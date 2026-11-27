聖誕禮物推薦2026｜臨近聖誕，最期待的環節便是交換禮物，無論是實用、體貼或創意款，都讓人享受當中的熱鬧與驚喜。若然未想到送甚麼，不妨從100港元、200港元和500港元以下的預算中挑選。



聖誕交換禮物推薦2026｜100元或以下

聖誕交換禮物推薦2026｜M+五周年系列：M+別注版麻雀盲盒 HK$98

為慶祝M+博物館開幕5周年，特別推出全新自家設計，包括別注版麻雀，以充滿港式風味的麻雀，結合五行意象，上面刻劃吉祥語「金玉滿堂」、「木秀於林」、「水到渠成」、「火紅興旺」及「土沃生金」，除了帶美好寓意，亦透過盲盒方式增加驚喜感覺。

聖誕交換禮物推薦2026｜M+五周年系列：M+別注版麻雀盲盒 (品牌官網)

聖誕交換禮物推薦2026｜dejavu 柔軟毛筆型眼線液 HK$98

超級實用的彩妝類型，筆頭柔軟適中、容易控制，筆觸纖細可打造不同粗幼，而且順滑質感更易繪出好看的弧度。眼線液可轉為具防水效果的「薄膜」，有效減少因皮脂、淚水和汗水等而脫妝的問題，同時可輕鬆以溫水卸除。

聖誕交換禮物推薦2026｜dejavu 柔軟毛筆型眼線液 (品牌官網)

聖誕交換禮物推薦2026｜200元或以下

聖誕交換禮物推薦2026｜Baz & Friends 迷你怪獸兵團暗瘡貼 HK$160

時下流行精美的暗瘡貼，以遮住面部暗瘡紅印，同時帶來時尚玩味。結合兩組Baz & Friends的可愛圖案，展現出繽紛色彩。

聖誕交換禮物推薦2026｜Baz & Friends 迷你怪獸兵團暗瘡貼 (品牌提供)

聖誕交換禮物推薦2026｜500元或以下

聖誕交換禮物推薦2026｜FENTY SKIN紫蜜小仙子身體護理禮盒 HK$275

由樂壇天后Rihanna親自挑選的Fenty繽紛節日系列，採用霓虹美學包裝，帶來熱鬧的節日色彩。禮盒設有限量版旅行裝身體沐浴露、身體乳及香氛噴霧，無論男女都適用，以豐盈滋養質感，帶來舒適體驗，綴以甜美花香及甜點調，呈獻療癒享受。

聖誕交換禮物推薦2026｜FENTY SKIN紫蜜小仙子身體護理禮盒 (品牌提供)

聖誕交換禮物推薦2026｜JELLYCAT Amuseables S’mores HK$410

聖誕交換禮物推薦2026｜JELLYCAT Amuseables S’mores (LANE CRAWFORD官網)

聖誕交換禮物推薦2026｜Pandora 星光冠冕戒指 HK$499

戒指呼應星空元素，採用鍍鉑金配搭鋯石，組合成星星冠冕造型，展現出閃亮和精緻的感覺，散發優雅氣質。可以配襯其他款式疊戴，締造個人風格。