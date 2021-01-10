48歲樂壇天后張惠妹憑藉超凡歌唱實力及超強的個人魅力，擄獲大批粉絲的心，為華語樂壇帶來多首膾炙人口的歌唱作品，興久不衰。闊別2020年張惠妹帶來全新歌曲〈緩緩〉，為動蕩不安的一年帶來撫慰心靈的動人歌聲。回首往事，深情演唱過不少動人情歌的張惠妹情路卻一直十分坎坷，她是如何慢慢走出情傷，用歌聲溫暖人心的呢？

48歲張惠妹情路一直不順坦。（aMEI_feat_阿密特@微博）

張惠妹新歌療癒人心 闊別一年暴瘦復出引熱議？

張惠妹如今瘦身成功，身型變得苗條。（aMEI_feat_阿密特@微博）

天后張惠妹母親罹患大腸癌，據悉孝順的張惠妹因此停工近一年消失在熒幕前，專心陪伴患癌母，低調生活了一段時間，社交平台也鮮少更新動態。消失近一年後，張惠妹才漸漸復出再出現在公眾視線之中。對比昔日肥胖加大碼身形，如今有指她暴瘦20公斤，瘦身成功，身型變得苗條，重拾天后風采。張惠妹上年年末更帶來全新歌曲，攜手創作歌后徐佳瑩作曲、金牌作詞人葛大為填詞，以及金曲製作人陳君豪擔任製作，在年終之際用溫暖療癒的歌聲撫慰歌迷。

不要只追劇 該聚的快聚 明天有太多說不定 <緩緩>

張惠妹去年年末發佈新曲<緩緩>為粉絲送上暖心禮物。（張惠妹咨詢台@微博）

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張惠妹曾經體重失控，身材肥腫無比。（VCG）

近幾年除了張惠妹的音樂作品，許多人更為關注的反而是她的身型，眾所周知剛出道時的張惠妹身材瘦削，是一位骨感美女。不過後來張惠妹身型開始發胖，比起之前足足漲了幾個碼，曾被網友毒舌嘲諷：「胖到認不出來」。即使張惠妹穿十分寬鬆的衣物，依然難以遮擋她變得魁梧腫脹的身材。

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歌后張惠妹情路坎坷 每次戀愛都受傷？

回顧天后張惠妹的情史，一路以來她的情路頗為坎坷，前幾段戀情都無法開花結果，還面對過另一半出軌、甚至辱罵的困境，作為娛樂圈中的「黃金剩女」，即使過去曾遭受不少情傷，但是張惠妹每次對待愛情仍然是奮不顧身。

無常的珍惜的都說了 幾次了 喚喚 那個需要 單純的我 <緩緩>

張惠妹情路坎坷多段感情無果。（VCG）

匆忙的敷衍的都停了 不急了 <緩緩>

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