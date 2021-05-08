分手那天｜丁可欣恐婚忍痛斷10年情：有啲關係就算愛都無法行落去

撰文： 周咏詩 最後更新日期： 2021-05-08 20:00

愛情中最殘忍的大概就是相愛卻不能在一起。丁可欣（Yanki）與前度一起渡過了10個春秋，在最無憂的年華相識，在跌宕的歲月裏彼此相伴，常說拍拖久了的愛侶都懂得「心照」，Yanki與前度就連分手也仿佛有無形的默契。 Yanki的10年情在去年一個平靜的夜晚劃上句號，對方收工後到她家，因一場小爭執離開，那件小事現在都記不清了，「我們都不想將分手二字說出口，但那一晚之後我們沒有再見。」或許不願為這段關係留下一段撕破臉的回憶，或許是最後的禮貌，或許是深知那個人永遠都會佔據內心一角。

丁可欣告別10年情，雖不捨卻是對彼此好的決定。（黃寶瑩攝）

3度分手曾因不捨復合：我們不願面對這段關係有盡頭

Yanki與前度是十多歲便相識，兩人同為舞蹈員，對方細心又幽默，很快就走在一起。兩人3度分手，第1次分手是在拍拖1年多後，原因是熱戀期已過開始見到對方的缺點，復合是因為覺得「身邊沒有人比他好」。

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第2次分手是因為婚姻及家庭觀出現分歧，那時兩人拍拖7年，「我不想結婚生子，他卻一直都希望組織家庭及生小朋友，我不想為他改變，也不想他為我改變，於是分開。」Yanki直認在感情上是理想主義，她希望兩個人能一拍即合，誰也不用勉強迎合對方。

兩人的步伐也不再一致，「我追求的東西與17歲時不再一樣。」，他想簡單生活，她想衝刺事業，無形之中，她給了他壓力。理智上知道走下去也沒結果，情感上又不能輕易割捨。

丁可欣上次與前度復合，因為不捨得。（IG@yankidin）

「我們不想段關係就這樣結束。」兩人因不捨而拖拉，Yanki與前度再度復合。

「復合後，他嘗試迎合我，陪我食素、看書。」殘酷的是任憑再努力，最大的分歧仍在：她想他上進點，他想她放鬆點；他想結婚，她不想，只是兩人都裝作看不見，仍想躲在象牙塔中享受一時之間的快樂。

我們知道這段關係終究會結束卻不願面對，跟對方說我們走慢點，就不會這麼快到終點。

分手不能做朋友：怕走得太近會不捨

誰也不忍心告別對方，所以不願將分手說出口。Yanki卻明白這一次真的結束了。

其實上一次分開就已經完，只是不捨得，有些關係即使相愛也無法走下去。

直至這一刻，Yanki仍覺得他是自己認識過最好的男生，10年歲月裏，大半都是美好的回憶，「但再不分手，只會互相折磨，我們的分歧並不是靠傾就能解決。我不想撕破臉，帶有怨恨地結束這段感情，只想記住對方的好。」

Yanki不想再重蹈覆轍，這次分手後不再與他見面，他仍在照顧兩人一起養的狗，偶爾數句交待近況，有意識地點到即止，「我們拍了10年拖，分手後不懂得再用另一個身份相處。」她頓了一頓續說，「或許是怕走得太近，大家又會因為不捨而再走在一起。」

丁可欣憶起上一段情，大半都是開心回憶。（黃寶瑩攝）

先照顧自己再愛人：不想在對方身上苛索安全感

Yanki分手後很忙，忙着出單曲、忙着教健身，靜下來的一刻，她就會想起分手那天，「有時會想如果那一晚我們沒有吵架，我們會不會......」，但很快就會清醒過來，明白這段感情再沒有轉彎的餘地。

回想上段感情的致命傷，Yanki坦言對婚姻的不安或許是受母親影響，「我媽媽經歷過數段婚姻，但每段都沒有好結果。」在她而言，婚姻不是兩個相愛的人結合，更像是人和人之間為了保障大家而簽下的契約。看着母親情路上波折重重，她更覺得女人要靠自己，「女人一定要強過對方，這是種自我保護的想法。」

分開是個契機，讓兩人整頓再出發，進行各自的修行，當前一刻，Yanki未準備好再愛，她想先照顧好自己，撫平內心深處的不安。

我的內在有很多缺乏，自己先爭取想要的東西，例如照顧自己和家人的能力、填滿內心的安全感，就不用在伴侶身上苛索。

場地提供：肌地 Workoutland

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