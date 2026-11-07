11月必看片單2026｜申敏兒朱智勛新作《再婚皇后》、《時尚戰爭》

11月觀影片單推薦｜Disney+ 今個月又有不少全新戲劇作品上線，除了有池昌旭與今田美櫻主演的《愛上草莓的季節》最新集數上線外，還有不少讓人期得的電影、劇集、綜藝等，也將在這個月陸續上線，一起來看看這個月的必看片單。



11月觀影片單推薦｜1. 《愛上草莓的季節》 熱播中

日韓合拍的劇集《愛上草莓的季節》，劇情講述曾經事業有成的星級韓國空間設計師李有彬（池昌旭 飾），一夜之間失去所有，於是遠赴風光如畫的日本小島。在茶呂島上，他邂逅了堅毅的農夫白濱夏凜（今田美櫻 飾）。夏凜雖然身患怪病，但仍然決心要種出最甜美的士多啤梨。兩個來自不同世界的人，因為一場意想不到的誤會而纏上。與此同時，島上另一段戀情亦悄悄萌芽，而這兩人南轅北轍。來工作假期的朴久南，愛上塔羅占卜師水野麻里，便決定留低。諷刺的是，麻里雖然看得穿別人命運，卻占卜不到自己的愛情運！兩人發展戀情的同時，亦成為有彬及夏凜的神隊友，為他倆的愛情發展助攻。

11月觀影片單推薦｜1. 《愛上草莓的季節》 熱播中（品牌提供）

11月觀影片單推薦｜2. 《謊言》 熱播中

韓劇《謊言》講述，笑容完美的暖男醫生俊浩（柳演錫 飾），遇上自由奔放的教師智善（徐玄振 飾），兩人在一場怦然心動的約會後共度特別的一晚，但到了隔天，兩人竟在警局重逢，對昨晚的記憶卻完全兜不攏。他們之中，有一個人在說謊。在沒有證據、沒有目擊者的情況下，連測謊結果都跌破眾人眼鏡。猜疑在兩人之間蔓延，各自的生活逐漸失控。與此同時，關於俊浩亡妻的資訊也疑點重重，讓案情遠比想像中複雜。當各說各話的證詞與不可告人的關係浮現，真相反而更加撲朔迷離。一場由謊言開始的風暴，演變成誰都無法信任的真相遊戲。

11月觀影片單推薦｜2. 《謊言》 熱播中（品牌提供）

11月觀影片單推薦｜3. 《再婚皇后》 11月4日上線

韓劇《再婚皇后》講述，深受愛戴的東大帝國皇后娜菲爾（申敏兒 飾），與丈夫索本修皇帝（朱智勛 飾）一同建立並治理著這片繁榮昌盛的土地。然而有一天，當皇帝將一名逃亡奴隸菈絲塔（李世榮 飾）帶回皇宮，並打算讓她成為自己的情婦時，娜菲爾的世界徹底崩塌。即使破碎的未來正逐漸逼近，娜菲爾仍拒絕讓情感左右自己的判斷。而當西王國的王子海因里（李鍾碩 飾）開始對她展現興趣時，娜菲爾將做出一個改變人生的決定，改寫屬於自己的命運。

11月觀影片單推薦｜3. 《再婚皇后》 11月4日上線（品牌提供）

11月觀影片單推薦｜4. 《時尚戰爭》

韓國最新綜藝《時尚戰爭》，將72位時尚達人齊聚一堂，在這個無關外貌、年齡、職業、經驗和名氣的舞臺上一較高下。合身穿搭才是王道，誰能成為穿搭王者？時尚生存遊戲即將在《時尚戰爭》正式開始。

11月觀影片單推薦｜4. 《時尚戰爭》（品牌提供）

11月觀影片單推薦｜5. 《波西傑克森》第3季

萬眾期待的《波西傑克森》第3季，即將上映！這一季將講述，波西傑克森在與安娜貝斯雀斯完成兩場史詩級任務後明白到，如果沒有安娜的話，他將會迷失方向。因此，當安娜貝斯被克羅諾斯的勢力所俘虜，波西必須踏上一趟驚險萬分的旅途去拯救她。他必須解放被束縛的女神，無畏地面對泰坦的詛咒，避免引發奧林帕斯的覆亡。在格羅佛的陪同下，波西亦要跟幾位意想不到的同行夥伴會合，一同面對後果慘烈的預言。

11月觀影片單推薦｜5. 《波西傑克森》第3季（品牌提供）

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