啦啦隊運動員曾奪世界第三　夢想為港再添獎牌：要開飯但想繼續衝

啦啦隊有一句說話,是「The show must go on.」但放在我這情況,就是「Life must go on.」不要埋怨自己沒有選擇、不到你不接受,不如冷靜下來,想想要怎樣。運動員常說要堅持再堅持,這路走不通便走另一條吧,總會走到的。

Rachel