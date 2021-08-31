啦啦隊運動員曾奪世界第三　夢想為港再添獎牌：要開飯但想繼續衝

東京奧運完滿結束，香港代表隊羸得6面獎牌，運動員背後付出的努力，令人感動，而奧運以外，還有更多運動員在堅持著。曾經代表香港出賽並奪世錦標季軍，啦啦隊運動員Rachel 自少開始訓練，至今15年；2028年的奧運，競技啦啦隊或有機會成為新項目，Rachel說，希望屆時仍然 ：「我的初心依然在，還是好想繼續衝上去。」



26歲的池詠瑜（Rachel）自中學開始，加入競技啦啦隊，至今訓練15年，曾代表香港出賽並奪得港隊史上最佳的「啦啦隊世界錦標賽季軍」，工作之餘要爭取訓練時間，即使在擔任空姐期間，飛機降落她便拖住行李趕至場地練習，最差的日子，每月只有幾千元，但她一直持持著。她的目光，不在於年月以來的訓練有多艱難，而是爭取在國際賽事上為香港爭光，為自己的初心，為追逐夢想再衝。

在過去一屆奧運中，新增5項運動，包括捧球、空手道、運動攀登、衝浪與滑板；曾代表香港出賽並奪「啦啦隊世界錦標賽季軍」季軍的Rachel說：「2028年，競技啦啦隊很大機會成為奧運項目，不知我到時還有沒有能力？

競技啦啦隊「搵命搏」：為世界賽跌斷手 隊友哭聲記一世

競技啦啦隊對不少人來說，是一項陌生運動，簡單而言，是屬於隊際比賽，一般分三層－底層、中層和頂層，不只為「打氣」，動作揉合體操與表演，極具難度，有高空翻騰、拋接等動作。Rachel屬頂層，亦即「flyer」。

Rachel從小學習跳舞、體操，自中學開始，加入「業餘」競技啦啦隊。雖說是業餘，但訓練卻十分嚴謹。Rachel每天做體能訓練、拉筋，餐單也如正規運動員般，十分講究，又因她的身形較其他隊友高大，即使在沒有比賽，日常生活也要節制，連一杯果汁汽水也不能說喝便喝。

說到要放棄啦啦隊這項活動，她笑說：「不捨得，是超級不捨得！似是變回了普通人。時時說，玩到玩不到為止，但現實就是現實，始終要吃飯。」（受訪者提供）

一個動作練習4年多才練得好

為了一個動作，她練習4年多才練得好。第九屆啦啦隊世界錦標賽其中一個翻騰動作，2013年開始練，在2017年才成功完成。

2018年，她終於站上世界頂尖，為香港爭光，取得世界錦標賽第三，是香港隊啦啦隊有史以來最佳成績。

那次我們贏得第三名，我「起晒雞皮」，終於可在世界舞台上為香港增光！ Rachel

這個成績得來不易，競技啦啦隊的國際賽，經常有高難度動作，Rachel回憶與隊友在2017為世界賽時準備時，練習室內突然傳出「啪」的一聲巨響，原來是一位「flyer」在後手翻時跌在地上，雙手「撐地」時機不對，左手兩條骨頭頓時折斷。

Rachel回憶道：「我沒看到意外經過，只聽到她在哭，那哭聲是入心的。」

她接着說：「啦啦隊有一種別於其他團體運動的責任，就是—你飛到多遠，我都會接着你。我們以性命相交。」當時距離比賽，只有一個月。不幸中的大幸，最終找到後備頂，順利參加比賽，並取得季軍成績，香港啦啦隊創下史上最好成績。

Rachel屬於Legos Cheerleading Team，是香港業餘競技啦啦隊隊伍。（鄧倩螢攝）

曾當空姐落機即訓練

奪得世界第三之後，Rachel於2018年大學畢業，修讀幼兒教育的她，沒有投身教育工作，而是當上港龍姐，一來薪金較高， 可以支持她繼續當業餘運動員，二來自由度高，假期多，可以有更多訓練時間，有時飛機降落後，她穿着制服，拖着行李便趕到訓練場地：「遲到總比不到好。」

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技巧會隨時間進步，時間亦會毫不留情地推着運動員走，運動員最難的挑戰是體能下降，亦有生活上的種種壓力；她曾經也想過放棄，但始終捨不得：「不捨得，是超級不捨得！似是變回了普通人。時時說，玩到玩不到為止，但現實就是現實，始終要吃飯。」

其實，她在大學時，已開始為自己的運動員生涯留後路，她先後完成體育學士學位，以及又進修幼兒教育課程，眼見眾多走進社會的師兄師姐們，漸漸淡出練習，但她一直兼顧空姐和運動員，之後，港龍停運，她成為失業大軍之一； 轉而當上補習老師，又當教練，教小孩子體操與啦啦隊，最差的日子，月入只有數千元。

Rachel每天做體能訓練、拉筋，餐單也如正規運動員般，十分講究，又因她的身形較其他隊友高大，即使在沒有比賽，日常生活也要節制。（鄧倩螢攝）

疫情影響下，比賽遙遙無期，訓練得再艱苦，也未必有上場的機會，但Rachel 仍然如常訓練，從不缺席； 做運動的人，時時有種不能言喻的魅力，或許便是來自那種堅持的信念。Rachel說：

啦啦隊有一句說話，是「The show must go on.」但放在我這情況，就是「Life must go on.」不要埋怨自己沒有選擇、不到你不接受，不如冷靜下來，想想要怎樣。運動員常說要堅持再堅持，這路走不通便走另一條吧，總會走到的。 Rachel

下一次比賽，未知何時，但她與隊友仍以更高難度動作的目標進行訓練，目光放在更大競爭性的國際賽。

運動員總是會以奧運作為目標，每屆奧運都會有新增項目，2028年洛杉磯奧運會，啦啦隊或有機會成為比賽項目。屆時，Rachel已經33歲，能否實現奧運夢想，她也說不上，「仍然好想繼續衝！好想香港啦啦隊可以出席奧運。」

Rachel希望奧運熱潮，令更多人留意本地運動員：「就算不是奧運選手，有沒有奧運獎牌，每位運動員的努力，都值得被尊重與鼓勵。」（受訪者提供）

看到今屆東京奧運，香港運動員為港爭光，她坦言感到十分鼓勵，希望奧運熱潮，令更多人留意本地運動員：「就算不是奧運選手，有沒有奧運獎牌，每位運動員的努力，都值得被尊重與鼓勵。」

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