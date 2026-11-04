11月美妝快訊2026｜為節日做準備：藝術品彩妝、以油養膚、SOGO

11月美妝快訊｜11月不僅秋意漸濃，聖誕氣息也開始慢慢蔓延！許多品牌開始陸續推出全新護膚及彩妝品，同時亦有不少聖誕節日限定系列產品登場，以迎接萬眾期待冬日聖誕。作為精明的消費者，更不能錯過今個月的SOGO Thankful week、雙11等盛大優惠，以最划算價格入手心儀產品。



11月美妝快訊｜即日起至22日：SOGO感謝祭

SOGO Thankful Weeks 已經正式開始了！下半年的崇光感謝祭由10月23日至11月22日舉行，今年以「40+1喜悅加賞」為主題，在迎來崇光41周年之際，為大家送上更多的驚喜禮遇。「01女生」為大家整理了這次SOGO崇光感謝祭的詳情，以及不能錯過的精選優惠，包括：SK-II、Charlotte Tilbury、LAURA MERCIER 等，一起立即入手！

持續更新》SOGO感謝祭2026｜Thankful Week優惠合集：$180起、38折

SOGO感謝祭2026 優惠合集：$180起、38折（「01女生」製圖）

11月美妝快訊｜聖誕禮物靈感

又是時候要為12月的聖誕節做準備！每年可以為身邊的家人、朋友及摯愛，準備一份窩心又充滿暖意的禮物，不僅能為對方帶來喜悅與感動，自己也能收穫滿滿溫暖與幸福感。這次「01女生」精選多款精緻又實用的聖誕禮物，不論送禮對象和預算是多少，都能從中找到合適的禮物靈感。

聖誕禮物推薦2026》25+實用交換禮物：$59.9起情侶/朋友/同事適用

25+實用交換禮物：$59.9起情侶/朋友/同事適用（「01女生」製圖）

11月美妝快訊｜9日：RMK 推出新RMK柑橘花香系列

日本專業美妝品牌RMK延續標誌性的「以油養膚」哲學，推出全新RMK柑橘花香系列。以皇牌極萃修護按摩肌底油備受好評的同款香氛，推出柑橘花香沐浴啫喱、柔潤身體精華乳液及柔潤護手精華霜。產品均採用輕盈不黏膩的獨特油分質地，配合三段式「香水級」柑橘花香，為秋冬全身肌膚注入奢華養護能量與滿滿的護膚儀式感。

11月美妝快訊｜9日：RMK 推出新RMK柑橘花香系列（品牌提供）

11月美妝快訊｜9日：SUQQU推出「FROZEN LIGHT 霜凝流光」節日系列

日本美妝品牌SUQQU，以天然石澄明而神秘的光彩為主題，推出「FROZEN LIGHT 霜凝流光」節日系列，彩妝汲取螢石、石英及托帕石等自然礦石在冬日冰雪照耀下的光影變幻，將永恆動人的天然輝光凝練於彩妝之中。全系列精雕4款限量彩妝單品，從眼影、胭脂到定妝與唇妝，全方位塑造由神秘色調與時間流動而共同孕生的光影。

11月美妝快訊｜9日：SUQQU推出「FROZEN LIGHT 霜凝流光」節日系列（品牌提供）

11月美妝快訊｜12日：Bobbi Brown x The Met 聯手推出節日限定系列

今個節日，Bobbi Brown與大都會藝術博物館（The Met）共同呈獻節日限定系列。聯乘系列的每一件傑作，都把 Bobbi Brown 的經典標誌性元素與大都會藝術博物館的名作完美結合。品牌特別根據每幅名畫的色彩美學與化妝品的質地和妝效，進行精準配對，盡顯和諧之美。當中包括了鎏金8色眼影盤、柔絲炫彩眼影、粉嫩晶透胭脂以及晶鑽修護膠原潤唇膏，為節日妝容注入藝術靈感。