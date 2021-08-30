擺放廁紙習慣揭隱藏性格　開口向外愛話事　向內捲放的人是這樣？

性格分析｜所謂見微知著，生活上的小習慣往往能反映個性。簡單如一卷廁紙，向內或向外捲原來都揭示了性格的大不同，你又習慣如何擺放呢？



一卷廁紙，向內或向外捲原來都揭示了性格的大不同！（az_epoksi@instagram）

英國關係專家Gilda Carle就此作出研究，調查了2000名18至75歲的男女，詢問他們習慣如何擺放廁紙，並問及他們在關係上如何自處，如是主導或是較傾向遷就？她的調查結果如下：

習慣把廁紙向外捲放（即開口較遠離牆壁）的人，大多喜歡主導。（Erik Mclean@UNSPLASH)

向外捲放的人：愛「話事」，有更高成就？

Gilda發現習慣把廁紙向外捲放（即開口較遠離牆壁）的人，大多喜歡主導，做事也更有組織，甚至更易有較高的成就。有趣的是，她發現這類人十分偏執，若發現別人的廁紙不是這樣擺放的話，更會幫忙「糾正」，把廁紙重新擺放。

廁紙開口怎放都沒有所謂的人，喜歡新挑戰。(madiccy@instagram)

沒有所謂的人：逃避衝突，但喜歡新挑戰

最後，那些怎放都沒有所謂的人，則會盡量避免衝突，喜歡有較有彈性的生活與環境，同時享受轉變，喜歡新挑戰。

另一個美國調查亦發現，向外捲放的人比向內捲放的人賺更多錢。向內捲放的人，近七成的人一年賺二萬美金（約15.7萬港元）以下；至於向外捲放的人，則有超過六成的人一年賺多於五萬美元（約39.2萬港元）以上。雖然，這只是個統計，尚未有心理研究指出上述個性不同與賺錢能力有何關係，但也十分有趣！若你自覺太窮，或可改變擺放廁紙的習慣。

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Sources：Inc. ,theguardian.com

從一個人的言行舉止，我們大概可以猜到對方對自己的感覺。當你與對方談話時，他的膝蓋或腳尖是對住你，代表他對你說的話有興趣，又或者對你有好感所以想專注聆聽你說話。反之，對方的腳尖或膝蓋不是向着你，意味住他想拒絕你，或者對你說的話不感興趣。

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