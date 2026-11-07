再婚皇后｜申敏兒劇內婚姻與現實超反差！談愛情觀：越晚結婚越好

由韓國演員申敏兒主演的Disney+新劇《再婚皇后》日前播出。雖然申敏兒飾演的王后，一開始被所愛背叛和傷害，但現實中她與老公金宇彬愛得甜蜜，從被外界不看好，到網民心目中的模範夫妻。申敏兒日前更在訪談節目中，分享兩人相處日常點滴，恩愛程度羨煞旁人。



申敏兒在《再婚皇后》中，飾演深得民心的東大帝國皇后「娜菲爾」，但因丈夫愛上逃亡奴隸菈絲塔、並為情婦而提出離婚，娜菲爾因而要求改嫁西王國王子，展開一場權力與情感的反擊。劇集由同名網絡小說和漫畫改編，共設有10集，本周二（3日）首播4集，其後每週三更新兩集，預定在25日迎來大結局。

由韓國演員申敏兒主演的Disney+新劇《再婚皇后》日前播出。(IG@illusomina)

申敏兒在《再婚皇后》中，飾演深得民心的東大帝國皇后「娜菲爾」。(IG@illusomina)

再婚皇后｜申敏兒分享婚後甜蜜日常

現實中的申敏兒，則有一段甜蜜安穩的婚姻。她在10月時參與「國民主持」劉在石的訪談節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》，分享兩人結婚約十個月的新婚日常。她表示，老公平時是位「稱讚狂魔」，即使她在狀態不佳、水腫或變胖時，對方都會深情地說：「你是我見過最漂亮的人。」讓她感到非常幸福和被愛。

她亦提到十年愛情長跑並升格為夫妻的心境，認為更感安心，「現在生命中多了一個正式立場上，永遠都會站在我這邊的人。」

再婚皇后｜申敏兒分享婚後甜蜜日常 (AM娛樂)

再婚皇后｜申敏兒大談愛情觀：越晚結婚越好

申敏兒個性開朗，曾在李泳知主持的《雖然沒準備什麼菜》中，努力展現學習潮語的一面，卻被現場笑稱「像極想講流行語的長輩」，當中反差令人感到她很可愛活潑。

雖然個性像傻大姐，但價值觀則成熟穩重，在談及愛情時，她表示越晚結婚越好，「多認識一些人再結婚，會看到自己遇到各樣類型時的模樣，有充分時間去思考。」遇到好友抱怨伴侶時，她亦會建議一律分手，讓對方作出辯護，從而理解伴侶， 「與其說是矛盾，因為還不到要分手的程度，只是想讓他們站在對方的立場思考。」

再婚皇后｜申敏兒大談愛情觀：越晚結婚越好 (IG@illusomina)

再婚皇后｜申敏兒、金宇彬行善積德

申敏兒與金宇彬的價值觀相近，不時都會熱心公益，申敏兒更曾在訪問中表示，剛開始覺得行善應是安靜且低調地做，但因偶爾收到受助單位或患者寄來的信件，並看到自己的心意，切實地改變別人的生活，因此她意識到這件事多麼珍貴和具意義，「若因看到我的行動，繼而推動更多人對捐款產生正面想法、願意一起投入，我會非常感激。」

不僅多年來的善行，兩人在2025年12月舉辦婚禮當天，以兩夫妻的名義，共同向韓林燒燙傷基金會、首爾峨山醫院及慈善機構「好朋友們」（Good Neighbors），合共捐出3億韓圜（約175萬港元）。在人生中最重要的時刻，將新婚的幸福化為大愛。