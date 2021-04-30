丈夫出軌離婚　30+女生移民加拿大：重新學生活 世界不會有絕路

撰文： 許芷婷 最後更新日期： 2021-04-30 12:00

【100種女生・移民女生】移民，最怕人離鄉賤，生活艱辛。80後「港女」Brenda卻有不一樣的演繹，她與丈夫離婚，放下創立7年的婚紗店，帶着兒子移民加拿大滿地可，指：「曾有一刻真想自殺，但我信世上沒絕路，在香港能做到的，我想以同一份堅持與毅力，再建立新的里程碑。人生不順心的時候較多，但人都是一步一步的，漸漸變得更強大的。」

Brenda笑言是次是她第一次衝出亞洲，與香港可說是後會無期，卻是人離鄉「強」，遇強愈強，總信黑暗過後，定是光明。

【100種女生・移民女生】Brenda在2019年與兒子二人一起移民滿地可。（受訪者提供）

丈夫出軌離婚 形容不了的痛：他離開的那畫面 我記一世

移民，對於很多人來說，是迫不得已，卻又帶點奢侈的選擇。Brenda笑言：「本來『移民』2字從未在我字典出現。」但為了生活，為了兒子，移民成了不二選擇。而離婚，卻是最大的契機。

Brenda回憶，與前夫自18歲便在一起，那時2人窩在200呎套房，每月租金3000元，她說：「2人一起捱，也不覺辛苦。」正職以外，Brenda也上夜校修讀設計，開網店賺外快，比許多香港人更早開展「斜槓」生活。與前夫同居10年，28歲結婚，同年她用盡所有積蓄，開設婚紗店－賣自己親自設計的婚紗。小店的一針一線，都是心血，開店第1年，年中無休，朝9晚8，也不覺累，結果做得有聲有色，名人們專程找她設計，選美活動也找她負責全部服飾，客人聞名而來，她說：「我中五畢業，不是Poly學生，也非師承名師，客人的認同是最大滿足。」

【100種女生・移民女生】Brenda28歲結婚，同年她想用盡所有積蓄，開設自己的婚紗店－賣自己親自設計的婚紗。（受訪者提供）

事業上軌道、剛生了小孩之際，Brenda本以為未來的路也一定美滿，卻發現丈夫出軌。那年31，她回憶發現一刻的心情：「天似塌陷下來，我從沒想過他會這樣。原來這世界，不是你信任，就不會發生不幸的事。」

現在回憶，猶有餘悸，她說：

前夫跟我說：「我不會理你們，我現在就離開這個家，以後都不會再看你們一眼。」他奪門而出，那畫面我記一世。我形容不了那痛，有多痛。 Brenda

那時兒子只有一歲多，眼仔碌碌在一旁玩，Brenda跟自己說：

無論怎樣，都要堅持行落去，這世界不會有絕路，只要你肯行，只要願意行，一定有路。 Brenda

人生「洗牌重來」：以後無論面對甚麼，都得靠自己一雙手

為母則強，再苦都要撐下去，但踏實到生活中，是「孭着」BB去開會、去新聞發布會⋯⋯Brenda說：「只我一個，好失落，好大壓力。兒子歳半已去過不同地方，我問自己：『他那麼小，應否那麼早就帶他面對這世界？』但這就是我跟他的經歷。」

【100種女生・移民女生】Brenda（左）為母則強，再苦都要撐下去，但踏實到生活中，是「孭着」BB去開會、去新聞發布會。（受訪者提供）

最崩潰時候，Brenda也曾想過跟兒子一起輕生，她回憶：「我好想，但我做不出，太殘忍，大人痛苦就夠了。」於是小孩睡了，她才大哭。幸好，有朋友陪伴，算是苦中一點甜，直到她們有次提到移民計劃，Brenda也似是看到了曙光，她說：

生活仍要繼續，小朋友每日都要長大，但自己就似停留在這火坑中拉扯，我好想離開香港。 Brenda

於是，不消2個月，她決定移民滿地可，賣掉自己一手一腳打造的婚紗品牌，說：「是不捨，似是賣走自己的BB，但人生有不同里程碑，婚紗店已給我很好的回憶，不放下怎知即將會發生甚麼事？」

【100種女生・移民女生】Brenda指，大人辛苦就夠了，從不跟兒子說負面的說話與壞話，不想影響他的快樂童年。（受訪者提供）

Brenda笑言，她興奮得很，朋友卻擔心得要死－她從沒離開亞洲、又怕冷⋯⋯但她已下定決心，說：

我好想重生，好想人生重新洗牌⋯⋯我在香港既然有能力建立，我很想以同一份堅持與毅力，再建立新的里程碑。 Brenda

移民準備，有人花數年；Brenda只花了數月，到離港一天，在離港大堂的大閘後，感受深刻。因當時的機場限制，機場冷冷清清，只有前夫與數位朋友來送機，她說：「離開那閘後，就真是say goodbye了，與香港可說是後會無期，那刻才覺孤伶伶，以後無論面對甚麼，都得靠自己一雙手解決，那刻才有點辛酸。」

【100種女生・移民女生】Brenda決定以後移民滿地可：「無論面對甚麼，都得靠自己一雙手解決。」（受訪者提供）

從頭在滿地可學習生活：帶兒子讀書考試，原來我可以咁「硬淨」

來到滿地可，Brenda花了很短的時間便適應了當地的生活—放慢生活，星期一至五多數留家，周末就到戶外玩耍。Brenda指最困難是生活「歸零」—放下從前的身份，不是生意人，不是太太，只是一位「素人」—從頭學習生活：「我真的放下了香港的那一套。」

▼▼▼點擊看Brenda在滿地可生活，找到一種不同的生活態度▼▼▼

移民美好，移民也可不美好，在滿地可，也有難捱時候，可她每每看到兒子，咬咬牙關便捱過去，說：「小孩子最大的困難，可能只是玩具爛了，但人愈大，只會愈來愈多困難，會爛的也不只有玩具……但那並不是最重要的，人人都是一步一步的，漸漸變得更強大的，我也沒想過自己可如此『硬淨』。」

遇強愈強，只因看待事物方法已經不一樣，特別是快樂這回事，她說：

從前以為有伴侶就更開心，但很多事情就算你做足一百分，都是控制不了。一個人的快樂原來源自自己。 Brenda

【100種女生・移民女生】Brenda十分享受烹飪，煮堅持煮一桌好飯給兒子，分享：「全屋都係鱆魚味好香好滿足。」（受訪者提供）

在滿地可，Brenda的生活忙碌且積極，除了上課學習繪圖，曾試帶兒子讀書考試，也堅持煮一桌好飯給兒子，由新鮮食材，到一碟又一碟，充滿「香港味道」的餸菜，筆者真覺得，那種「香港精神」，不限地域，無關天氣冷暖。最後問到已在滿地可兩年的Brenda，黑暗過沒有？她答：「我還在隧道中，但已看到了少少曙光。」

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