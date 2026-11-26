2026聖誕眼妝｜眼妝可說是聖誕妝容中的視覺焦點，更能快速帶出派對氛圍，放大雙眼神采，並讓整體妝容與穿搭更具魅力。但要怎麼才能化出今個聖誕節最閃亮的眼妝？這次邀請到專業化妝師Koey，與大家分享今年聖誕派對眼妝的「關鍵字」，以及一些化眼妝的實用技巧。



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2026聖誕派對眼妝的「關鍵字」

想要化出最耀眼的派對眼妝，就必須要了解一下今年的聖誕眼妝的「關鍵字」。Koey指出今年聖誕派對眼妝離不開「閃」，各大品牌都推出以閃亮元素為基礎的眼影盤。清淡低調的底色配上閃粉眼影，再襯托精緻的眼線及睫毛，會顯得更加清秀脫俗。

2026聖誕派對眼妝的「關鍵字」（freepik）

「閃亮」眼妝的流行趨勢

相比過往高調的金屬重煙燻眼妝，今年眼妝的閃亮質感、光澤和配色，在呈現上亦有明顯的改變。Koey分享：

．質感與光澤：今年流行清透的碎鑽感，底色近乎透明，主要靠細膩的偏光閃粉在不同角度折射光澤，看起來就像眼皮自帶星河般靈動。

．配色呈現：除了百搭的香檳金、粉鑽色之外，今年亦很流行低飽和度的冷色調，例如清透冰藍、冷調灰銀，或是帶紫調的光感色。這類冷調閃粉充滿冬日清冷感，搭配乾淨的底妝會顯得皮膚非常白皙，極具高級感。

「閃亮」眼妝的流行趨勢（freepik）

不顯髒的閃亮眼妝技巧

許多香港甚至亞洲女生擔心畫閃亮眼妝容易「顯眼腫」，或讓眼皮看起來髒髒的。Koey就分享了一些有關眼妝暈染範圍與打底色選擇上的技巧，她建議可將眼影分成前後漸變來處理：

1. 上下眼頭至眼皮中段： 使用幼細、偏淡色的珠光眼影，為眼妝帶出清透感。

2. 上下眼皮中段至眼尾： 使用低飽和度的啞光（霧面）眼影，暈染並勾勒出深邃的眼部輪廓。

3. 閃粉點睛： 將閃粉集中點綴在眼球正上方中央（增加立體度）、臥蠶，以及眼頭「C字位」作局部提亮。只要控制好範圍，眼妝就不會顯腫或變髒。

不顯髒的閃亮眼妝技巧（freepik）

閃亮眼妝的持妝技巧

聖誕派對時間往往都不短，定妝就很重要，尤其眼皮出油容易導致亮片積線或移位，這樣再精緻的眼妝都會變得不好看。Koey就分享了她私藏的持妝技巧：

．妝前控油打底：先薄塗一層眼部打底霜（Eye Primer），控油和吸走多餘油分，讓眼皮保持乾爽平滑後再上眼影。

．亮片定妝技巧：塗抹大顆粒閃粉或碎鑽眼影時，使用指腹或扁平細掃，以輕點按壓的方式印上眼皮。這樣即使參加整晚派對也不易飛粉或出現積線。

閃亮眼妝的持妝技巧（IG@min.nicha）

化妝師簡介：Koey（資深化妝師）

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2013年踏入新娘化妝業界，13年經驗，創立個人品牌 Naturaldraw，一直堅持「自然、簡約」的化妝美學。多年來深入鑽研妝容結構與髮型線條，更親自培訓兩位妹妹成為獨當一面的專業化妝師。

2026年，三人攜手創立全新品牌 3SIS MAKEUP，業務涵蓋化妝師專業培訓、婚禮及商業造型服務。品牌致力為新人與客戶打造極致造型，同時為業界新人提供系統化資源與全方位進修課程。

Koey 擅長透過「面相與原生風格分析」，依據每位客人的性格、五官、骨相特徵、場合需求及角色定位，設計專屬個人的氣質美，呈現最原生光彩。