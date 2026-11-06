11月時尚快訊：朴寶劍任Gucci品牌大使、Rihanna為Dior動畫配音

11月時尚快訊｜收拾心情準備年末的節日盛會，除了多個秋冬系列推出，11月將有多個時尚慶祝活動，作為整個2026年的回顧。以下持續更新11月時尚快訊，為大家提供更多聖誕的時尚資訊。



11月時尚快訊｜5日：FRED 中環置地廣塲專門店開幕活動

珠寶品牌FRED於中環置地廣塲開設全新專門店，店內裝潢以航海為核心，大理石招牌以波浪線條打造，牆身亦刻有不同色彩的堅韌航海纜繩，以呼應品牌家族對帆船運動的熱愛，同時歌頌標誌性的Force 10系列。專門店中間置有一盞放射線造型吊燈，與下面擺放的Soleil d'Or Sunrise高級珠寶系列互相映襯，以太陽光芒為靈感，為店內締造溫暖舒適的氛圍。

11月時尚快訊｜FRED 中環置地廣塲專門店開幕活動 (Kristie Chu攝)

11月時尚快訊｜5日：Gucci 宣布朴寶劍擔任全球品牌大使

韓國男星朴寶劍正式加入Gucci大家庭。品牌於社交媒體公布「與朴寶劍揭開新篇章」的消息，並展示其3個不同造型風格的形象照，盡展隨性與帥氣的魅力。

11月時尚快訊｜Gucci 宣布朴寶劍擔任全球品牌大使 (IG@gucci)

11月時尚快訊｜5日：Coperni 宣布正式結束營運

以科技打造時尚的法國巴黎品牌Coperni，於當地時間11月4日在社交媒體上宣布正式結束營運，在重啟品牌的8年後，為創意時尚革命畫上句號。兩位創辦人Sébastien Meyer及Arnaud Vaillant過去多次以意想不到的方式，於巴黎時裝周上掀起話題，惜與品牌股東存分歧，今年2月便缺席時裝周。雖然一個品牌的結束令人惋惜，但只要兩人的創意理念永存，深信總有回歸的一天。

更多Coperni因財務糾紛結束8年營運內容

Coperni兩位創辦人Sébastien Meyer及Arnaud Vaillant宣布品牌正式結束營運。(IG@coperni)

雖然一個品牌的結束令人惋惜，但深信只要兩人的創意理念永存，總有回歸的一天。(IG@coperni)

11月時尚快訊｜5日：Dior 2026歲末佳節動畫短片、Rihanna有份配音

Dior邀請法國導演Sylvain Chomet打造最新動畫短片《Christian Dior's Night in Color》，以慶祝2026年歲末佳節。全片採用獨特的手繪動畫風格，融合1940年代復古技術精心製作而成，為短片賦予豐富的細節與表現。故事除了追溯品牌歷史與精湛工藝，同時呼應創意總監Jonathan Anderson為2027早春度假系列，所打造的世界觀：電影從黑白走向彩色（Technicolor）的過渡。而樂壇天后Rihanna更為故事中的「幸運星」配音，作為影片的驚喜彩蛋。

11月時尚快訊｜Dior 2026歲末佳節動畫短片、Rihanna有份配音 (品牌提供)

11月時尚快訊｜5日：Loro Piana 2026假日系列期間限定店

由11月5日起至12月6日，Loro Piana在金鐘太古廣場呈獻Holiday 2026期間限定店，以璀璨繁星為靈感，打造如夢似幻的節慶場景。女裝系列延續腰果花紋的美學，融入觸感絲滑的高級面料之中。配搭針織單品締造柔和舒適的感覺，當中小企領刺繡圖案針織上衣，更採用人手刺繡珠片、耗時38小時製作而成，充滿匠心的溫度。

11月時尚快訊｜Loro Piana 2026假日系列期間限定店 (品牌提供)

11月時尚快訊｜4日：Tiffany & Co. 珠寶閃耀《2026年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》

歌手李幸倪、魏浚笙與蔡俊彥出席《2026年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》記者招待會，佩戴 Tiffany HardWear、Bird on a Rock by Tiffany、Sixteen Stone by Tiffany、Tiffany T及Tiffany Knot等經典珠寶系列。一系列的配飾有如內在信念與力量的宣言，讓他們在記者招待會上，以自信的姿態，為樂壇盛事揭開序幕。

11月時尚快訊｜Tiffany & Co. 珠寶閃耀《2026年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》(品牌提供)

11月時尚快訊｜4日：Calvin Klein 邀請英國球星比寧咸拍攝內衣廣告

英國國腳兼「足球甜心」比寧咸（Jude Bellingham）挑戰性感底線！攜手 Calvin Klein 拍攝最新形象企劃﹐僅穿內褲展示健碩的鎖骨和腹肌，加上貴族般的外貌與氣質，令人看得心動。品牌亦形容他的極致舒適、耐力和永恆形象，與品牌理念相近，「傳奇本人穿上我們的經典（the icon himself in our icons）。」

比寧咸個性陽光和霸氣，偶爾卻在球場上撒嬌，經常在訪問中感謝媽媽，反差形象獲網民封為「足球小甜心」。他亦在2024年成為 Louis Vuitton 品牌之友與形象大使，其後拍攝廣告散發紳士魅力。

11月時尚快訊｜Calvin Klein 邀請英國球星比寧咸拍攝內衣廣告 (IG@calvinklein)

11月時尚快訊｜Calvin Klein 邀請英國球星比寧咸拍攝內衣廣告 (IG@calvinklein)

11月時尚快訊｜3日：Chloé 全新節日形象企劃

為迎接聖誕佳節，Chloé推出全新企劃，繼續由創意總監Chemena Kamali親自操刀，並邀得品牌好友Claudia Schiffer演繹假日系列。企劃捕捉夜幕低垂時分的迷人情調，攝影師David Sims透過朦朧光影，映照出Claudia自然從容的姿態與鮮明的個性。