國啤酒節 2026」

德國傳統每年一度的慕尼黑啤酒節，延伸到香港。由中環街市第4度呈獻，聯手Stormies與Chef’s Market打造充滿歡樂與啤酒香氣的慕尼黑啤酒慶典現場，並邀得Angelo McDonnell及法蘭克福名廚Jöern Henninger強強聯手，重現最正宗的德式饗宴，包括招牌焗豬手、烤紐倫堡香腸及維也納蘋果卷等。

場內將舉辦「舉啤酒耐力賽」、「競飲比賽」及「無敵爆波波」比賽，讓大家感受道地的巴伐利亞節慶魔力，同時邀請德國樂隊Die Notenhobler帶來激情演唱。

10月好去處｜中環「中環街市 x Stormies 傳統德國啤酒節 2026」(品牌提供)

10月好去處｜「中環街市 x Stormies 傳統德國啤酒節 2026」

日期：2026 年 10 月 8 日至 10 月 31 日

時間：晚上 6 時至晚上 10 時（周一至周六）; 下午 3 時至晚上 7 時（周日）

地點：中環街市地下中庭

10月好去處｜中環Buly 書法體驗班

香港僅限定辦五場！作為每4年一度的les Journées Particulières LVMH慶祝活動，Officine Universelle Buly將於法國巴黎、意大利米蘭及香港同時舉行書法課程，由導師Vanessa Lo、Vivian Wong和Patricia Ng，教授英文草書的書寫藝術，從中感受寫字時的自由與創造力，以加深大家對書寫的樂趣。

10月好去處｜中環Buly 書法體驗班 (品牌提供)

10月好去處｜Buly書法體驗班

日期：2026 年 10 月 18 日

時間：上午 11 時至晚上 7 時 15 分（需事前網上預約時段）

地點：中環雲咸街20號愛雲大廈地下

10月好去處｜金鐘太古廣場 THE CAVIAR ATELIER期間限定店

La Prairie與Amanda S.創立甜點品牌Flakes & Layers攜手，在金鐘太古廣場設置期間限定店，以La Prairie經典魚子精華系列為靈感，運用杏仁海綿蛋糕與酥脆酥餅為基底，加上希臘乳酪雲呢拿慕斯，打造絲柔口感。配搭珍稀日本幼若桃與白桃果醬，呈現標誌性魚子色調，並以蜂蜜及取材自阿爾卑斯山的接骨木花精華，製成創新的魚子醬形態 ，為視覺及味覺帶來驚喜。

期間限定店展出多款魚子精華系列，可以親身體驗皇牌產品魚子精華提升緊緻液（Skin Caviar Liquid Lift）與魚子精華瓊貴面霜（Skin Caviar Luxe Cream）的活膚緊緻功效。此外，額外預約Caviar Journey，更可享用Éclat Caviar法式甜點並參與獨家萬花筒工作坊，感受La Prairie對工藝與美學的極致追求。

10月好去處｜金鐘太古廣場 THE CAVIAR ATELIER期間限定店 (Kristie Chu攝)

10月好去處｜THE CAVIAR ATELIER期間限定店

日期：2026 年 9 月 26 日至 10 月 10 日

時間：上午 10 時 30 分至晚上 8 時 30 分

地點：金鐘太古廣場 LG1 層 Garden Court

10月好去處｜海洋公園「哈囉喂全園祭2026」

千呼萬喚的海洋公園「哈囉喂全園祭」將震撼登場！入園參加夜間詭魅墓會，迎戰一連串極致級驚嚇感官體驗，包括登上「暗黑版橫衝直撞」和有機會與各路嘩鬼一起體驗飆車快感、「夢魘版遊戲攤位區」挑戰經典遊戲贏走限定主題獎品等。另外，更可加購「Under the Castle」Plus + 「懼」星套票，走進由全球知名音樂人王嘉爾主理及擔任創意總監的超人氣原創奇幻 IP世界，獨家體驗三大沉浸式主題打卡及休閒區，包括 「Under the Castle AI 幻相空間」、「Under the Castle鏡中鏡」以及「Under the Castle詭魅空間」。

10月好去處｜海洋公園「哈囉喂全園祭2026」 (品牌提供)

10月好去處｜海洋公園「哈囉喂全園祭2026」

日期：9月5日至11月1日 (詳情以官網公佈為準)

地點：香港仔黃竹坑道一百八十號

10月好去處｜離島區

10月好去處｜迪士尼「Disney Halloween Time」

萬聖派對強勢回歸！「Disney Halloween Time」將以全新萬聖節主題裝飾、打卡熱點，以及一連串新登場與人氣回歸的體驗反轉迪士尼，包括盛大回歸的「惡人反轉大街派對」、阿Jack怪誕大餐、「萬」遊Trick-or-Treat、迪士尼奇妙彩蛋樂等，大家更可以參與今年全新推出的「米奇與好友萬聖奇遇」、體驗萬聖版迪士尼朋友畫班見面會等，今個萬聖節一於與迪士尼惡人與眾同「惡」！

10月好去處｜迪士尼「Disney Halloween Time」

日期：9月18日至11月1日 (詳情以官網公佈為準)

地點：香港迪士尼樂園