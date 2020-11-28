【情侶租樓】生於這個世代，「租樓」和「買樓」仿佛從來都只能二擇其一，辛苦賺來儲起的金錢，應孤注一擲在磚頭上，抑或成為「無殼蝸牛」，隔數年就遷居一次。年輕人由「買不起樓」到「租不起樓」，「納米樓」成為主流。應否為層樓負債半生，成為不少情侶或夫婦間意見分歧的源頭，更可能因此漸行漸遠。

90後情侶租4千蚊劏房 花心思佈置百呎空間

90後的Calvin與Gianne是典型的香港小情侶，不是含着「金鎖匙」出生，上車不能靠「父幹」，拍拖一年多，今年6月開始萌生「同居」的念頭。當時畢業半年的Calvin終於找到工作，家住東涌的他每天來回金鐘返工，「交通費也花費不少，於是就想着搬出來。」每對愛侶相處模式不一，有人喜歡天天見面，有人則喜歡為彼此留大量空間，Calvin與Gianne是前者，於是順理成章同居。

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YouTube公開蝸居 最多留言：做ibank都要住劏房？

比起近年的Fresh Grad，Calvin與Gianne算是際遇不錯。早兩年畢業的Gianne有穩定工作，Calvin畢業後則找到投資銀行的工作。當兩人在YouTube上公開家中裝修，最多人留言問：「做ibank都要住劏房？」

Calvin與Gianne坦言當初租屋預算是$5000，憑兩人收入固然可以租到更大更新的單位，「我們很明白這個地方只是暫居，有地方、有張床已經夠，所以將租金預算定為$5000，寧願多儲點錢。」二人原本打算儲錢上車，但計劃未定，儲多一蚊，就是一蚊。

Calvin與Gianne最終拍板租下九龍城唐樓。（黃寶瑩攝）

曾想過住「時鐘酒店」終堅持住劏房也要有「家的感覺」

租金$5000有找、交通方便的單位本來非常有限，Calvin與Gianne憶述「睇樓」過程，經紀曾帶他們到尖沙咀一個單位，行到地鐵站只需3分鐘，「打開門就是床，沒空間放得下其他傢俬，明顯以往是時鐘酒店。」由時鐘酒店改成的套房，Calvin原本打算將就租下，Gianne卻堅持住劏房也要有家的感覺。

小情侶依偎在一起看電影，是二人最踏實的浪漫。（黃寶瑩攝）

水電費也「被劏」 百呎空間成情侶搶手盤

兩人之後看到九龍城唐樓百呎劏房，隨即決定拍板租下。「喜歡這個單位有私家廁所，剛裝修完也算乾淨企理。」數千元換來百呎空間，劏房租金貴，水電費也要「被劏」，中電平均浄電價每度電1.154元及水務署每平方米收約6元，「這裏水費每度12元，電費1.5元。」單位無日光，要長時間開燈，因為侷促，夏天一定要開冷器，水電費支出不少。」

有人直言「荒謬」，但這類在市區的套房卻十分「搶手」，「我們睇樓時已有一對情侶租住，搬進來1個月後，6間套房已經全部租出。」

Calvin與Gianne平日不時常留家，最大的消遣就是在附近公園散步，是兩人每天必備的拍拖節目。（黃寶瑩攝）

百呎蝸居另類浪漫 先習慣蹲廁所洗碗

房間佈置得再漂亮，兩個人擠在百呎空間生活，少不免有摩擦。Gianne愛整潔，Calvin宛如大部份男生般不愛整理，床鋪長期處於亂糟糟的狀態，試過在書檯底下發現一堆未洗的碗碟，讓Gianne哭笑不得。

不過Gianne「投訴」過後又隨即替男友說話，大讚男友包辦洗碗工作，「因為廁所洗手盆太細，只能洗杯，碗碗碟碟和廚具都要蹲在廁所地下用花灑洗，其實都辛苦，所以他就想儲起碗碟一次過洗。」

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減省開支、衡量租金：Staycation一晚酒店錢夠交半個月租

Gianne與Calvin的關係算是發展「神速」，交友App相識一個月便拍拖，拍拖一年多便同居，有人覺得同居會讓愛情變感情。Gianne直言兩人同居後的確少了「拍拖生活」，以往每天下班兩人都會外出吃飯，現在次數大減，甚至直言「我們一齊住後無入過戲院。」適逢Gianne生日，兩人才捨得預約時下流行的「Staycation」，「每次花錢都會用租金衡量，會想着一晚酒店錢都夠交半個月租。」

屋子是大是小，二人從不介意，更重要是兩人向同一個未來目標進發。（黃寶瑩攝）

「至少我們是向着同一個未來進發」朝夕相對下，兩人的關係變得宛如「老夫老妻」，以往見面總會用心打扮，現在則以「真面目」示人；以往會外出約會，現在則留在家中看Netflix或煮飯仔，生活縱然不浪漫，卻很踏實。談到未來，兩人依然迷惘，本來一心打算置業，卻又想移民，即使計劃未定，最重要卻是他們的未來都有為對方預留位置，「至少我們都是向着同一個未來進發。」其他文章：

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