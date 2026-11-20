閃亮妝容教學｜以閃爍璀璨的妝容，劃破冬日寧靜，點亮溫暖和熱鬧的氣氛。臨近年末派對，不少女生都會精心打扮，當中閃片和閃粉不可或缺，為造型增添精緻迷人的魅力。專業化妝師Irene Lee向「01女生」分享今個秋冬的閃亮妝容秘訣，締造雙眼明亮照人的感覺。



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閃亮妝容教學｜2026年秋冬3大熱門色調

相較夏天，冬日色調傾向柔和自然的感覺。Irene推薦3款眼影色調，打造和諧舒適的氛圍。

1. 大地色系： 經典百搭，怎樣畫都不會出錯，最適合用來打造深邃輪廓感。

2. 酒紅色系： 秋冬必備，輕鬆畫出微醺感。

3. 冷調灰啡：今年流行清冷與高級感，採用低飽和色系能夠更顯消腫。

閃亮妝容教學｜2026年秋冬3大熱門色調

閃亮妝容教學｜3個派對妝容技巧打造焦點

在派對中或多或少都會有些許較勁，要突圍而出成為全場焦點之一，就要在妝容上略施一點小心機。Irene建議，可以提亮眼頭，在眼頭位置輕輕點綴珠光或閃粉，以即時放大雙眼，令眼神看來更有神、更精緻。亦可以在眼珠正上方疊加閃片，「在眼簾中暑間（對應眼珠上方）印上光澤閃片，眨眼時會顯得立體。」此外，她推薦在眼窩邊緣貼閃石，若想再誇張一點，可以沿眼窩貼細閃石，或沿面形輪廓在眼尾對出的位置貼上。

閃亮妝容教學｜2026年秋冬3大熱門色調 (freepik/ Magnific)

閃亮妝容教學｜眼妝維持不脫妝、不飛粉的方法

由於派對常在下班後，要全日維持妝容、減少眼妝飛粉或脫色，Irene指出要保持眼皮乾爽，在塗上上眼影前，一定要確保眼皮無多餘油脂，可以用碎粉輕輕掃一掃定妝，減少油分殘留。同時要用眼影膏（Eye Primer或Cream Shadow）打底，以提升後續粉狀眼影的抓粉力和顯色度，整天都不易溶妝。

她亦建議在最後疊加閃粉鎖色，在使用眼影後，於上方輕印一層帶微閃的眼影，不僅增加層次感，亦有助固定粉質、減少飛粉。

Irene Lee｜資深化妝師

Instagram 香港專業化妝師，曾為不少明星、KOL和活動模特兒化妝，日常亦活躍於社交媒體，分享化妝貼士，讓大家容易掌握化妝技巧。