【Gentlewomen｜沈殷怡】2020年，可算是沈殷怡（Shirley）的「豐收年」，《辣伙頭》、《金剛旅神團》、《美女郊遊遊》三個節目接連播出，讓這個入行2年的ViuTv小花佔據不少討論區及新聞版面。身高170、身材豐滿、亮麗外形、青春洋溢，26歲的她天生就具備做幕前的「Package」。

今年4月，ViuTV節目《美女郊遊遊》宣傳片中穿上比堅尼行山，豁出去相當坦蕩蕩，立即在討論區成為熱話，「性感」是大部份觀眾對沈殷怡的印象因為不甘於被定型，也顧慮到父母心情，「我怕父母尷尬，以後節目的泳裝環節，每一件泳裝都會封到上頸。」沈殷怡如是說。

不少人知道沈殷怡讀法律出身，其父更是法律界猛人，前律政司副刑事檢控專員、大律師沈仲平。（黃舒慧攝）

棄做律師入行：從小到大未遇大挫折

沈殷怡的學歷與外形同樣標青，在上海復旦大學完成法律系，隨即到中大修讀法學碩士。大學時期因兼職模特兒工作半隻腳踏入娛樂圈，「當時只是為了賺零用錢而做，其實我完全不喜歡這份工作。」現在的她在陌生人前滔滔不絕，面對鏡頭感覺熟練地擺出姿勢，她卻直言以往做模特兒時動作生硬，「其他人一分鐘可轉換過百個Pose，我卻不行，那時起就覺得自己不適合這一行。」

以為從此與娛樂圈無緣，Shirley在律師樓實習一年後，卻有監製找她拍劇，幾經掙扎，暫時擱下相對6年的法律訓練，一張白紙入行面對未知，她卻偏愛這種不知所措，「從小到大，我都是個很有把握的人，所以沒有太多遭遇挫折的機會」，在這個圈子掙扎求存，跌過碰過反倒讓她活得更實在。

沈殷怡入行兩年，因與陳欣妍合作主持《美女郊遊遊》受到注目，節目中的她們打破「花瓶」形象，勇於接受各種挑戰==>

+ 17 + 16 + 15

曾是學校尖子 入行前築起「自我保護機制」

生於小康之家、興趣是騎馬、一直都是學校尖子，沈殷怡難免予人「離地」的感覺。從小就被熏陶做個「斯文得體」的淑女，讀法律時需要邏輯和理性。她形容這種價值觀早已「入血」，乖巧大方成為她的代名詞，也讓她築起「自我保護機制」。「入行之前，我好少會對人展露內心世界，即使是認識多年的朋友，仍覺得與我隔住堵墻，甚至覺得我不喜歡和他們做朋友。」表面上冷靜，內心思緒卻洶湧，「我是典型巨蟹座，情緒化、愛鑽牛角尖，但我不喜歡表達。」

沈殷怡有住典型巨蟹座的情緒化，卻礙於身份背景不愛表達。（黃舒慧攝）

入行反尋回「真正的自己」

入行後，每一次在鏡頭前分享自己的感受和經歷，對她而言都宛如修煉，「一開始要挖一個真實的自己，與別人說一些內心說話，其實我很不自在。」在《美女郊遊遊》最後一幕，Shirley在獅子山沿繩下降，她早已預料要分享心底話，事前已經寫好稿，臨門一腳依然覺得「腦海空白」，最後卻完成「挑戰」，將心底話娓娓道來。「我發現觀眾都喜歡我真實的一面。」一直壓抑的自己在這行卻成了優勢，「朋友都覺得現在的我更貼地、更真實，我會跟他們無所不談，我會翹腳在家中喝啤酒，我有時都會有癲喪、麻甩的一面。」會哭、會鬧脾氣的她反而多了幾分可愛。

朋友都覺得入行後的她更加真實可愛。（黃舒慧攝）

失去理智 曾愛到冇底線

理性的沈殷怡，卻也有失去理智的時刻。大學才初嚐戀愛滋味的她，懂得從朋友的經驗中「取經」，「綜合不同朋友的戀愛經歷，我覺得拍拖一定不可以過份管束伴侶，逼得太緊對方反而會走，所以我就第一次拍拖給予對方很大自由度，我害怕管到他一絲一毫，對方就會離開自己。」

沈殷怡曾愛得盲目。（黃舒慧攝）

「已經包容對方的一切，為何仍不可以在一起？」

結果，百分百信任對方，卻換來被背叛。Shirley曾在電台節目訪問中，吐出猶如電視劇般的劇情。搬了出來住的她，某天醒來，竟發現男友與另一個女生赤裸睡在自己客廳，她卻沒有大吵大鬧，出奇地平靜並幫對方「冚被」。「當下覺得自己沒有做錯任何事，對他也忠貞，為何要被如此對待。」雖然心裏委屈，卻又相信對方「只是喝醉酒，沒有發生任何事」的解釋，選擇原諒對方。

理智的她，在愛情中卻從不理智。

「又如上一段感情，我放不下，覺得自己已經包容對方的一切，為何仍不可以在一起？」近乎盲目地包容對方，以愛為名包裝，只是不願面對早已貌合神離的關係，她直言「冇底線的善良只是軟弱」。

不過只是26歲，Shirley走過數段感情，嚐過戀愛的甜蜜，同時受過情傷，愛情中最重要是學會「平衡」：「我發現給予對方太多自由度反而會讓他覺得我不在乎，但安全感還是要靠自己建立。」

+ 5 + 4 + 3

為做藝人 父親曾氣得半年沒跟她說話

不做律師做藝人，在旁人眼中同樣是「任性、不理智」的決定，「浪費」是大眾對沈殷怡決定入行的評價。當初辭去律師樓工作加入ViuTv，是她人生第一次「先斬後奏」，「一向都是乖乖女，事事都會跟父母商量。」父親甚至氣得半年沒有跟她說話。

只是細聽她說，看似熱血沖昏頭腦的決定，其實早已計劃周詳，深知娛樂圈講求際遇，Shirley從未想過要把全副青春「all in」在這個行業，「我一開始給予自己3年時間，試過不行就回去做律師。」即使讀書時期已有不少入行機會，她都一一拒絕，「法律是我一個想好好完成的專業，如果日後想追求較遙遠、較任性的夢想，也有這個專業作後盾。」

「除了身材，我還有很多本錢等待觀眾發掘。」 Shirley自信地說，相信頭腦就是其一。

沈殷怡不介意身材成為別人談論的話題，但為免父母尷尬及被定型，她坦言以後會收起性感，讓觀眾看到她另一面，點擊看她在Instagram上的靚相==>

+ 6 + 5 + 4

服裝提供:Kate Spade、The Kooples 場地提供：登堂 Downtown