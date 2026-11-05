郭羨妮萬聖節扮俏護士超凍齡！52歲護膚保養：產後靠蔬菜汁減磅

現年52歲的郭羨妮，依然保持港姐的美貌和體態。日前她主演由靈異節目《恐怖在線》主辦的「哈囉喂劇場」《鬼到盡頭》，並在謝幕時一貫鬼馬打扮的傳統，換上俏護士造型，外貌看來仿如凍齡，令觀眾及網民驚嘆連連。郭羨妮過去多次分享自己的護膚保養心得，以下的5個方法，大家不妨試試。



該劇場每年舉辦一次，在萬聖節節日前後，以「舞台劇」及「即場講鬼故」的形式，與觀眾共度既歡樂又驚嚇的時光。今年故事發生於一間將被荒廢的校園內，由朱栢謙及張志敏執導，主演包括潘紹聰、郭羨妮、談善言、COLLAR成員許軼（Day）、陳毅燊（ANSONBEAN）、麥沛東、梁嘉進、歐芷菲及陳嘉威等。而在謝幕時，演員們更會換上鬼馬造型，帶來逗趣的一刻。

郭羨妮特別以恐怖俏護士的造型謝幕，一身白衣裝束展示出身材曲線及纖幼雙腿，加上緊緻嫩白的肌膚狀態，看來超凍齡、與出道時分別不大，到底她有甚麼護膚保養方式呢？

現年52歲的郭羨妮，依然保持港姐的美貌和體態。(IG@sonijakk)

郭羨妮凍齡護膚1. 靠蔬菜汁成功減磅

郭羨妮曾在懷孕時，體重升至77公斤，不過在產後3個月內，她很快便瘦回來。當中的減肥秘訣，她曾表示常會將大量蔬菜，榨成蔬菜汁飲用，以促進排走毒素，同時補充身體所需的營養，加快恢復身材。

郭羨妮凍齡護膚｜靠蔬菜汁成功減磅 (IG@sonijakk)

郭羨妮凍齡護膚2. 戒吃碳水消水腫

當時另一個減肥方式，便是不吃碳水食物。由於戒食碳水食物，有助排走體內多餘水分、消水腫，同時避免血糖波動，加上郭羨妮曾透露喜歡下廚、注重清淡飲食，配合定期運動，很快便能瘦下來。

（減肥飲食因人而異，建議先諮詢營養師意見。）

郭羨妮凍齡護膚｜戒吃碳水消水腫 (IG@sonijakk)

郭羨妮凍齡護膚3. 每日飲足8杯水

郭羨妮曾指自己入行時較胖，於是決定減肥，堅持每日飲足8杯水，以促進體內新陳代謝，幫助排走毒素，讓肌膚保持彈性和水潤，改善細紋問題。即使在忙碌或出外工作，她的水瓶亦不離身，定時補充水分，讓身體時刻保持最佳狀態。

郭羨妮凍齡護膚｜每日飲足8杯水 (IG@sonijakk)

郭羨妮凍齡護膚4. 充足睡眠維持精神

由於試過三日不眠不休，導致精神狀態不佳，因此郭羨妮都以身體為優先，早年接拍劇集時，便曾要求每日須有12小時睡眠時間，以確保身體有充足時間回復狀態，並直言若睡眠不足，人會不漂亮，亦難享受拍劇的樂趣。

郭羨妮凍齡護膚｜充足睡眠維持精神 (IG@sonijakk)

郭羨妮凍齡護膚5. 每星期敷兩次面膜

自入行以來，郭羨妮養成護膚習慣，通常以精簡為主來節省時間。她傾向居家美容，除了認真卸妝、潔面和補濕等，每星期都會至少敷兩次面膜，以保持面部滋潤和亮澤。