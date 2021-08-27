M痛｜經痛按血量痛感分3類型　經血深色有血塊　飲暖水只會更痛？

「M痛」是不少女生每個月的惡夢。要紓緩經痛，就只有喝暖水、敷暖水袋與吃止痛藥？中醫師解構原來經痛可分為3類，可透過經血、身體狀況分辨，各有紓緩方法，而大家最常用的「飲暖水」方法不一定有效，更有可能愈飲愈痛？



中醫指經痛可分為3種，包括氣滯血瘀型、寒濕凝滯型與氣血虛弱型。（《當你沉睡時》劇照）

經痛按血量、痛法分3類型 經血有血塊不宜飲暖水？

要紓緩經痛，喝暖水似乎是大家所認知最普遍又溫和的方法，但原來這簡單的舉動，或會令經痛痛楚加劇，適得其反。中醫師「77老大」就在其youtube頻道中的影片分享，指經痛可分為3種，包括氣滯血瘀型、寒濕凝滯型與氣血虛弱型。

「氣滯血瘀型」的經痛者，經血顏色很深，伴有血塊，更會頭痛、胸悶、經前乳房脹痛，喝暖水不但不能紓緩，卻只會更痛，往往因心有鬰結、壓力大等問題形成，宜喝佛手柑黑糖飲品，調節心情；「寒濕凝滯型」則四肢冰冷、容易怕冷，喝熱水未必有效，反而應喝紅豆薏仁水、紫蘇葉泡水等散發寒氣的食物；而「氣血虛弱型」則經量少，顏色淡且稀，臉色白、說話有氣無力，就應喝暖水紓緩經痛，也該多吃溫陽補氣食材，如紅肉、內臟、芝麻、枸杞等等。

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