僅165cm打破超模身高界限！解構Y2K始祖Devon Aoki無可替代的魅力

最近 BLACKPINK 的 Jennie 在萬聖節造型中重新致敬千禧年代經典打扮，再次引爆社交平台，同時亦將那位曾經風靡全球的時尚繆斯 Devon Aoki （戴文青木）推回大眾視野。這股懷舊浪潮讓無數時尚迷重新審視這位世紀交替之際最特別的女性。



萬聖節造型重燃熱潮

Jennie 的復古扮相瞬間勾起眾人對 1990 與 2000 年代經典流行文化的回憶。Devon Aoki 的名字再度被頻繁提及，證明她那份獨特的辣妹氣質至今仍深具影響力。

顛覆伸展台美的定義

Devon Aoki 打破美學邊界、將獨特個人風格轉化為時代標誌的文化符號。從伸展台到大銀幕，她用自信打破了身高的硬性枷鎖。她代表的千禧辣妹精神與不羈魅力，始終在時尚歷史中閃閃發亮。

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打破身形標準的先驅

傳統模特兒行業向來對身高有嚴格要求，但身兼英德日血統的Devon Aoki僅165公分。但她憑藉精緻娃娃臉與冷酷眼神，震撼整個時尚圈，更一度成為時代的潮流代表。

最矮超模的傳奇誕生

身高從未限制她的發展，反而讓 Devon Aoki 成為「世界最矮超模」的代表性人物。她用行動證明美無既定範本，徹底刷新大家對超模的既定印象。正因為這種態度，更能讓她成為大家心中的繆斯。

(Getty images)

叛逆教母的台前肯定

Vivienne Westwood 第一時間看中 Devon Aoki 的叛逆氣質，那種厭世娃娃臉、下垂的嘴角與個性雀斑等。因而邀請她登台走秀，在龐克美學的烘托下，她的個人氣場展露無遺，迅速奠定前衛地位。

(Pinterest)

老佛爺親自牽手謝幕

Karl Lagerfeld「老佛爺」亦對她青睞有加，不只任命她為 Chanel高級訂製服秀場新娘，台上無遺地展現出她骨子裡的氣質，老佛爺更親自牽著她的手出來謝幕。這份殊榮讓她的時尚事業登上高峰。

(Getty Images)

靈魂偶像的流行符號

身為 Y2K 時尚靈魂偶像，不得不提到Devon Aoki 在電影《2 Fast 2 Furious》（香港譯名：《狂野時速2》中的粉紅賽車造型，配上粉紅色本田S2000的招牌座駕，這位街頭賽車手Suki至今仍是流行繆斯。