30+女生移民加拿大　丈夫出軌離婚賣掉創業婚紗店：人生重新洗牌

移民｜人離鄉賤，移民生活並不容易，80後「港女」Brenda 有信心自己夠硬淨走下去。與出軌丈夫離婚後，Brenda賣掉一手創立的婚紗店，一個人帶着年幼兒子移民加拿大滿地可。離開熟悉的地方，困難越來越多，Brenda 說，相信一步一步走，可漸漸變強： 「我還在隧道中，但已看到了少少曙光。」



【100種女生・移民女生】Brenda在2019年與兒子二人一起移民滿地可。（受訪者提供）

丈夫出軌離婚 形容不了的痛：他離開的那畫面 我記一世

移民並非輕易的決定，有人花數年時間，Brenda只花了數月：「本來『移民』2字從未在我字典出現。」但當發現18歲便下嫁的丈夫出軌，離婚帶給她形容不了的痛，為了兒子，也為了自己，Brenda 選擇離開香港，結束多年血汗建立的婚紗生意，帶著兒子移民加拿大，重新開始。

我好想重生，好想人生重新洗牌⋯⋯我在香港既然有能力建立，我很想以同一份堅持與毅力，再建立新的里程碑。 Brenda

她記得離港那天，在機場離境大堂走出閘口，已知前路孤單：「離開那閘後，就真是say goodbye了，與香港可說是後會無期，那刻才覺孤伶伶，以後無論面對甚麼，都得靠自己一雙手解決，那刻有點辛酸。」

28歲開設婚紗店 為選美活動負責服飾

Brenda與前夫自18歲便在一起，那時2人窩在200呎套房，每月租金3000元，她回憶道：「2人一起捱，也不覺辛苦。」正職以外，Brenda上夜校修讀設計，開網店賺外快，同居10年後二人28歲結婚，同年她用積蓄開設婚紗店，出售自己親自設計的婚紗。

小店的一針一線，都是心血，開店首年，年中無休，朝9晚8也不覺累，做得有聲有色，名人專程找她設計，選美活動也找她負責服飾，客人慕名而來。

【100種女生・移民女生】Brenda28歲結婚，同年她想用盡所有積蓄，開設自己的婚紗店－賣自己親自設計的婚紗。（受訪者提供）

事業上軌道，之後兒子出世，Brenda以為未來的路會一直美滿下去，卻於這時候發現丈夫出軌。那年她31歲：「天似塌陷下來，我從沒想過他會這樣。」

回憶當時前夫離開的畫面，是一種形容不了的痛：

他跟我說：「我不會理你們，我現在就離開這個家，以後都不會再看你們一眼。」他奪門而出，那畫面我記一世。我形容不了那痛，有多痛。 Brenda

那時兒子只有一歲多，眼仔碌碌在一旁玩，Brenda跟自己說：

無論怎樣，都要堅持行落去，這世界不會有絕路，只要你肯行，只要願意行，一定有路。 Brenda

人生「洗牌重來」：以後無論面對甚麼，都得靠自己一雙手

為母則強，再苦都要撐下去，「孭着」兒子工作、開會，孩子睡了，她才大哭。幸好，有朋友一直陪伴，算是苦中一點甜，直到有次朋友提到計劃移民，Brenda似是看到了曙光，她說：

生活仍要繼續，小朋友每日都要長大，但自己就似停留在這火坑中拉扯，我好想離開香港。 Brenda

【100種女生・移民女生】Brenda（左）為母則強，再苦都要撐下去，但踏實到生活中，是「孭着」BB去開會、去新聞發布會。（受訪者提供）

於是，她著手安排移民滿地可，賣掉自己一手一腳建立的婚紗品牌，自己從沒離開亞洲、又怕冷，朋友擔心得要死，她卻下定決心：

我好想重生，好想人生重新洗牌⋯⋯我在香港既然有能力建立，我很想以同一份堅持與毅力，再建立新的里程碑。 Brenda

【100種女生・移民女生】Brenda指，大人辛苦就夠了，從不跟兒子說負面的說話與壞話，不想影響他的快樂童年。（受訪者提供）

【100種女生・移民女生】Brenda決定以後移民滿地可：「無論面對甚麼，都得靠自己一雙手解決。」（受訪者提供）

在滿地可重頭學習生活：原來我可以咁硬淨

來到滿地可，Brenda 逐漸適應當地的生活，學懂放慢，星期一至五多數留家，周末到戶外玩樂。Brenda指最困難是生活「歸零」，放下從前的身份，不是生意人，不是太太，只是一位「素人」，從頭學習生活：「我真的放下了香港的那一套。」

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移民美好，移民也可不美好。在滿地可，也有難捱時候，可她每每看到兒子，咬咬牙關便捱過去。

她說：「小孩子最大的困難，可能只是玩具爛了，但人愈大，只會愈來愈多困難，會爛的也不只有玩具……但那並不是最重要的，人人都是一步一步的，漸漸變得更強大的，我也沒想過自己可如此『硬淨』。」

從前以為有伴侶就更開心，但很多事情就算你做足一百分，都是控制不了。一個人的快樂原來源自自己。 Brenda

【100種女生・移民女生】Brenda十分享受烹飪，煮堅持煮一桌好飯給兒子，分享：「全屋都係鱆魚味好香好滿足。」（受訪者提供）

在滿地可，Brenda的生活忙碌且積極，除了上課學習繪圖，帶著兒子讀書考試，也堅持煮一桌好飯，由新鮮食材，到一碟又一碟，讓兒子總能享受充滿「香港味道」的餸菜。或者，這也就是「香港精神」，不限地域，無關天氣冷暖。問到已在滿地可兩年的Brenda，黑暗過了沒有？她答：「我還在隧道中，但已看到了少少曙光。」

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說起移民，猶如與過氣情人分手，捲席離場，但求下任是更好歸宿，但別處是否一定更好？在香港土生土長的Sisi，移居英國打併多年，曾天寒地凍擺地攤賺生活費，終創立自己品牌，下嫁了英國丈夫，說得一口流利英語，後來又再移居葡萄牙，重新在另一地方展開生活。她以過來人分享，移民前想清楚自己要怎樣的生活，也要為融入別人的地方作好準備。【100種女生・移民女生】

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