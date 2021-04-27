80後風水師曾被輕視不「正經」　拯救情困客人看透愛情：人總會變

撰文： 劉思婷 最後更新日期： 2021-04-27 20:00

【100種女生｜女風水師】論及風水，總予人高深莫測的印象，遊走在神秘與玄奇之間，有人將信將疑，有人潛心鑽研。普羅大眾對風水師的印象常常侷限於身著唐裝、一本正經，然而年輕風水師周亦彤Thierry Chow卻顛覆傳統——黑白兩截髮色、強烈的紫紅唇色、風格多變的前衛服飾，光是這般冷豔又個性的打扮任何人都無法想像她的職業竟是一名風水師。 「人生充滿變數，不要侷限於一個框架之中。」Thierry堅信著，打扮前衛的年輕女子成為一名風水師，又何嘗不可？ 攝影：黃舒慧 道具提供：We-Vibe

熱愛畫畫與藝術的Thierry原本的夢想是做一名設計師。（黃舒慧 攝）

曾陷抑鬱邊緣 人生低潮竟成為入行契機？

從小熱愛畫畫、藝術的Thierry一心想要做設計師，從外國學成歸來的她回港工作了兩、三年，人生卻漸漸走入困境，本想從事藝術工作卻發現事與願違，一切像偏離了軌道，一時之間迷失了方向與目標，Thierry透露有段時間陷入低潮，臨界抑鬱邊緣，讓她感到十分痛苦與迷茫。

偶然與父親的一餐飯，卻豁然打開了她的另一扇大門。Thierry的父親是著名風水師周漢明，她回憶起這段神奇的經歷：「當時腦中突然有個聲音告訴自己，應該和爸爸學風水。」她堅信命運在完美的時間點給她指引，若沒有經歷人生低潮，就不會想到要學習風水，就這樣在機緣巧合下入了風水行業，卻開啟人生一頁全新的篇章。

風水行業個人傳統印象，Thierry將個人設計與創意融入傳統風水之中，創造出不一樣的新氣象。（黃舒慧 攝）

被客人勸「穿正經一點」：做回自己需要勇氣

我用了很多年去找回自己。 Thierry Chow

做人不要只在乎一個「軀殼」，應該去感受一個人的能量。 Thierry Chow

年紀輕輕加上風水行業女風水師本就稀少，剛入行時，Thierry離經叛道的外表讓她處處碰壁，牽連能力備受質疑，甚至有客人勸籲她不要穿成這樣，應該穿得正經、斯文些。對此，Thierry坦言曾掙扎過是否應該妥協打扮成傳統的風水師，但心底知道「那不是我」，最後選擇忠於自己，「我的工作性質是予人安慰與建議，如果連自己也無法說服自己，又怎能幫助他人呢？」

Thierry熱愛時尚，穿著打扮前衛的她與風水行業似乎格格不入，因外表曾不被客人所信任，被質疑其能力。（黃舒慧 攝）

閱人無數看盡百態：有客人絕望到想自殺

「找我的客人女生居多，而且大多數是因為感情不順。」Thierry分享道，「曾經遇過一個比較極端的例子，那名女客人感情出現問題又大病，已經低潮到想要了結自己生命，嘗試了很多方法無果，最後走投無路之下找到我。」風水師有時像心理醫生，除了改變居住環境，同時治癒心靈，聆聽客人內心的痛苦。

Thierry一邊疏導對方的情緒，一邊給予她改變居住環境的建議，「那個客人從一開始見到她陰氣沉沉、無精打采，後來幫助她消除空間負能量，漸漸看著她由谷底走出，整個人容光煥發，如今再見證她順利結婚生子。」改變一個人能量氣場的力量不容小覷。

Thierry分享自己的客人大多是女性，她會認真聆聽及感受對方的煩憂與苦痛，看風水之餘同時撫慰她們的心靈。（黃舒慧 攝）

與外籍丈夫相愛14年零爭吵 風水師愛情看天意還是人為？

面對愛情，作為風水師的Theirry自有一套看法。她與外籍丈夫相識相愛14年，一直恩愛如昔，當中還有一個小插曲。一開始兩人交往遭Theirry父親反對，但後來他算了一下男方的八字發現兩人「八字相合」，最後態度軟化，Theirry亦相信兩人能相遇相知，早已是天意。

「每段感情都是一個課題」

Theirry與外籍丈夫皆熱愛藝術又喜歡研究靈性，二人身心靈契合，「我們幾乎沒有發生過爭吵，若遇到意見不合的情況，最重要的是溝通，開心、不開心都會告訴對方。」Theirry坦言自己職業特殊，中西文化雖迥然不同，但對方願意去理解及支持她，被問及是否有算過對方是自己的「真命天子」，Theirry笑言：「很多客人都會跑來問我算命戀愛對象是否真命天子，我常告訴她們：『人生充滿變數，不要去判斷，而是去感受』。」

Theirry表示自己感情保鮮的秘訣在於「溝通」。（黃舒慧 攝）

世界永遠在變，人也是。人不會一成不變，在愛情中要明白人會變這個道理。精髓在於你在這段感情關係中學習到什麼、幫助你成長，愛情是一個學習的過程。 Thierry Chow

緣是天意，份在人為。許多客人因為感情不順找她解憂，Theirry感慨：「分手並不是一件壞事，當一段感情到了無法再令人成長的階段，分開可能更好，每個對象都會讓你學習、成長。正如風水，一半看『命 』，一半看『運』，『命 』是天意註定，而『運』可改變，看的是自己的造化與努力，感情除了緣分，也要靠自己去維繫。」

Theirry認為每段感情都是讓人學習與成長的機會，一切皆有變數所以感情中沒有注定。（黃舒慧 攝）

風水不是迷信：迷信講的不是這個行業，而是人。

風水是迷信？Theirry坦言自己當初對玄學一知半解時，也曾認為風水是迷信。她表示風水是環境學，「環境影響心境，但很多人會忽略這一點」，改變生活空間是用正面方法來提升個人能量。學習風水後，Theirry的人生發生劇變，看事物的角度更為廣闊，個性亦不再過分執著，學會包容。

「風水對我來說就是人生的指南針，帶我不斷探索人生、箇中意義。凡事都有很多面，不要只看一面，做得到，人生就會豐富很多。」人生在世有許多需要學習的課題，常說「命是舟，運是水」，風水可謂推波助瀾但無法決定未來，更重要的是心態，態度決定你怎樣走人生道路。

「你可以選擇相信風水，而不是迷信。」Theirry緩緩說道。

Theirry分享學習風水玄學後，她發現有許多未知的東西等著自己去學習，自己會不停去學習、接觸新事物。（黃舒慧 攝）

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