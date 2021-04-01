分手那天｜出軌頓捨5年情前度只懂浪漫無未來：日日講掛住無意思

撰文： 周咏詩 最後更新日期： 2021-04-01 20:00

回憶分手那天，可曾想起哪些憾事？Meghan（化名）21歲那年遇到前度，以浪漫虜獲她芳心，拍拖以後把她當公主寵。現實卻是人不可能永遠活在迪士尼城堡，絢爛煙花落幕後，還是要腳踏實地生活。兩人拍拖5年，伴侶的同居承諾說了又說，始終沒有動身「睇樓」，Meghan死心，WhatsApp簡單一句「唔好再聯絡」當是分手。數天後是Meghan生日，前度找上門說一句「我會改」，其實兩人也心知，已經太遲。

拍拖5年，Meghan與前度想過一起生活，卻始終無法走下去。（受訪者提供）

前度滿口情話從不實際行動：我想要計劃 不只是承諾

「其實對於前度，我沒有太多深刻的回憶。」對於上一段感情的記憶，就如Meghan分手當刻的態度一樣，處理得乾淨俐落。最記得就是前度很浪漫，待自己很好，第一次旅行住酒店時，對方會將整間房鋪滿玫瑰，起床就跑去買早餐，說盡浪漫情話。「與一個人拍拖其實好簡單，嘻嘻哈哈又一天，兩個人吵架時，我就可以躲回家，直到想見面時才見面。」

有求必應卻始終無法給她未來。「我不恨結婚，但我嚮往婚姻生活，拍拖3、4年，總希望生活有點進展。」最簡單一件事就是搬出來同居，「她說想搬出來，卻從不會提出一齊去睇樓，會儲錢但只為了買自己想要的東西。我想要計劃，不是只要承諾。」關係走到後期，一開始的怦然心動早已消失。

日日講『我掛住你』，以前聽會覺得好幸福，現在則覺得無意義。 Meghan

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長旅行成分手導火線 肉體出軌下分手決心

Meghan分手沒半點拖泥帶水，但5年感情也不是說捨就捨，分手前她曾思索半年，一趟歐洲長旅行卻成導火線。「那次旅行所有事都要我處理，她只會煲劇。」對於同居生活的想像幻滅，她不願永遠只做「執手尾」那方，「我不求伴侶可以照顧我，但至少對方要懂得照顧自己，但她之前稅表都要我幫手填。」

旅行是導火線，壓死最後一根稻草卻是變心，分手前Meghan曾肉體出軌，沒有動真情，「但我放任自己出軌，其實對她早已沒有感情。」那一刻，她下定決心分手。

一趟長旅行，也是分手導火線。（受訪者提供）

拍拖5年爭執少源於逃避心態：佢唔明我就唔想講

Meghan以一小段文字結束上一段關係，留下一臉懵然的前度，「她覺得分手是因為升職很忙，沒時間陪我，一直都沒有意識到問題。」兩人拍拖5年爭執不多，平靜背後早已風起雲湧，她卻依然不願說，「我以前好喜歡逃避，每件事都逃避到極致。」而在最後，她也選擇為這段感情劃上一個不明不白的句號。

回頭再看一段感情的結束，往往不能輕易將問題歸咎一方，「以前覺得對方不明白，所以我就不講。」初時意見不合，前度總是以情緒行先，哭鬧是例牌，Meghan感到厭煩，有問題也不願再講，「當想理性解決問題時，她就會覺得我不愛她。兩個人吵完架，第二日我不可以正常工作吃飯，因為這就代表我不重視她。」

兩人漸漸不再吵架，卻也漸漸疏離。（Unsplash/Eric Ward）

兩人不再爭吵，卻也漸行漸遠。

「我覺得吵架傷感情，現在才知最傷感情是不吵架。」

她回憶兩人分手前因為忙於工作，見面頻率是一個月一次，「最記得有一次我約她到銅鑼灣吃飯，難得見面，兩人相對無言，食完飯就各自回家，其實我和她都不願再維繫。」

假如回到分手那天：我唔會WhatsApp分手 會對對方說其實拍拖不只是要浪漫

Meghan與前度分手後糾纏半年，最後她還是狠心封鎖了對方，「我們之間再無可能，不想給對方假希望」，做不成朋友也不算遺憾，假若回到分手那天，她卻不會再以WhatsApp分手，「我覺得不尊重她，至今我仍會感激她的善良、忠誠，那5年不完美卻快樂。」悔恨太多，我們總盼望時光倒流。

我應該會在問題發生時就會直接講，我會對對方說其實拍拖不只是要浪漫，也要顧及實際，結果可能會不一樣。 Meghan

只是世上沒有時光機，我們注定要帶着遺憾走下去，過去無法修補，對於未來也總有些啟悟，

我終於明白感情是要傾出來。 Meghan

過往戀愛總是「無縫接軌」的Meghan，告別前度後卻單身了一年半，約會過不同對象，但不再一頭熱陷入愛情，在1年前思前想後才與現任在一起。

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