閃亮珠光眼影向來是派對妝容的靈魂，而近年大熱的眼影筆憑藉輕巧便攜、無需額外搭配刷具即能快速上色的優點，成為不少化妝新手的入門首選。不過，看似簡單的眼影筆若使用不當，卻容易出現色塊不均或顯眼腫的情況。到底新手在挑選與使用帶有珠光或碎鑽閃粉的眼影筆時有什麼貼士？面對不同場合，又該如何運用同一支眼影筆轉換妝感？「01女生」特別找來資深化妝師 Mandy Yim 為大家一一分享。



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聖誕派對妝容教學｜按眼型與膚色精準選色

市面上的珠光眼影筆色調繁多，Mandy建議新手在選色時應先考慮自身的眼型與膚色，才能避免畫出「眼腫」感。

(AI生成)

單眼皮、內雙眼皮或眼皮較為泡腫人士：可選偏啡色調的眼影筆，營造自然深邃感；同時應避免挑選高飽和度的紅色、粉紅色或橙色系，以免在視覺上放大眼皮浮腫感。

膚色白皙人士：推薦選擇帶藍調、紫調或灰調的色號，能襯托通透冷白肌質感。

小麥膚色人士：挑選古銅色系，與健康膚色融合度高，相對容易掌控妝感。

自然膚色人士：只需避開上述易顯眼腫的高飽和度色系，便能輕鬆駕馭大部分日常色調。

(IG@yoona__lim)

聖誕派對妝容教學｜常見上妝誤區與急救法

眼影筆雖然方便易用，但Mandy指出新手最常犯的錯誤往往是「著色太重」、「範圍過大」以及「邊界明顯」。若不慎下手太重，或閃粉塗抹範圍過大，切忌直接用濕紙巾擦拭破壞底妝，可先嘗試利用低黏性化妝膠帶或紙膠帶補救。使用前先將膠帶在手背輕按一下以降低黏力，再輕柔印走眼皮表層多餘的顏色或閃粉，過程中注意避免反覆拉扯脆弱的眼周肌膚。

此外，若發現眼影邊界太實、出現明顯色塊，只需使用一支乾淨的眼影掃，沿著顏色邊緣輕輕來回掃開，便能柔和邊界並營造自然的漸變效果。

(IG@soobinms)

聖誕派對妝容教學｜一筆兩用！日妝轉晚妝技巧

掌握基本手法後，新手亦能透過改變塗抹位置與疊加層次，運用同一支眼影筆輕鬆應對不同場合。Mandy分享，若使用啞面色系眼影筆，日間上班或約會時可薄塗在眼頭至眼尾位置，並將邊緣暈開即可。

晚上需要轉換成晚妝時，只需在眼尾三分之一處，少量多次疊加色彩，並漸變暈開，便能瞬間提升顏色對比度，加強眼妝的漸變與深邃感。

若使用的是珠光系眼影筆，日常妝容可輕塗於整個雙眼皮褶痕範圍內，注意避免暈染範圍過大以免顯腫；當要出席派對場合時，則可再用同一支眼影筆於眼頭與臥蠶位置作局部點綴提亮，讓整體眼妝更顯耀眼。

(IG@xeesoxee)

聖誕派對妝容教學｜2招全日維持閃亮不積線

對於眼皮容易出油或有眼紋困擾的女生，使用水基底或膏狀眼影筆時最怕出現積線問題，Mandy分享兩個實用的持妝方法：

第一，在使用眼影筆前，先塗抹一層眼影專用底霜，控制眼皮油脂分泌，讓後續眼影更貼服持久。

第二，待眼影完全乾透成膜後，使用小型化妝掃沾取極少量蜜粉，針對性地在雙眼皮褶痕或容易出油的位置輕壓定妝，切記避免大範圍厚壓蜜粉，以免出現卡紋或令眼影結塊，影響原有的閃亮光澤。

(IG@kyo1122)

化妝師簡介

Mandy Yim｜資深化妝師

擁有超過15年新娘化妝經驗。現時為韓國B.H.L認證中心培訓及評審總監，提供化妝、髮型等相關形象升級課程，擁有過千學員。