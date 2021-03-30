39歲任家萱Selina經歷燒傷擁抱疤痕　離婚斬斷8年情：仍相信愛情

撰文： 劉思婷 最後更新日期： 2021-03-30 18:00

39歲任家萱（Selina）是台灣女子天團「S.H.E」的成員之一，外貌標緻、歌聲甜美的她一直廣受歡迎，然而就在事業愛情兩得意之際，她卻經歷了可怕意外，後來再遇婚姻觸礁，恢復單身後的Selina感情生活一直備受關注，如今傳出她與「小鮮肉」萌生愛苗，引起熱話！

任家萱（Selina）是台灣女子天團「S.H.E」的成員之一，三人感情要好情同姊妹。（selinanahaha@IG）

39歲任家萱（Selina）與小5歲鮮肉傳出新戀情？

Selina於2016年與台灣律師張承中離婚後，感情一直處於空窗期，不過最近卻傳出好消息，Selina接受訪問時高調承認有一名小5歲的曖昧對象，多年來感情並無太大進展的Selina也害羞地表示：「很久沒有遇到這種事情了」，這次她同樣抱著順其自然的態度，等待緣分降臨。

今年39歲的任家萱（Selina）感情仍然處於空窗期。（selinanahaha@IG）

燒傷意外經歷人生劇變

身為台灣女子天團「S.H.E」的成員Selina早已聲名大噪，人美聲甜的她人氣極高，當時Selina與台灣律師張承中穩定交往已到了談婚論嫁的地步，2010年9月更高調訂婚，然而花樣人生卻被一場飛來橫禍打亂。

任家萱（Selina）發生燒傷意外後渡過了漫長的康復期，展現過人的堅毅精神。（VCG）

2010年10月Selina前往内地拍戲卻發生意外，一場爆破戲意外讓Selina全身54%皮膚被燒傷，大面積燒傷對外表光鮮亮麗的女藝人來説絕對是沉重打擊。自此，Selina開始了一段漫長又艱辛的癒合期，所幸在親友及愛人的細心呵護及陪伴下，她堅強渡過了痛苦的難關。因燒傷意外Selina與張承中的婚期被迫擱置，據悉當時身心受創的Selina曾兩度退婚，不過張承中不離不棄陪伴左右，最後他們成功在2011年10月完婚，攜手步入婚姻殿堂。

任家萱（Selina）與張承中於2011年步入婚姻殿堂。（selinanahaha@IG）

▼▼▼【回顧更多任家萱（Selina）與張承中過去甜蜜合照】▼▼▼

結婚5年婚姻觸礁 離婚後力護前夫：仍相信愛情

可惜好景不長，Selina與丈夫張承中攜手熬過痛苦時光，卻敵不過情變。2016年兩人宣布離婚，張承中自認：「沒有努力經營婚姻」，兩人生活圈與朋友圈沒有交集，關係也漸行漸遠，愛情一點一滴地流逝至耗盡，而Selina也坦承因相處出現問題，最後決定和平分手。然而外界對於兩人的離婚原因一直眾說紛紜，有傳張承中出軌離婚另有隱情，對此Selina仗義維護前夫否認出軌傳聞。曾是共度患難的一對深情夫妻，最終以離婚收場，斬斷相識8年的情感，讓一眾粉絲都感慨不已。

不想讓彼此變成最熟悉的陌生人，我們想當彼此一輩子最重要的朋友。 Selina

離婚後，Selina與前夫張承中選擇維持良好的朋友關係，兩人還不時有聯絡，Selina表示：「我們都是把對彼此的祝福，遙寄在心中的那種朋友的關係。」離婚5年雖然Selina的感情一直處於空白期，但是她坦言自己的內心還保留著浪漫個性，仍相信及嚮往浪漫的愛情。而面對外貌，Selina則表示會勇敢接受不完美的自己，雙臂上的傷疤是疼痛的記憶，同時也是象徵勇敢的烙印。

我發現我可以給你們美以外的價值，那就是勇敢面對現實，與現實溫和共處的自在。 Selina

外表看似嬌柔的Selina，因一次嚴重意外而展現出堅毅又樂天的一面，勇敢接受不完美的自己，與傷痕共處。走過人生的高山與低谷，一切挫折她都選擇迎難而上，而自始至終未曾改變的是Selina臉上那抹甜甜的微笑，風雨過後，她仍是那個樂觀自強的小女孩。

任家萱（Selina）公開表示自己如今仍然相信愛情。（selinanahaha@IG）

▼▼▼【任家萱（Selina）風雨過後積極努力地生活】▼▼▼

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