撰文： 劉思婷 最後更新日期： 2021-03-02 20:00

鮮少露面的68歲張瑪莉將作客馬浚偉的人氣節目《緣來自咖啡2》，1975年參選香港小姐競選的她一舉拿下冠軍頭銜，而美貌的背後卻暗藏辛酸悲慘的故事，充滿傳奇色彩的人生一直為人津津樂道。

現年68歲的張瑪莉保養得宜，散發優雅氣質。（Mary Cheung 張瑪莉@FB）

有指6歲時遭雙親拋棄慘變孤兒 曾露宿街頭蛻變成「傳奇港姐」

現年68歲的「香港小姐冠軍」張瑪莉自嫁為人婦後一直鮮少在熒幕前露面，如今即將作客節目《緣來自咖啡2》暢談人生讓觀眾十分期待。回顧張瑪莉的曲折往事，光鮮亮麗的背後卻暗藏辛酸故事，她坎坷的人生被封為「身世最悲慘的港姐」。

據悉年幼的張瑪莉出生在一個貧困家庭，當年年僅6歲的她慘被父母拋棄成為孤兒，更於深水埗街頭露宿四年之久。直到10歲張瑪莉才被社會福利署送至保良局，一待就待了11年，至21歲才離開。

張瑪莉於1975年參選香港小姐選舉獲得冠軍。（Mary Cheung 張瑪莉@FB）

有指在孤兒院長大的張瑪莉是個「問題兒童」，經常惹是生非。當時年幼的她也十分痛恨父母的離棄，不明白他們為何如此不負責任，狠心扔下自己。畢業後的張瑪莉在同事的鼓勵下報名參加香港小姐選舉，怎料一選便贏得冠軍，無心插柳之下一舉成名，而她曲折又勵志的人生故事讓她被封為「傳奇港姐」。

美麗不是只靠外表而來，而是給人舒適的感覺，懂得體諒別人，尊重別人。 張瑪莉

▼▼▼【回顧張瑪莉年輕時氣質美貌】▼▼▼

+ 4 + 4 + 4

嫁給李小龍兄長淡出演藝圈卻婚姻失敗

獲選香港小姐冠軍的張瑪莉在演藝圈發展了一段時間便巧遇良緣，1980年她嫁給了李小龍之兄長，亦是前皇家天文台助理台長的李忠琛，成為豪門太太，並誕下一子一女。可惜好景不長，愛情長跑了15年仍逃不過離異的噩運，二人於1995年離婚，婚姻以失敗告終。

婚姻失敗後再婚修成正果

離婚後張瑪莉積極發展個人事業，更成為一名基督徒，信仰幫助她放下對親生父母的怨恨，不再執著於過往。在參加美國的一個佈道會時，張瑪莉遇見現任丈夫余文平，據悉當時余文平不惜萬里從美國追到香港，張瑪莉曾回憶道：「他追到回來香港，因有感這是神賜給他的姻緣，一心要向我求婚。」而這段「黃昏戀」最終修成正果，亦獲得雙方子女的認同，2012年她答應余文平的求婚喜結連理。

遇到一個善良的人，並不是必然。還是要好好珍惜！ 張瑪莉

張瑪莉如今再婚與現任丈夫余文平幸福又甜蜜。（Mary Cheung 張瑪莉@FB）

當前夫李忠琛不幸於2008年因心臟病猝逝，張瑪莉亦有曾前去拜祭緬懷。談到前夫，張瑪莉曾在訪問中讚賞對方是一名才華橫溢的科學家，雖身為李小龍的兄長，但是每次接受外國傳媒採訪時前夫李忠琛總會強調：「我並非他的兄長，李小龍是我的弟弟。」張瑪莉非常欣賞他的氣概。

如今68歲的張瑪莉依然明艷照人，經歷過失敗婚姻的她堅強走出陰影，再收穫愛情幸福滿瀉。如今的她放下過去的怨恨與執著，把握當下活出自我，散發獨立女性的自信光芒，被稱為一代「傳奇港姐」當之無愧。

愛自己很重要，愛自己才會讓自己更美，也才能愛別人。 張瑪莉

張瑪莉放下童年的悲慘經歷，跨越人生苦難，如今活出自我。（Mary Cheung 張瑪莉@FB）

▼▼▼【68歲的張瑪莉依然活得自信美麗】▼▼▼

▼▼▼【顧美華早婚失敗獨自養大兩女，曾被前夫「睇死」？==>同場加映：69歲影后顧美華早婚失敗入行養家 再婚悟人生：婚姻無百分百保證】▼▼▼

+ 3 + 3 + 3

▼▼▼【42歲張達倫愛屋及烏視繼女如己出 與太太經常放閃？ ==>同場加映：張達倫結婚5年寵妻甜蜜如昔 視繼女如己出：不接納有何資格愛？】▼▼▼