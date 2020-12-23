【 100種．男｜強尼】《全民造星3》主持強尼（許博文）入行十多年，現年47歲的他「講波」出身，近年開始涉足主持、戲劇，開始為人認識，早前他演出的《暖男爸爸》及主持的《全民造星III》同時播出，討論區將他封為「全尼」（即「全能強尼」），也有人稱他為「ViuTv陳啟泰」、「ViuTv一哥」。訪問當日轉個Channel談愛情，原來他也有不少心得。

拍拖1個月決定結婚 認定太太只因一個原因？

強尼在演藝這行是半途出家，入行前做了多年工程師，偶爾看到有線體育節目公開招聘，被取錄後才轉行。強尼入行前已經結婚，現任太太是他出社會後認識的第一個女友，兩人是公司同事，與以往讀書時期的女友相比，太太比較成熟，「以前女友會話『你唔好去踢波啦』、『你唔好點點點啦』。」

【 100種．男】強尼與太太愛得低調，訪問當日卻樂意分享與太太的相處點滴。（黃寶瑩攝）

兩人相識1年多後開始拍拖，拍拖1個月便決定結婚，1年後正式簽紙結婚，認定對方只因一個簡單理由，他坦言：「從未有女生會給予我這樣的感覺，如果將來身邊那個是她，我會覺得好好。」

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「一時衝動」結婚 不浪漫踏實相戀20年

結婚那年，強尼27歲，問及他會否怕結婚決定是一時衝動、他日後悔，「二十多歲決定結婚固然是衝動驅使，但我覺得總好過兩個人拍拖15年後，覺得差不多時間要結婚所以結婚。」未來無法預測，強尼坦言「即使你考慮很久才結婚，兩個人婚後同樣要想辦法維繫關係」，兩人當初「一時衝動」，如今「相安無事」走過20年。

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不解浪漫一拍即合：我太太可以整個禮拜都食魚蛋粉

拍拖一個月即閃婚，似是電視劇情節，其實強尼與太太的愛情故事絕對談不上轟烈，更可以說是平淡。談起與太太的相處，強尼貫徹真性情，沒有趁機爆出「寵妻金句」或是營造「暖男」形象。或許因理科出身使然，強尼為人理性，說白一點就是不解浪漫，但反而與太太一拍即合，他笑言「太太比我更加不浪漫。」

「ViuTv一哥」收工之後不時到果欄逛逛，做半個「家庭主夫」為家人選購生果。（黃寶瑩攝）

有人覺得維繫關係要有「儀式感」，拍拖再久還是偶爾要到有情調餐廳約會，紀念日、生日、特殊節日都要上演「大龍鳳」，結婚仍要維持「拍拖」感覺。強尼直言拍拖與結婚的感覺未有太大分別，他的太太愛留在家中，「我以為自己已經好悶得，她可以比我悶多10倍。我老婆是一個禮拜七日都食魚蛋粉那類人。」

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為家人冒險也要設下底線 31歲轉行感激太太支持

強尼與太太的關係是夫妻，也是隊友，有時愛在不言中，比任何一句甜言蜜語更珍貴。強尼31歲轉行，當刻恍悟「我的人生有沒有其他可能性」就出去闖。強尼拜託太太幫自己寄履歷到有線，對方第一下反應是「真喺架？」，驚訝但從沒提出過反對，是支持也是信任。強尼坦言做演藝無家人支持根本不能成事，「這一行從來不穩定，不如一貫商業社會般每件事都可以量化，無升職，隨時會變。」

太太百分百信任強尼，相信他有把握才會去試。（黃寶瑩攝）

太太給予他百分百信任，強尼要冒險也要設下底線，他入行前就承諾「做三年達不到現在人工8成，我就不會繼續做。」強尼也的確時時刻刻把家人放在心中，離開有線前的一年半工作量大跌，加上兒子出生不久，他曾經重回建築行業，再兼職講波。後來ViuTv向他招手，強尼才再次全職做回幕前。

活在「速食」愛情時代：慶幸早婚心無旁騖

強尼近年有機會演戲，大多演不羈浪子，在《暖男爸爸》中飾演Lantau，與飾演Bianca的Hailey是SP（Sex Partner）關係。他直言在交友App盛行的年代，「我覺得這個世界很多Lantau和Bianca，我認識的年輕一輩很多都說自己無拍拖，現在不需要拍拖，身邊也可以有很多段easy、舒服的關係，而不需要負更大的責任，但拍拖就要定時報到、要負責。」

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強尼也不諱言「如果我生於這個年代，一定是荷爾蒙行先。」當笑問他有否覺得「生不逢時」，他卻又道「我慶幸自己早結婚，否則我會工作不會做得更好，我一定會只顧『媾女』，荒廢工作。因為我容易心散，起碼背後有人拉住我，讓我知道要返屋企。」

強尼直指自己容易心散，並慶幸早婚。「起碼背後有人拉住我，讓我知道要返屋企。」（黃寶瑩攝）

兒子成長 期待另一種模式的二人世界

強尼與太太的生活雖然簡單，為人父母難免把注意力都放在兒子身上，但他也坦言「我兒子現在9歲，我預計4、5年後就會開始有自己生活和圈子，和太太就會更多二人世界的時間，我希望到時可以再營造另一個模式的生活。」

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