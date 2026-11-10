11月好去處｜持續更新：草間彌生南瓜雕塑展出、尖沙咀上演光影秀

11月好去處｜踏入年末的慶祝氛圍，11月開始設置不同的聖誕裝飾，同時亦舉辦多個大型活動及演唱會，讓人非常期待。以下為大家整理整個11月的好去處，大家可以相約家人、好友和情侶，一起共聚歡樂的時刻。



11月好去處｜九龍區

11月好去處｜尖沙咀K11 MUSEA「The Motion of Light」光影表演

時尚品牌ISSEY MIYAKE以其經典幾何結構造型，伴隨維多利亞港浪花，以及醉人光影夜色，展現出靈活多變的美學。限時店呈獻全球獨家BREAD系列，晚間則有「The Motion of Light」光影表演，讓大家沉浸於流轉光影之中，亦可以在海傍漫步觀賞，以捕捉隨步伐、角度與視線轉換，而變化的城市景象。

11月好去處｜尖沙咀K11 MUSEA「The Motion of Light」光影表演 (品牌提供)

11月好去處｜「The Motion of Light」光影表演

日期：2026 年 11 月 6 日至 30 日

時間：每晚 6 時至 10 時（每 00、15、30 及 45 分上演約 1 分鐘）

地點：香港尖沙咀 K11 MUSEA 地下 Promenade

11月好去處｜啟德「Dancing Pumpkin： 你好，香港！」展覽

已故普普藝術大師草間彌生的標誌性南瓜雕塑《Dancing Pumpkin》，在啟德雙子匯二期戶外展出，為亞洲唯一常設公開展出。商場內亦設置展覽，掛有20多幅橫跨80年代末至2000年代中期的版畫作品，並將於21日舉行現場拍賣。同時限定店精選近百款官方商品，讓大眾更認識到這位大帥的作品魅力。

11月好去處｜啟德「Dancing Pumpkin： 你好，香港！」展覽 (IG@thetwinshongkong)

11月好去處｜「Dancing Pumpkin： 你好，香港！」展覽

日期：即日起至 2027 年 3 月 31 日

時間：上午 10 時至晚上 10 時

地點：啟德沐翠街 12 號雙子匯二期地下 G04-G10 號

11月好去處｜啟德天璽•天MALL《PETIT FACTORY》聖誕星光夢工場

與韓國《PETIT FACTORY》攜手打造，以「快樂的事每天都有！我們只是暫時忘記了而已」的理念，特設聖誕企劃，由3位主角RURU、MIKO及PEPEO，來發掘早已存在於身邊的小確幸。夢工場每隔15分鐘便會呈獻「踱步聖誕樂韻大匯演」，配合耀眼燈光效果，為大家帶來濃厚的節日氣氛。戶外空間亦設置首棵4米高《PETIT FACTORY》聖誕星光願望樹，給大家打卡欣賞。

11月好去處｜啟德天璽•天MALL《PETIT FACTORY》聖誕星光夢工場 (品牌提供)

11月好去處｜《PETIT FACTORY》聖誕星光夢工場

日期：2026 年 11 月 19 日至 2027 年 1 月 3 日

時間：上午 10 時至晚上 10 時

地點：九龍啟德協調道10號（港鐵啟德站B2出口）

11月好去處｜啟德AIRSIDE《嘔心食物博物館》

吸引逾50萬人朝聖的瑞典展覽《嘔心食物博物館》，繼美國洛杉磯、德國柏林、法國波爾多及台北後，今次將各色各樣的氣味帶來香港。搜羅全球逾80款最具爭議性的美食，包括臭名遠播的瑞典鹽醃鯡魚和秘魯青蛙汁，大家可以從5個主題展區及「最後一口」試食吧，挑戰視覺、嗅覺與味覺的極限。

11月好去處｜啟德AIRSIDE《嘔心食物博物館》（品牌提供)

11月好去處｜《嘔心食物博物館》

日期：即日起至 11 月 26 日

時間：中午 12 時至晚上 9 時（周一至周四）; 上午11時至晚上9時（周五至日及公眾假期）

地點：香港九龍啟德 AIRSIDE 3樓 GATE33 Gallery

11月好去處｜九龍塘又一城 BIGBANG二十週年紀念媒體展《COSMOS》香港站

韓國男團BIG BANG除了來港開演唱會，適逢20周年特設展覽，以9個主題展區帶來沉浸式音樂與藝術體驗。活動分為兩個階段，展出不同珍貴的內容與回憶，同時推出多款官方限定周邊，當中兩款更為香港站獨家限定。

11月好去處｜九龍塘又一城 BIGBANG二十週年紀念媒體展《COSMOS》香港站 (品牌提供)

11月好去處｜BIGBANG二十週年紀念媒體展《COSMOS》香港站

日期：2026 年 11 月 18 日至 12 月 27 日

時間：上午 11 時至晚上 10 時（入場時間每日分為11節，每節1小時）

地點：又一城MTR-02A號舖

票價：HK$150（手續費：HK$20）

11月好去處｜港島區

11月好去處｜銅鑼灣希慎廣場 MCM Collection聯乘Hello Kitty期間限定店

延續在尖沙咀K11 MUSEA的熱潮，MCM與Sanrio人氣角色Hello Kitty，於銅鑼灣希慎廣場邁入第二階段，設置期間限定店，透過Cozy Cat香水與Hello Kitty的靈感和設計，展現出現代人不受傳統束縛的自由靈魂。此外，品牌亦邀請到知名藝術家皮忠（Pei Chung）提供繪畫香水瓶服務，只要購滿指定金額就能體驗，不容錯過。

11月好去處｜銅鑼灣希慎廣場 MCM Collection聯乘Hello Kitty期間限定店 (品牌提供)

11月好去處｜MCM Collection聯乘Hello Kitty期間限定店

日期：2026 年 11月 5 日至 11 月 25 日

時間：上午 10 時 30 分至晚上 9 時 30 分

地點：銅鑼灣希慎廣場 1 樓中庭