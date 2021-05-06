花藝師當30年家庭主婦失人生重心　57歲創業如重生：原來我都得

撰文： 梁秀雅 最後更新日期： 2021-05-06 08:00

【100種女生｜母親節】為母則強，是多少女生誕下孩子，衝破各種自我關口後，異口同聲的感悟，看似身不由己，卻又是心甘情願。30多年前，黃慧雯（薑姐）初為人母，學煮飯、做家務，最始料不及的是，兩位兒子患哮喘，令她收起了當年雄厚的事業心，當全職媽媽，「毫無猶豫，這是我的責任。」 她走過全職媽媽的「蜜月期」，又曾掉進「漩渦」，如今珍而重之翻開30年前的謀生工具—畫筆，以為早已封塵，誰知現在能大派用場色彩未褪，猶如她的人生—57歲創業重生，60+活得更精彩。如「薑」，愈老愈辣。

薑姐重拾從前工作用的畫筆，以為舊物沒有用，30年後，薑姐設計花藝作品時，再次大派用場。（龔嘉盛攝）

當時我目標要25歲當上美術總監。 薑姐

薑姐修讀美術，初出茅廬時鍾情賀卡設計，當年找工作不易，畢業後一年終如願當上賀卡設計師，後來到博益出版社當平面設計師及插畫師獲重用：「一人包辦整本書的封面及內頁插圖，很有滿足感。」重提昔日工作，薑姐仍然雙眼發光。「當時我目標要25歲當上美術總監。」事業發展暢順，愛情同樣如意，工作中遇上一生所愛—她的丈夫。二人結婚後不久她便懷孕，還未想過要放棄事業，加上距離目標已近在咫尺，誰知，先後誕下兩位兒子皆患上哮喘，由於不想將照顧兒子的責任假手於人，她決意當全職媽媽。「工人姐姐不能代替媽媽的角色。」她更心知，要是孩子突然病發，她未能及時照料而有差池，必定抱憾。

兒子還是孩童時，一年發病入醫院5、6次，「我就在兩邊病床中間，左右照顧。」眠乾睡濕的照料，媽媽百般滋味。薑姐也甜笑回憶溫馨時刻：「我最享受帶兒子上超級市場，一起挽手唱歌聊天，推著購物車邊逛邊說身邊所見。你以為孩子聽不懂，其實一一都在接收。現在我跟他們感情要好，慶幸都是因為當全職媽媽投放時間而得來。」

▼▼▼【按圖看】薑姐與兒子的生活點滴▼▼▼

由事業女性轉當全職主婦，一切重頭學起。「我以前也是嬌嬌女，不用做家務、煮飯「猶記得從前不懂晾衫，忘了夾衣夾，結果，所有衣服被風吹掉落街；又試過因為怕魚卻要煮魚，戴起手套硬著頭皮處理鮮魚。」薑姐哭笑不得。當全職主婦殊不簡單，一天24小時沒有下班，值得敬佩。新手媽媽其實都在跟孩子一同成長，縱然不容易，卻仍然是快樂。薑姐與兒子的美好時光，隨著兒子畢業外出工作後開始遇到關口。

全職主婦易跌入「漩渦」：曾自覺可有可無長期失落

自兒子出來工作後，大大減少對媽媽的依賴，更很晚才回家，日間只有薑姐獨自在家，每日重重覆覆地做家務，她意識到情緒有異樣。「當家人回來後，一下子便破壞了我努力做好的清潔，然後又再重覆做家務，卻無人欣賞，自覺可有可無，常為小事而動怒、失落，情緒波動大。」薑姐有感失去人生重心，更差點抑鬱，維持了1-2年。當孩子長大，媽媽「被需要」的感覺逐漸減少，薑姐形容全職主婦易跌入「漩渦」。

自兒子出來工作後，薑姐有感失去人生重心，更差點抑鬱，「自覺可有可無，常為小事而動怒、失落，情緒波動大。」（龔嘉盛攝）

慶幸兒子Mite察覺到媽媽的不快，鼓勵她發展自己的興趣，重投工作。「當時我已離開平面設計工作20多年，行業早已進入電腦化，就算我重新學技巧，思維也追不上，這是適合年輕人的行業。獨自在家時，我享受打理花花草草療癒，於是便與兒子合作開網上花店。」那年57歲重投社會，發展第二事業。「這是我的重生。」

女生要忠於自己的心，千萬別想太多，有時只要你不去想，就不是問題。 薑姐

57歲創業開花店如重生 生意發展迅速：只管做喜歡的事 別想太多

57歲，也許是許多人計劃準備退休的年齡，薑姐卻重踏跑道，哪年齡該做哪些事，她從不設限。「我常常忘記自己的年齡，年齡從來都不是一個問題，唯一考慮的是體能。女生要忠於自己的心，千萬別想太多，有時只要你不去想，就不是問題。」初入行，薑姐也曾碰壁，入花材時被騙被罵，「花材表面是好的，底是爛的。經常被抬高價錢，想買的沒貨了，還罵我遲來。」問薑姐如何應對？她優雅的說：「多點幫襯，保持禮貌，讓對方知道我識得揀花，不用鬥惡。」

薑姐鼓勵女生，趁年輕時多發展興趣，「年輕時多學習，哪怕有一天會用得著，影響人生。」（gingermite@IG）

起初，薑姐一心以花店打發時間，「只要花材不超支，做出來漂亮，便心滿意足。」也許，當人專注做喜歡的事時，自然綻放光芒，生意愈來愈多，短短幾年間，由做花束，到為不同時尚品牌活動製作花藝，最近更為海洋公園創作大型花藝裝置，薑姐形容自己的體力超出了她的想像。「創作大型花藝裝置時，只有兩星期，每天工作由10am到3am，親身在戶外插花，是體能的考驗，原來我都得﹗」分享現在的工作，薑姐又再雙眼發光。

▼▼▼【按圖看】薑姐的花藝作品，她沒學過插花，憑個人的美感天賦創作，即使過去放下工作多年，隨時運用才能，仍然大有作為。▼▼▼

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當你有自己獨立的生活圈子，回到家，你會更懂愛惜自己的家。 薑姐

薑姐享受工作，亦喜歡「花自己錢」，她強調：「女人要經濟獨立，當家庭有急需時，可以幫助家人；自己喜歡的，又可以放心買。」從前花丈夫錢時，總是多一種包袱。「雖然丈夫沒有任何意見，但自己總覺得應只花在家庭實際需要上。」

「女生要當全媽媽或在職媽媽都好，最緊要適合自己。在照顧家庭時，也要發展興趣，認識新朋友，定期見面，有自己的小圈子，不屬於丈夫，也不屬於孩子，只是專屬自己。當你有自己獨立的生活圈子，回到家，你會更懂愛惜自己的家。」薑姐寄語。祝願所有女生，委身照顧家庭，同時也要建立自己，好好平衡，才是整全的人生。

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